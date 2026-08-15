Η OCC εγκρίνει τραπεζική άδεια για την εταιρεία κρυπτονομισμάτων World Liberty Financial που συνδέεται με τον Τραμπ

Η άδεια, εφόσον εγκριθεί οριστικά σε μεταγενέστερο στάδιο, θα επιτρέψει στη World Liberty, μέσω της νεοσύστατης trust bank, να διαχειρίζεται και να φυλάσσει περιουσιακά στοιχεία για λογαριασμό πελατών.

Ο εθνικός τραπεζικός εποπτικός οργανισμός των ΗΠΑ ενέκρινε υπό όρους την Παρασκευή την αίτηση για τραπεζική άδεια που συνδέεται με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και την εταιρεία κρυπτονομισμάτων της οικογένειάς του, World Liberty Financial, ανοίγοντας ουσιαστικά τον δρόμο για την επέκταση των δραστηριοτήτων της στον τομέα των stablecoins.

Το Γραφείο του Ελεγκτή του Νομίσματος (OCC) ανέφερε σε επιστολή που δημοσιεύθηκε στον ιστότοπό του ότι χορήγησε υπό όρους προκαταρκτική έγκριση στην αίτηση της World Liberty Trust Company για εθνική τραπεζική άδεια καταπιστεύματος, την οποία είχε υποβάλει τον Ιανουάριο.

Η άδεια, εφόσον εγκριθεί οριστικά σε μεταγενέστερο στάδιο, θα επιτρέψει στη World Liberty, μέσω της νεοσύστατης trust bank, να διαχειρίζεται και να φυλάσσει περιουσιακά στοιχεία για λογαριασμό πελατών και να διεκπεραιώνει πληρωμές ταχύτερα. Γενικά, δεν επιτρέπει τη λήψη καταθέσεων ή τη χορήγηση δανείων, όπως συμβαίνει με τις παραδοσιακές τράπεζες.

Ελπίζοντας να αξιοποιήσει τη φιλική προς τα κρυπτονομίσματα στάση της κυβέρνησης Τραμπ, ο κλάδος έχει στραφεί μαζικά στο OCC για την απόκτηση τέτοιων αδειών. Οι άδειες αυτές επιτρέπουν στις εταιρείες κρυπτονομισμάτων να φυλάσσουν περιουσιακά στοιχεία πελατών σε ολόκληρη τη χώρα μέσω μίας ενιαίας ομοσπονδιακής άδειας, καθώς και να παρέχουν άλλες υπηρεσίες διακανονισμού και διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων - διευκολύνοντας έτσι την προσέλκυση μεγάλων θεσμικών πελατών.

Άλλες εταιρείες κρυπτονομισμάτων, μεταξύ των οποίων οι Ripple και Circle, έχουν λάβει προκαταρκτική έγκριση για τέτοιου είδους τραπεζικές άδειες υπό τον Ελεγκτή του Νομίσματος Τζόναθαν Γκουλντ, τον οποίο ο Τραμπ διόρισε στη θέση αυτή πέρυσι.

Στην περίπτωση της World Liberty, η άδεια θα της επέτρεπε να εκδίδει απευθείας το stablecoin USD1, καθώς και να διαχειρίζεται τα περιουσιακά στοιχεία σε δολάρια που το υποστηρίζουν. Και οι δύο αυτές λειτουργίες πραγματοποιούνται σήμερα από επιχειρηματικό εταίρο της, την BitGo.

Σε ανακοίνωσή της την Παρασκευή, η εταιρεία χαιρέτισε την υπό όρους έγκριση, χαρακτηρίζοντάς την «ορόσημο» στις προσπάθειές της να ανοίξει την τράπεζα.

«Μια εθνική trust bank συγκεντρώνει την έκδοση του USD1, τη φύλαξη των περιουσιακών στοιχείων και τη διαχείριση των αποθεματικών υπό την εποπτεία του OCC, με ελέγχους που πραγματοποιούνται βάσει των ίδιων προτύπων που διέπουν τις τράπεζες εδώ και γενιές. Καλωσορίζουμε τον συνεχή έλεγχο από τις ομοσπονδιακές ρυθμιστικές αρχές για πολλά χρόνια ακόμη», δήλωσε ο Ζακ Γουίτκοφ, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της World Liberty Trust.

Όπως συμβαίνει στις περισσότερες περιπτώσεις, η άδεια συνοδεύεται από όρους και προϋποθέσεις, μεταξύ των οποίων η υποχρέωση ενημέρωσης της ρυθμιστικής αρχής για οποιεσδήποτε σημαντικές αλλαγές στο επιχειρηματικό σχέδιο, η διατήρηση κεφαλαίου τουλάχιστον 20 εκατομμυρίων δολαρίων και η πρόσληψη κατάλληλα καταρτισμένου υπαλλήλου ως επικεφαλής εσωτερικού ελέγχου της εταιρείας.

Στην επιστολή έγκρισης, το OCC σημείωσε ότι είχε λάβει σχόλια που εξέφραζαν ανησυχίες σχετικά με μη Αμερικανούς επενδυτές στη World Liberty Financial.

Η ρυθμιστική αρχή ανέφερε ότι οι συγκεκριμένοι επενδυτές δεν θεωρούνταν βασικοί μέτοχοι της τράπεζας, προσθέτοντας ότι το OCC είχε λάβει από αρκετούς επενδυτές της τράπεζας, συμπεριλαμβανομένων επενδυτών εκτός ΗΠΑ, τις λεγόμενες «συμφωνίες μη παρέμβασης» (passivity agreements). Μέσω αυτών δεσμεύονταν ότι δεν θα επιχειρούσαν να ελέγξουν ή να επηρεάσουν τη λειτουργία ή τις αποφάσεις της τράπεζας.

Μεταξύ των υπογραφόντων αυτών των συμφωνιών ήταν και ο Έρικ Τραμπ, γιος του προέδρου, υπό την ιδιότητά του ως προέδρου επενδυτικού φορέα που συνδέεται με την οικογένεια Τραμπ.

Τον Φεβρουάριο, δύο Δημοκρατικοί γερουσιαστές της Επιτροπής Τραπεζών της Γερουσίας των ΗΠΑ ζήτησαν από τον υπουργό Οικονομικών της κυβέρνησης Τραμπ να εξετάσει τις πιθανές επιπτώσεις για την εθνική ασφάλεια από την αναφερόμενη αγορά μεριδίου ύψους 500 εκατομμυρίων δολαρίων στη World Liberty Financial, σε μια συμφωνία που συνδεόταν με τον σύμβουλο εθνικής ασφάλειας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Στενοί δεσμοί με συμμάχους του Τραμπ

Η διοίκηση της World Liberty Trust είναι στενά συνδεδεμένη με την οικογένεια Γουίτκοφ, μακροχρόνιους συμμάχους του Τραμπ.

Ο Ζακ Γουίτκοφ είναι γιος του ειδικού απεσταλμένου του Τραμπ για διπλωματικές αποστολές, Στιβ Γουίτκοφ. Οι Γουίτκοφ ήταν μεταξύ των συνιδρυτών της World Liberty Financial μαζί με τον Τραμπ και τους τρεις γιους του, στα τέλη του 2024, ενώ ο Ζακ Γουίτκοφ είναι σήμερα διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας.

Ο αδελφός του Στιβ Γουίτκοφ, Ρόμπερτ Γουίτκοφ, πρώην στέλεχος ασφαλιστικής εταιρείας, θα είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου της World Liberty Trust. Ένα ακόμη προτεινόμενο μέλος του διοικητικού συμβουλίου, ο Σκοτ Άλπερ, είναι πρόεδρος της εταιρείας ακινήτων της οικογένειας Γουίτκοφ.

Το OCC αποτελεί τμήμα του υπουργείου Οικονομικών και, σε αντίθεση με πολλές άλλες χρηματοπιστωτικές ρυθμιστικές αρχές, δεν διαθέτει δικομματικό διοικητικό συμβούλιο.

Οι Δημοκρατικοί έχουν υποστηρίξει ότι η τραπεζική άδεια της World Liberty θα δημιουργούσε σοβαρή σύγκρουση συμφερόντων και άσκησαν πιέσεις στον Γκουλντ, κατά τη διάρκεια ακρόασης στο Κογκρέσο τον Φεβρουάριο, να κοινοποιήσει εμπιστευτικά την πλήρη, μη λογοκριμένη αίτηση της εταιρείας. Η δημόσια έκδοση δεν περιλάμβανε πλήρη στοιχεία σχετικά με την κεφαλαιακή διάρθρωση ή τα επιχειρηματικά σχέδια της εταιρείας.

Στην επιστολή έγκρισης, το OCC ανέφερε ότι ο Γκουλντ και το προσωπικό του «ενήργησαν σύμφωνα με τα εκ του νόμου καθήκοντα και τις δεοντολογικές τους υποχρεώσεις» σε σχέση με την αίτηση, προσθέτοντας ότι αυτή εξετάστηκε από υπηρεσιακά στελέχη καριέρας και ότι η τράπεζα θα εποπτεύεται επίσης από μη πολιτικούς ελεγκτές.

Κερδοφόρα επιχείρηση

Η World Liberty είναι η πιο προβεβλημένη από τις επικερδείς επιχειρήσεις κρυπτονομισμάτων που συνδέονται με την οικογένεια Τραμπ. Το όραμά της, όπως το παρουσιάζει η ίδια, είναι ο εκδημοκρατισμός της χρηματοδότησης, επιτρέποντας σε οποιονδήποτε να παρακάμπτει το παραδοσιακό τραπεζικό σύστημα, το οποίο οι Τραμπ έχουν χαρακτηρίσει περιοριστικό και άδικο.

Η World Liberty προωθεί το USD1 ως βασικό προϊόν της, ένα ασφαλές περιουσιακό στοιχείο που υποστηρίζεται από το αμερικανικό δολάριο και έχει σχεδιαστεί ώστε να παρέχει πρόσβαση σε μια σειρά χρηματοπιστωτικών προϊόντων στο blockchain.

Το USD1 έχει αναπτυχθεί ραγδαία από τότε που ανακοινώθηκε, τον Μάρτιο του 2025. Σήμερα είναι το τέταρτο μεγαλύτερο stablecoin βάσει χρηματιστηριακής αξίας, με κεφαλαιοποίηση περίπου 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Το Reuters εκτίμησε ότι η οικογένεια Τραμπ είχε κερδίσει περίπου 50 εκατομμύρια δολάρια από το stablecoin USD1 έως τα τέλη Ιουνίου 2026.

Συνολικά, η World Liberty Financial είχε διοχετεύσει περισσότερα από 1,6 δισεκατομμύρια δολάρια στον πρόεδρο των ΗΠΑ και την οικογένειά του έως τον Απρίλιο, σύμφωνα με υπολογισμούς του Reuters.





