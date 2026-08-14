Ρέθυμνο: Σε εξέλιξη η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή των Σελλίων

Σε εξέλιξη εξακολουθεί να βρίσκεται η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στην περιοχή των Σελλίων, στον Δήμο Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Σε εξέλιξη εξακολουθεί να βρίσκεται η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στην περιοχή των Σελλίων, στον Δήμο Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Όπως έγινε γνωστό στο ΑΠΕ-ΜΠΕ από το Συντονιστικό Κέντρο της Πυροσβεστικής, η φωτιά δεν έχει οριοθετηθεί και οι επίγειες δυνάμεις εξακολουθούν να επιχειρούν στην περιοχή, έχοντας παράλληλα στραμμένη την προσοχή τους στο ενδεχόμενο αναζωπυρώσεων, καθώς οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης.

Η πυρκαγιά πήρε γρήγορα διαστάσεις εξαιτίας των ανέμων, κινητοποιώντας ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, εθελοντές και μέσα της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αγίου Βασιλείου. Στην επιχείρηση συνέδραμαν μέχρι τη δύση του ηλίου και εναέρια μέσα, πραγματοποιώντας διαδοχικές ρίψεις νερού.

Νωρίτερα είχε σταλεί μήνυμα μέσω του 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονταν στις περιοχές Φωτεινάρι και Σούδα, με κατεύθυνση μέσω του παραλιακού δρόμου προς την παραλία Κόρακα στο Ροδάκινο.

Μετά τη δύση του ηλίου και την αποχώρηση των εναέριων μέσων, το βάρος της επιχείρησης έχει περάσει στις επίγειες δυνάμεις, οι οποίες παραμένουν στην περιοχή και συνεχίζουν τη μάχη με τις φλόγες. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην αποτροπή νέων αναζωπυρώσεων και στην προστασία των κατοικημένων περιοχών, με την επιφυλακή να παραμένει αυξημένη καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας.

Πηγή: ΑΠΕ_ΜΠΕ