Τραμπ: Σύντομα θα κηρύξω τα Στενά του Ορμούζ περιοχή των ΗΠΑ

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι μπορεί σύντομα να ανακηρύξει τα Στενά του Ορμούζ ως έδαφος των ΗΠΑ, στην πιο επιθετική ρητορική που έχει επιλέξει μέχρι στιγμής.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι μπορεί σύντομα να ανακηρύξει τα Στενά του Ορμούζ ως έδαφος των Ηνωμένων Πολιτειών, στην πιο επιθετική ρητορική που έχει επιλέξει μέχρι στιγμής στην πολύμηνη αντιπαράθεση με το Ιράν για τον έλεγχο της στενής πλωτής οδού που χρησιμεύει ως η σημαντικότερη οδός μεταφοράς πετρελαίου στον κόσμο.

«Αφού ολοκληρώσουμε την ήττα του Ιράν, το οποίο ηττάται πολύ άσχημα, πολύ σύντομα θα ανακηρύξω το Στενό του Ορμούζ ως έδαφος των Ηνωμένων Πολιτειών», δήλωσε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο Κέντρο Εκπαίδευσης και Πληροφοριών David S. Mack στην κομητεία Νασάου της Νέας Υόρκης.

Ο πρόεδρος είπε επίσης ότι έχει χρησιμοποιήσει τον στρατό «λίγο περισσότερο από όσο θα ήθελε», ωστόσο υποστήριξε ότι η πίεση στην Τεχεράνη είναι απαραίτητη για να αποτραπεί το ιρανικό καθεστώς από το να αποκτήσει πυρηνικά όπλα.

«Δεν μπορούμε να αφήσουμε το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα», τόνισε.

«Δεν θα ζητήσω ποτέ συγγνώμη για την βενζίνη»

Όσο για την επίδραση του πολέμου στις τιμές των καυσίμων, ο Τραμπ εμφανίστηκε απρόθυμος να απολογηθεί: «Όταν πρέπει να πληρώσετε λίγο περισσότερο για τη βενζίνη σας, απλώς να θυμάστε ότι το κάνετε για να μην έχουν πυρηνικά όπλα», είπε ο Τραμπ στο πλήθος. «Είναι στα 4 δολάρια. Είναι ΟΚ. Δεν θα ζητήσω ποτέ συγγνώμη. Έκανα το σωστό».

«Απλώς πρέπει να θυμάσαι ότι αυτό που κάνουμε είναι μια σπουδαία υπηρεσία για τον κόσμο, όχι μόνο για εμάς τους ίδιους, για τον κόσμο, και κάνουμε πραγματικά σπουδαία δουλειά», είπε.

Σημειώνεται ότι ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ απείλησε χθες Πέμπτη ότι το Ιράν θα υποστεί οικονομική απομόνωση «που δεν ξαναείδε ποτέ ο κόσμος», αναγγέλλοντας πως νέα μέτρα ετοιμάζονται και θα παρουσιαστούν «την επόμενη εβδομάδα», πέρα από τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών στον Κόλπο σε αντίποινα για το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ, θαλάσσιας οδού στρατηγικής σημασίας για το παγκόσμιο εμπόριο υδρογονανθράκων.

«Θα πρόκειται για συνδυασμό οικονομικής απομόνωσης τον οποίο ο κόσμος δεν ξαναείδε ποτέ και τη συνέχιση του αποκλεισμού στο Στενό του Ορμούζ, που θα εμποδίζει οτιδήποτε να εισέρχεται ή να εξέρχεται από τα ιρανικά λιμάνια», είπε ο κ. Μπέσεντ στο υπερσυντηρητικό δίκτυο Newsmax.

Νωρίτερα, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς δήλωσε στο Fox News, άλλο δίκτυο της αμερικανικής δεξιάς, ότι «ο στόχος υπ’ αριθμόν ένα» των ΗΠΑ στη σύγκρουση με το Ιράν είναι «να εξασφαλίσουμε ότι το πετρέλαιο και η βενζίνη θα παραμείνουν φθηνά για τους Αμερικανούς» και ο στόχος υπ’ αριθμόν δύο είναι προφανώς να εξασφαλίσουμε ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο».

Ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Μπέσεντ διαβεβαίωνε την 4η Αυγούστου το CNBC ότι ήταν πιθανή συμφωνία της Ουάσιγκτον με την Τεχεράνη «σήμερα ή αύριο» για να ανοίξει ξανά το Στενό του Ορμούζ — τοποθέτηση που είχε οδηγήσει σε άνοδο τη Wall Street και σε πτώση τις τιμές του πετρελαίου.

Η επιλογή της οικονομικής πίεσης προκρίνεται στην Ουάσιγκτον καθώς η διπλωματική οδός μοιάζει κλειστή. Οι δύο πλευρές επιμένουν στους όρους που έχουν θέσει για να ανοίξει ξανά το Στενό του Ορμούζ.