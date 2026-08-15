Έφυγε από τη ζωή ο Στέφανος Μάνος

Ο πρώην υπουργός απεβίωσε σε ηλικία 87 ετών. Υπήρξε μία από τις πιο χαρακτηριστικές και συχνά αντισυμβατικές παρουσίες της πολιτικής ζωής της Μεταπολίτευσης.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 12:10

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών ο πρώην υπουργός και επί σειρά ετών βουλευτής Στέφανος Μάνος, μία από τις πιο χαρακτηριστικές και συχνά αντισυμβατικές παρουσίες της πολιτικής ζωής της Μεταπολίτευσης.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας.

Με έντονη παρουσία στην πολιτική και στον δημόσιο διάλογο για πολλές δεκαετίες, ο Στέφανος Μάνος υπερασπίστηκε σταθερά τις θέσεις του για την οικονομία, τον περιορισμό του κράτους, τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και την αξιολόγηση στον δημόσιο τομέα.

Η πολιτική του διαδρομή ξεκίνησε το 1977, όταν εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία. Παρέμεινε ενεργός στην κοινοβουλευτική πολιτική μέχρι το 2007, ενώ κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του ανέλαβε σημαντικά κυβερνητικά χαρτοφυλάκια.

Υπήρξε υφυπουργός Δημοσίων Έργων και στη συνέχεια υπουργός Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος στις κυβερνήσεις του Κωνσταντίνου Καραμανλή, υπουργός Βιομηχανίας και Ενέργειας στην κυβέρνηση του Γεωργίου Ράλλη, ενώ επί Κωνσταντίνου Μητσοτάκη διετέλεσε μεταξύ άλλων υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Στην πολιτική του πορεία συνδέθηκε με σημαντικές παρεμβάσεις και έργα, μεταξύ των οποίων η αναμόρφωση της Πλάκας, η σύμβαση για την κατασκευή του Μετρό της Αθήνας και ο σχεδιασμός της Αττικής Οδού.

Το 1999 ίδρυσε το κόμμα των Φιλελευθέρων, ενώ το 2009 ήταν μεταξύ των ιδρυτών της Δράσης. Ακόμη και μετά την αποχώρησή του από την ενεργό κοινοβουλευτική πολιτική συνέχισε να παρεμβαίνει συστηματικά στη δημόσια συζήτηση.

Ο Στέφανος Μάνος ήταν γνωστός για τις συχνά αιχμηρές τοποθετήσεις του και για την προθυμία του να διαφοροποιείται ακόμη και από πολιτικούς χώρους με τους οποίους είχε συνεργαστεί.

Είχε τιμηθεί από τη Γαλλική Δημοκρατία με τον τίτλο του Ιππότη της Λεγεώνας της Τιμής. Ήταν παντρεμένος και είχε πέντε παιδιά.

Μητσοτάκης: Αντισυμβατικός πολιτικός με σύγχρονες θέσεις που προπορεύονταν της εποχής του

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του εξέφρασε τη θλίψη του για την απώλεια του Στέφανου Μάνου και χαρακτήρισε τον εκλιπόντα «αντισυμβατικό πολιτικό με θέσεις σύγχρονες και καταλυτικές, που πολλές φορές προπορεύονταν της εποχής του».

Αναλυτικά η ανάρτηση του πρωθυπουργού στο Facebook:

«Με θλίψη πληροφορήθηκα τον θάνατο του Στέφανου Μάνου. Ενός πολιτικού με ξεχωριστή προσωπικότητα και αναμφίβολη προσφορά στη δημόσια ζωή. Όχι μόνο με τη δράση του από τις θέσεις του υπουργού ή του βουλευτή. Αλλά και με τις συχνά ριζοσπαστικές απόψεις του, τις οποίες δεν δίσταζε να υπερασπίζεται μέχρι τέλους.

Από την πλούσια διαδρομή του αξίζει να θυμόμαστε τη συμβολή του σε σοβαρές μεταρρυθμίσεις όπως η είσοδος της κινητής τηλεφωνίας στη χώρα, η υπογραφή των έργων του Μετρό και της γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου, αλλά και η τολμηρή θεσμοθέτηση των πεζοδρομήσεων και της προστασίας των παραδοσιακών οικισμών.

Γνώρισα τον Στέφανο Μάνο ως στενό συνεργάτη του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και υπουργό της κυβέρνησής του. Διαπιστώνοντας από κοντά τη φιλελεύθερη σκέψη του, όσο και τον κάποτε αιρετικό, όμως πάντοτε γόνιμο χαρακτήρα του. Γι' αυτό και συγκρατώ περισσότερο το έργο του, παρά τις κατά καιρούς κομματικές επιλογές του.

Σε κάθε περίπτωση, υπήρξε ένας πολιτικός αντισυμβατικός. Με θέσεις σύγχρονες και καταλυτικές, που πολλές φορές προπορεύονταν της εποχής του. Αξίζει, λοιπόν, να τον θυμόμαστε ως παρουσία με τη δική της προσφορά στην πολιτική ζωή της χώρας και στον δημόσιο διάλογο. Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ, ertnews.gr