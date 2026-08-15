Ινδονησία: Τουλάχιστον 20 νεκροί απ' το σεισμό των 7,7 Ρίχτερ

Η δόνηση σημειώθηκε σήμερα το πρωί ανοικτά του νησιού Φλόρες.

Ο απολογισμός του ισχυρού σεισμού μεγέθους 7,7 βαθμών που σημειώθηκε σήμερα το πρωί ανοικτά του νησιού Φλόρες της Ινδονησίας (ανατολικά) ανήλθε σε τουλάχιστον 20 νεκρούς, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο αξιωματούχος των υπηρεσιών διάσωσης.

"Σύμφωνα με τις πληροφορίες που λάβαμε, 20 άνθρωποι είναι νεκροί, έξι είναι τραυματίες και δύο εξακολουθούν να βρίσκονται κάτω από ερείπια", δήλωσε τηλεφωνικώς ο Φατούρ Ραχμάν, αξιωματούχος των επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης της πόλης Μαουμέρε.

Ο ισχυρός σεισμός που έπληξε την ανατολική Ινδονησία νωρίς σήμερα το πρωί προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον δυο ανθρώπων, σύμφωνα με τον αρχικό, ακόμη προκαταρκτικό απολογισμό τον οποίο δημοσιοποίησαν οι υπηρεσίες άμεσης βοήθειας.

Άρση της προειδοποίησης για Τσουνάμι

Παράλληλα οι αρχές προχώρησαν στην άρση της προειδοποίησης για τσουνάμι, που είχε οδηγήσει στη σύσταση οι πολίτες παραθαλάσσιων περιοχών που κινδύνευαν να απομακρυνθούν εσπευσμένα προς τομείς με υψηλότερο υψόμετρο.

«Προχωρήσαμε στην άρση (της προειδοποίησης για τσουνάμι), αλλά συνεχίζουμε να παρακολουθούμε το επίπεδο της θάλασσας», είπε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ο Ουιτζαγιάντο, διευθυντής του τμήματος σεισμών και τσουνάμι στην ινδονησιακή υπηρεσία μετεωρολογίας, κλιματολογίας και γεωφυσικής.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

