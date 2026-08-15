Ο πρωθυπουργός στην Ιερά Μονή Μεταμόρφωση του Σωτηρος Χανίων

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρακολούθησε τη Θεία Λειτουργία με την ευκαιρία της εορτής Κοιμήσεως της Θεοτόκου.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 11:03

Στην Ιερά Μονή Μεταμόρφωση του Σωτήρος στο Βαρύπετρο Χανίων παρακολούθησε τη Θεία Λειτουργία με την ευκαιρία της εορτής Κοιμήσεως της Θεοτόκου σήμερα 15 Αυγούστου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Από νωρίς το πρωί ο πρωθυπουργός συνοδευόμενος από την ηγουμένη Θεοξένη, της Ιεράς Μονής εισήλθε στο καθολικό, προσκύνησε και παρακολούθησε τη Θεία Λειτουργία στην οποία ψαλτικά συμμετέχουν αποκλειστικά οι μοναχές που διαβιούν και μονάζουν.

Τη λειτουργία παρακολούθησαν ο βουλευτής Χανίων Αλέξανδρος Μαρκογιαννάκης, εκπροσώποι των αρχών, της Περιφέρειας και της τοπικής αυτοδιοίκησης καθώς επίσης πλήθος πιστών. Σε δήλωση του ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε, σε όλα τα μεγάλα ιερά προσκυνήματα της Παναγίας και τα απομακρυσμένες εξωκλήσια που γιορτάζουν σήμερα την μεγάλη αυτή γιορτή της ορθοδοξία.

Ακολούθως ο πρωθυπουργός ξεναγήθηκε σε χώρους της Ιεράς Μονής και φιλοξενήθηκε στο Αρχονταρίκι της Μονής για το καθιερωμένο κέρασμα, όπου συνομίλησε με την ηγουμένη και τη συνοδεία της.

Ο πρωθυπουργός βρίσκεται στα Χανιά τις ημέρες αυτές για ολιγοήμερες διακοπές, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας αλλά καθημερινά δίπλα στη φύση και φίλους.

Η σκέψη μας σε όσους δίνουν τη μάχη με τις πυρκαγιές

Στους ανθρώπους που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της μάχης με τις πυρκαγιές αφιέρωσε το μήνυμα του για τον Δεκαπενταύγουστο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, από την Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στα Χανιά όπου παρακολούθησε τη Θεία Λειτουργία για την εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε στο μήνυμα του ότι για τους πυροσβέστες, τους εθελοντές, τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης «δεν υπάρχουν αργίες, δεν υπάρχουν γιορτές».

Ο πρωθυπουργός, αναφερόμενος στη μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας, σημείωσε ότι από τα προσκυνήματα της Τήνου, της Πάρου και της Παναγίας Σουμελά μέχρι τα πιο απομακρυσμένα ξωκλήσια, Ελληνίδες και Έλληνες γιορτάζουν σήμερα τον Δεκαπενταύγουστο.

Όπως ανέφερε, η ημέρα αποτελεί «μια ευκαιρία αναστοχασμού και αναζήτησης της πραγματικής δύναμης που μας δίνει η πίστη μας», προκειμένου να ξεπερνιούνται οι δυσκολίες, είτε αυτές είναι προσωπικές είτε αφορούν συνολικά τη χώρα.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη μάχη που δίνεται και φέτος «απέναντι στις πυρκαγιές και στις συνέπειες της κλιματικής κρίσης».

«Σήμερα όμως η σκέψη μας θα πρέπει να βρίσκεται με αυτές και με αυτούς οι οποίοι δίνουν καθημερινά τον αγώνα απέναντι στις πυρκαγιές του καλοκαιριού», ανέφερε, κάνοντας ειδική αναφορά στους πυροσβέστες, στους εθελοντές, στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. «Μας θυμίζουν ότι για αυτούς δεν υπάρχουν αργίες, δεν υπάρχουν γιορτές, βρίσκονται καθημερινά ταγμένοι στο καθήκον», τόνισε. Ο πρωθυπουργός έκλεισε το μήνυμά του σημειώνοντας ότι ο Δεκαπενταύγουστος «δεν είναι μέρα για πολλά λόγια», αλλά μια ευκαιρία να περάσουμε ήρεμες στιγμές με τους ανθρώπους που αγαπάμε, «να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ για αυτά τα οποία μας έχει δώσει ο Θεός και να αντλήσουμε δύναμη να συνεχίσουμε ο καθένας τον δικό του καθημερινό αγώνα».

«Χρόνια πολλά σε όλες τις Ελληνίδες, σε όλους τους Έλληνες απανταχού της Γής», κατέληξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Αναλυτικά το μήνυμα του πρωθυπουργού:

«Προσκυνήματα της Τήνου, της Πάρου, της Παναγίας της Σουμελά, μέχρι τα πιο απομακρυσμένα ξωκλήσια, Ελληνίδες και Έλληνες γιορτάζουν σήμερα το Δεκαπενταύγουστο, τη μεγάλη αυτή γιορτή της Ορθοδοξίας. Είναι πάντα μια ευκαιρία αναστοχασμού και αναζήτησης της πραγματικής δύναμης που μας δίνει η πίστη μας για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε όλες τις δυσκολίες, είτε αυτές είναι προσωπικές, είτε αφορούν την χώρα συνολικά. Σήμερα όμως η σκέψη μας θα πρέπει να βρίσκεται με αυτές και με αυτούς οι οποίοι δίνουν καθημερινά τον αγώνα απέναντι στις πυρκαγιές του καλοκαιριού, τους πυροσβέστες μας, τους εθελοντές μας, τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, της τοπικής αυτοδιοίκησης, και φέτος δίνουν αυτήν τη δύσκολη μάχη απέναντι στην κλιματική κρίση. Και μας θυμίζουν ότι για αυτούς δεν υπάρχουν αργίες, δεν υπάρχουν γιορτές, βρίσκονται καθημερινά ταγμένοι στο καθήκον. Σήμερα όμως δεν είναι μέρα για πολλά λόγια. Είναι μια ευκαιρία να περάσουμε λίγες ήρεμες στιγμές με τους ανθρώπους που αγαπάμε, να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ για αυτά τα οποία μας έχει δώσει ο Θεός και να αντλήσουμε δύναμη να συνεχίσουμε ο καθένας τον δικό του καθημερινό αγώνα. Χρόνια πολλά σε όλες τις Ελληνίδες, σε όλους τους Έλληνες, απανταχού της Γής».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ