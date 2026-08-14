Η Ρωσία παραδέχεται νέες ελλείψεις καυσίμων εν μέσω των ουκρανικών επιθέσεων

Οι ρωσικές αρχές παραδέχτηκαν την Παρασκευή ότι ορισμένες περιοχές αντιμετωπίζουν νέα προβλήματα έλλειψης βενζίνης, καθώς η Ουκρανία εντείνει τις επιθέσεις της εναντίον των διυλιστηρίων της χώρας.

Οι ρωσικές αρχές παραδέχτηκαν την Παρασκευή ότι ορισμένες περιοχές αντιμετωπίζουν νέα προβλήματα έλλειψης βενζίνης, καθώς η Ουκρανία εντείνει τις επιθέσεις της εναντίον των διυλιστηρίων της χώρας.

Η Ουκρανία έχει επικεντρώσει τις επιθέσεις της με drones και πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς στα διυλιστήρια, επιδιώκοντας να περιορίσει την ικανότητα της Ρωσίας να συνεχίσει τον πόλεμο μεταξύ των δύο γειτονικών χωρών.

Η Ρωσία έχει κλείσει ένα μεγάλο διυλιστήριο στο Όρσκ – περίπου 1.300 χιλιόμετρα από τη γραμμή του μετώπου – για έξι μήνες, μετά την επίθεση που δέχτηκε αυτή την εβδομάδα.

«Η κατάσταση παραμένει τεταμένη σε αρκετές περιοχές της χώρας όσον αφορά τον εφοδιασμό των πρατηρίων καυσίμων», ανέφερε η κυβέρνηση σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι πετρελαϊκές εταιρείες «λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για την αύξηση των παραδόσεων στις πιο ευάλωτες περιοχές», πρόσθεσε.

Αναφέρθηκε επίσης ότι πραγματοποιήθηκε κυβερνητική συνεδρίαση σχετικά με τις ελλείψεις και ότι ο αναπληρωτής πρωθυπουργός αρμόδιος για θέματα ενέργειας, Αλεξάντερ Νόβακ, έδωσε εντολή να παρακολουθούνται οι τιμές των καυσίμων.

Οι εταιρείες και οι οδηγοί αυτοκινήτων αντιμετωπίζουν επανειλημμένως προβλήματα εφοδιασμού τους τελευταίους μήνες λόγω της ρωσο-ουκρανικής σύγκρουσης.

Σχεδόν κάθε ρωσική περιοχή αναγκάστηκε, σε κάποιο σημείο, να περιορίσει τις πωλήσεις καυσίμων ή να επιβάλει άλλα είδη περιορισμών, όπως την απαγόρευση του γεμίσματος δοχείων μεταφοράς καυσίμων.

Η περιφέρεια του Κρασνοντάρ στη Μαύρη Θάλασσα, γνωστή για τις τουριστικές παραλίες της, είναι μία από τις πιο πληγείσες.

«Η κατάσταση όσον αφορά τον εφοδιασμό με βενζίνη στα πρατήρια καυσίμων έχει περιπλακεί», δήλωσε ο περιφερειάρχης Βενιαμίν Κοντράτιεφ.

Οι πετρελαϊκές εταιρείες «άρχισαν και πάλι να επιβάλλουν περιορισμούς στην ποσότητα των καυσίμων που διατίθενται και μείωσαν τις ώρες λειτουργίας των πρατηρίων», πρόσθεσε.

«Αυτό προκαλεί ανησυχία στους κατοίκους και τους επισκέπτες της περιφέρειας», συνέχισε ο κυβερνήτης, τονίζοντας ότι είχε ζητήσει από τις αρχές να παραδίδουν περισσότερα καύσιμα.

Η Ουκρανία στοχεύει εδώ και μήνες τις ενεργειακές εγκαταστάσεις της Ρωσίας με drones και πυραύλους, ελπίζοντας να πλήξει μια ζωτική πηγή εσόδων για τον ρωσικό στρατό.

Ο κυβερνήτης της περιφέρειας Ορενμπούργκ, όπου βρίσκεται το διυλιστήριο του Όρσκ, δήλωσε την Πέμπτη ότι αυτό είχε τεθεί εκτός λειτουργίας και ότι οι επισκευές θα διαρκέσουν μήνες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ