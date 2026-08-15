Δεκαπενταύγουστος: Αυξημένη η έξοδος από το λιμάνι του Πειραιά

Σε Ραφήνα και στο Λαύριο βρίσκεται σε ισχύ απαγορευτικό απόπλου έως τις 13:00 το μεσημέρι.

Αυξημένη αναμένεται σήμερα, Δεκαπενταύγουστο, η επιβατική κίνηση στα λιμάνια της Αττικής, παρά τα προβλήματα που εξακολουθούν να προκαλούν οι ισχυροί άνεμοι στην εκτέλεση των ακτοπλοϊκών δρομολογίων. Χθες, Παρασκευή, συνολικά 45.229 επιβάτες αναχώρησαν από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας και του Λαυρίου με προορισμό τα νησιά, αποτυπώνοντας την κορύφωση της εξόδου για το τριήμερο του Δεκαπενταύγουστου.

Το μεγαλύτερο μέρος της σημερινής πρωινής εξόδου συγκεντρώθηκε στο λιμάνι του Πειραιά, καθώς στη Ραφήνα και στο Λαύριο βρίσκεται σε ισχύ απαγορευτικό απόπλου έως τις 13:00 το μεσημέρι. Εφόσον επιβεβαιωθεί η αναμενόμενη βελτίωση των καιρικών συνθηκών και αρθούν οι περιορισμοί, εκτιμάται ότι θα αυξηθεί σημαντικά η επιβατική κίνηση και στα δύο αυτά λιμάνια, με τους εκδρομείς να κατευθύνονται προς τα νησιά του Αιγαίου.

Στον Πειραιά, με βάση τα στοιχεία των προγραμματισμένων προκρατήσεων που έχει στη διάθεσή του το λιμενικό σώμα ελληνική ακτοφυλακή, η συνολική κίνηση ανέρχεται σε 21.893 επιβάτες. Από την περιοχή του Τζελέπη έχουν προγραμματιστεί 19 δρομολόγια με 15.347 επιβάτες, ενώ για τα νησιά του Αργοσαρωνικού η κίνηση ανέρχεται σε 6.546 επιβάτες.

Ειδικότερα, στον Αργοσαρωνικό έχουν προγραμματιστεί 32 δρομολόγια επιβατηγών - ταχύπλοων με 2.662 επιβάτες και 22 δρομολόγια επιβατηγών-οχηματαγωγών με 3.884 επιβάτες. Λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών δεν εκτελέστην από τον Πειραιά τα δρομολόγια του «Blue Star Paros» προς Σύρο, Τήνο και Μύκονο και του «Super Speed Jet 4» προς Πάρο, Νάξο και Κουφονήσι.

Στο λιμάνι της Ραφήνας ισχύει απαγορευτικό απόπλου έως τις 13:00, ωστόσο πραγματοποιούνται κανονικά τα δρομολόγια προς Μαρμάρι στις 08:30, 12:00 και 18:00. Αντίστοιχα, στο Λαύριο το απαγορευτικό βρίσκεται σε ισχύ έως τη 1 το μεσημέρι. Καθώς τα καιρικά φαινόμενα παραμένουν έντονα και μεταβαλλόμενα, αναμένεται νεότερη ενημέρωση για την εκτέλεση των δρομολογίων, ενώ οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και τα κατά τόπους λιμεναρχεία πριν από τη μετάβασή τους στα λιμάνια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ