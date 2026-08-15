Παράλληλα τους απαγορεύει να προσφεύγουν σε ομαδικές αγωγές, καθιστώντας δυσκολότερο για τους χρήστες να διεκδικούν δικαστικά την επίλυση των διαφορών τους.

Η Amazon επανέφερε τη δεσμευτική διαιτησία για τους πελάτες της στις ΗΠΑ, ενώ παράλληλα τους απαγορεύει να προσφεύγουν σε ομαδικές αγωγές, καθιστώντας δυσκολότερο για τους χρήστες να διεκδικούν δικαστικά την επίλυση των διαφορών τους.

Σε email που έστειλε την Παρασκευή, η Amazon ανέφερε ότι οι αλλαγές τίθενται σε ισχύ άμεσα και ότι οι πελάτες αποδέχονται τους νέους όρους συνεχίζοντας να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες της εταιρείας. Συνήθως, οι εταιρείες ενημερώνουν τους πελάτες για επικείμενες αλλαγές στους όρους παροχής υπηρεσιών αρκετές εβδομάδες νωρίτερα.

Προηγουμένως, η Amazon έλεγε ότι οι πελάτες θα έπρεπε να διεκδικούν δικαστικά τις αξιώσεις τους στην πολιτεία της Ουάσινγκτον, όπου εδρεύει η εταιρεία. Πριν από πέντε χρόνια, η Amazon κατάργησε τη δεσμευτική διαιτησία, αφού βρέθηκε αντιμέτωπη με δεκάδες χιλιάδες δαπανηρές ατομικές υποθέσεις.

«Καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι η επαναφορά της ρήτρας διαιτησίας θα προσφέρει στους πελάτες έναν γρήγορο και οικονομικά αποδοτικό τρόπο επίλυσης διαφορών, ενώ παράλληλα θα τους δίνει τη δυνατότητα να προσφεύγουν στα δικαστήρια μικροδιαφορών», δήλωσε εκπρόσωπος της εταιρείας.

Το 2021, η Amazon κατακλύστηκε από περίπου 75.000 αιτήματα διαιτησίας από πελάτες που υποστήριζαν ότι η υπηρεσία Alexa τούς κατέγραφε χωρίς τη συγκατάθεσή τους. Η μαζική προσφυγή αποτελούσε μέρος μιας τακτικής που χρησιμοποιούν ορισμένες δικηγορικές εταιρείες για να υπερφορτώνουν τις επιχειρήσεις με αιτήματα διαιτησίας, αναγκάζοντάς τες να καταβάλλουν εκατομμύρια δολάρια σε τέλη για την έναρξη της διαδικασίας και προκαλώντας παράλληλα σημαντικές διοικητικές επιβαρύνσεις.

Η Amazon ανέφερε στους νέους όρους χρήσης ότι 25 ή περισσότερες υποθέσεις διαιτησίας που αφορούν το ίδιο ζήτημα μέσα σε περίοδο έξι μηνών θα θεωρούνται «μαζική διαιτησία» (mass arbitration) και θα διευθετούνται σε «παρτίδες τουλάχιστον 25 υποθέσεων».

Τα δικαστήρια έχουν γενικά ταχθεί υπέρ των εταιρειών όσον αφορά τη διατύπωση των όρων χρήσης τους που καθορίζει πότε και με ποιον τρόπο μπορούν οι πελάτες να διεκδικούν δικαστική προσφυγή. Οι υποθέσεις διαιτησίας επιλύονται ιδιωτικά ενώπιον τρίτου διαιτητή, πράγμα που σημαίνει ότι οι διαφορές και τυχόν συμφωνίες επίλυσής τους συνήθως δεν δημοσιοποιούνται.

Οι διαφορές με την Amazon, συμπεριλαμβανομένων των ομαδικών αγωγών, που είχαν ξεκινήσει πριν από την Παρασκευή δεν επηρεάζονται από τους νέους όρους.