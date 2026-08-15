Nvidia: Αναθεωρεί τα σχέδια για στήριξη κατασκευής κέντρου δεδομένων της OpenAI

Ρίχνει τη χρηματοδότηση σε κάτω των $120 δισ.- από $250 δισ.- λόγω των ανησυχιών που εξέφρασαν οι επενδυτές για έκθεση σε μεγάλες χρηματοδοτικές δεσμεύσεις.

Η Nvidia έχει αναθεωρήσει τα σχέδιά της για τη στήριξη ενός προτεινόμενου έργου κέντρου δεδομένων της OpenAI στο Οχάιο και πλέον αναμένεται αρχικά να εγγυηθεί ποσό μικρότερο των 120 δισεκατομμυρίων δολαρίων, από τα 250 δισεκατομμύρια δολάρια που είχαν συζητηθεί προηγουμένως, ανέφερε η Wall Street Journal, επικαλούμενη άτομα που γνωρίζουν το θέμα.

Η Wall Street Journal ανέφερε ότι η Nvidia και η OpenAI βρίσκονται κοντά σε συμφωνία, με την κατασκευάστρια τσιπ να αναμένεται να παρέχει οικονομική εγγύηση μόνο για την πρώτη φάση του έργου. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η συμφωνία θα μπορούσε να υπογραφεί ακόμη και μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Η αλλαγή έγινε μετά τις ανησυχίες που εξέφρασαν επενδυτές σχετικά με την έκθεση της Nvidia σε κινδύνους, λόγω των μεγάλων χρηματοδοτικών δεσμεύσεων, ανέφερε η εφημερίδα.

Αυτό συνέβη λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση της Nvidia τη Δευτέρα ότι συνεργάζεται με έξι μεγάλους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς για τη δημιουργία πλατφορμών χρηματοδότησης υπολογιστικής ισχύος, με στόχο την άντληση περισσότερων από 500 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε κεφάλαια τρίτων για υποδομές τεχνητής νοημοσύνης.

Η OpenAI εξακολουθεί να συζητά μια δεσμευτική συμφωνία μίσθωσης για το συνολικό έργο ισχύος 10 γιγαβάτ στο Οχάιο, ανέφερε η WSJ. Η εγκατάσταση αναπτύσσεται από την SB Energy, θυγατρική της SoftBank, και, εφόσον ολοκληρωθεί, θα αποτελεί το μεγαλύτερο έργο κέντρου δεδομένων που έχει ανακοινωθεί μέχρι σήμερα.

Η Nvidia δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο. Η OpenAI αρνήθηκε να σχολιάσει.

Το έργο θα βοηθήσει την OpenAI να κινηθεί προς την κατεύθυνση της ιδιοκτησίας υποδομών τεχνητής νοημοσύνης, ωστόσο η ικανότητά της να χρηματοδοτήσει δεσμεύσεις μεγάλης κλίμακας εξακολουθεί να βρίσκεται υπό εξέταση, καθώς η εταιρεία είναι ζημιογόνος, παρά το γεγονός ότι αποτιμάται στα 852 δισεκατομμύρια δολάρια.

