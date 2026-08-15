Καναδάς – ΗΠΑ: Παραμένει το χάσμα για επίτευξη εμπορικής συμφωνίας

Αδιέξοδο, καθώς πλησιάζει η 19η Αυγούστου, η προθεσμία για την έναρξη ισχύος των νέων δασμών 50% που έχει ανακοινώσει ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Καναδάς και οι ΗΠΑ απέχουν ακόμη πολύ από την επίτευξη ενός προσχεδίου εμπορικής συμφωνίας, παρά τις τακτικές συναντήσεις, δήλωσε ο Ντομινίκ ΛεΜπλαν, ο Καναδός υπουργός που είναι αρμόδιος για το εμπόριο με τις ΗΠΑ, σύμφωνα με πηγή που έχει άμεση ενημέρωση για το θέμα.

Όπως αναφέρει το Reuters, ο ΛεΜπλαν βρίσκεται στην Ουάσινγκτον μαζί με τον επικεφαλής διαπραγματευτή του Καναδά για το εμπόριο και ομάδα αξιωματούχων, για συνομιλίες καθώς πλησιάζει η 19η Αυγούστου, η προθεσμία για την έναρξη ισχύος των νέων δασμών 50% που έχει ανακοινώσει ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Ο ΛεΜπλαν έχει εντείνει τις επαφές του με τον Αμερικανό Εμπορικό Εκπρόσωπο Τζέιμισον Γκριρ, έχοντας συναντηθεί μαζί του τέσσερις φορές μέσα σε τρεις εβδομάδες. Το γραφείο του ΛεΜπλαν δήλωσε ότι ο ίδιος θα παραμείνει στην Ουάσινγκτον και το Σαββατοκύριακο, καθώς οι εμπορικές συνομιλίες συνεχίζονται.

Οι δασμοί θα αφορούν σχεδόν 20 δισεκατομμύρια δολάρια Καναδά σε καναδικά προϊόντα, δηλαδή περίπου το 5,2% των εξαγωγών του Καναδά προς τις ΗΠΑ.

Σε αντίθεση με πολλούς από τους προηγούμενους δασμούς του Τραμπ, οι νέες επιβαρύνσεις θα επιβάλλονται σε προϊόντα που δικαιούνται προνομιακή μεταχείριση βάσει της Συμφωνίας ΗΠΑ-Μεξικού-Καναδά (USMCA), γεγονός που δημιουργεί πρόσθετο κίνδυνο για την καναδική οικονομία.

Ο ΛεΜπλαν δήλωσε σε ενημέρωση της Συμβουλευτικής Επιτροπής για τις Οικονομικές Σχέσεις Καναδά-ΗΠΑ ότι οι συναντήσεις με τους Αμερικανούς ομολόγους του πραγματοποιούνται σε καθημερινή βάση, σύμφωνα με την πηγή.

«Είπαν ότι απέχουν αρκετά από μια συμφωνία που θα μπορούσε να εγκριθεί από τον πρωθυπουργό», δήλωσε η πηγή. «Σε διαπραγματεύσεις αυτού του είδους, τίποτα δεν έχει συμφωνηθεί μέχρι να συμφωνηθούν τα πάντα».

Η πηγή πρόσθεσε ότι ο ΛεΜπλαν ενημέρωσε την επιτροπή πως οι δύο πλευρές πραγματοποιούν συνεχώς συναντήσεις σε τεχνικό επίπεδο, αλλά δεν έχουν ακόμη καταλήξει σε συμφωνία για βασικά ζητήματα.

Ο Γκαμπριέλ Μπρουνέ, εκπρόσωπος του ΛεΜπλαν, αρνήθηκε να σχολιάσει.

Η Κάντας Λέινγκ, διευθύνουσα σύμβουλος του Καναδικού Εμπορικού Επιμελητηρίου και μέλος της συμβουλευτικής επιτροπής που ενημερώθηκε από τον ΛεΜπλαν, δήλωσε ότι και οι δύο πλευρές επιδιώκουν μια προσωρινή συμφωνία, η οποία θα διευθετεί τόσο ορισμένους δασμούς που έχουν ήδη επιβληθεί από τις ΗΠΑ όσο και τους επικείμενους δασμούς ύψους 50%.

Είπε ότι έχουν προγραμματιστεί πολλαπλές συναντήσεις μεταξύ των δύο πλευρών μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο ΛεΜπλαν ενημέρωσε επίσης την Παρασκευή τους υπουργούς Εμπορίου των επαρχιών και των εδαφών του Καναδά σχετικά με την πρόοδο των διαπραγματεύσεων.

Βασικά ζητήματα για τις ΗΠΑ είναι οι καναδικοί δασμοί στα αμερικανικά αυτοκίνητα, οι διαφωνίες σχετικά με τον τρόπο κατανομής των ποσοστώσεων για τα γαλακτοκομικά προϊόντα, καθώς και η άρνηση ορισμένων καναδικών επαρχιών να προμηθεύονται αλκοολούχα ποτά από τις ΗΠΑ.

Ο Καναδάς, από την πλευρά του, επιδιώκει τη μείωση των αμερικανικών δασμών στον καναδικό χάλυβα και το αλουμίνιο.