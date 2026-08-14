Ιταλία: Οι αρχές ανέκτησαν έργα των Ρενουάρ, Σεζάν και Ματίς, που είχαν κλαπεί από μουσείο

Τα έργα που ανακτήθηκαν είναι η "Νεκρή Φύση με κεράσια" του Σεζάν , "Τα Ψάρια" του Ρενουάρ και την "Οδαλίσκη στη βεράντα" του Ματίς.

Η ιταλική αστυνομία ανέκτησε τρεις πίνακες των Γάλλων ζωγράφων Πολ Σεζάν, Πιερ-Ογκίστ Ρενουάρ και Ανρί Ματίς, που είχαν κλαπεί από ένα μουσείο κοντά στην πόλη της Πάρμας τον περασμένο Μάρτιο, δήλωσαν σήμερα αξιωματούχοι.

Αστυνομικοί της μονάδας προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς ανέκτησαν τα έργα τέχνης έπειτα από μια πολύπλοκη έρευνα, όπως τη χαρακτήρισε η αστυνομία.

Οι πίνακες κλάπηκαν από το Ίδρυμα Μανιάνι Ρόκα που βρίσκεται στην πόλη Τραβερσέτολο, κοντά στην Πάρμα, τη νύχτα της 22ας προς 23η Μαρτίου. Ειδικοί τέχνης είπαν ότι η εκτιμώμενη αξία των πινάκων ξεπερνά τα 9 εκατομμύρια ευρώ.

Τα έργα που ανακτήθηκαν είναι η "Νεκρή Φύση με κεράσια" του Σεζάν , "Τα Ψάρια" του Ρενουάρ και την "Οδαλίσκη στη βεράντα" του Ματίς.

Η αστυνομία έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα ένα βίντεο από την κλοπή, στο οποίο φαίνονται δύο μασκοφόροι διαρρήκτες να μπαίνουν από ένα παράθυρο, να αρπάζουν τους τρεις πίνακες από τον τοίχο και στη συνέχεια να βγαίνουν αμέσως από το κτίριο, σε μια επιχείρηση που διήρκεσε λιγότερο από τρία λεπτά.

#Parma: recuperate dai #Carabinieri tre preziose opere di Paul Cezanne, Pierre Auguste Renoir, e Henri Matisse, sottratte lo scorso 23 marzo dal Museo Fondazione Magnani Rocca di Traversetolo. Valore complessivo stimato 9 milioni di euro pic.twitter.com/YYzc15MBgC — Arma dei Carabinieri (@_Carabinieri_) August 14, 2026

Το Ίδρυμα Μανιάνι Ρόκα φιλοξενεί τη συλλογή του ιστορικού τέχνης Λουίτζι Μανιάνι (1906-1984), που περιλαμβάνει επίσης έργα των Ντύρερ, Ρούμπενς, Βαν Ντάικ, Γκόγια, Μονέ και του Ιταλού καλλιτέχνη Τζόρτζιο Μοράντι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ