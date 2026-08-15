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SEAJETS: Έκτακτα δρομολόγια και τροποποιήσεις λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών

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SEAJETS: Έκτακτα δρομολόγια και τροποποιήσεις λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών
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Πότε θα αναχωρήσουν τα πλοία από Πειραιά και Λαύριο.

Με ανακοίνωσή της η SEAJETS κάνει γνωστές τις τροποποιήσεις στα δρομολόγια των πλοίων της λόγω του απαγορευτικού που εκδόθηκε εξαιτίας των καιρικών συνθηκών.

Τα δρομολόγια της SEAJETS που θα εκτελεστούν τις επόμενες ώρες σήμερα, Σάββατο είναι τα ακόλουθα:

Αναχωρήσεις Από Πειραιά:

WORLDCHAMPION JET στις 11.30 για Πάρο – Νάξο – Σαντορίνη – Ηράκλειο

CHAMPION JET 2 στις 14.00 για Σύρο – Τήνο – Μύκονο

EUROCHAMPION JET στις 15.00 για Σύρο – Μύκονο – Πάρο – Νάξο – Ίο – Σαντορίνη

CHAMPION JET 1 στις 15.00 για Κύθνο – Σέριφο – Σίφνο – Κίμωλο – Μήλο

Αναχωρήσεις Από Λαύριο:

TERA JET 2 στις 15.00 για Τήνο – Μύκονο

SUPERSTAR στις 15.00 για Άνδρο – Τήνο

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