Τουρισμός

15 εντυπωσιακές Παναγίες του Αιγαίου: Παράδοση και τοπία που κόβουν την ανάσα

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15 εντυπωσιακές Παναγίες του Αιγαίου: Παράδοση και τοπία που κόβουν την ανάσα
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Στο απέραντο γαλάζιο του Αιγαίου, μικρές και μεγάλες εκκλησίες αφιερωμένες στην Παναγία, μοιάζουν με πίνακας ζωγραφικής.

Φημισμένες εκκλησίες και μονές χτισμένες σε μοναδικές τοποθεσίες, οι Παναγίες του Αιγαίου συγκεντρώνουν πιστούς και τουρίστες τον Δεκαπενταύγουστο, αλλά και καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού. Αποτελούν μνημεία που μαρτυρούν τη βυζαντινή αλλά και την αρχιτεκτονική ιστορία του τόπου μας και αξίζουν μια επίσκεψη ώστε να ανακαλύψουμε από κοντά τη μοναδική ομορφιά τους που εναρμονίζεται με το νησιώτικο τοπίο. Από την Παναγία στην Τήνο με τα χιλιάδες τάματα μέχρι την Χοζοβιώτισσα στην Αμοργό που κρέμεται από τον γκρεμό και τη Χρυσοπηγή στη Σίφνο που είναι χτισμένη σχεδόν μέσα στη θάλασσα, συγκεντρώσαμε 15 εκκλησίες αφιερωμένες στην Παναγία με φόντο το μαγικό τοπίο του Αιγαίου.

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