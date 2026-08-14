Wall Street: Τρίτη εβδομάδα κερδών για τον S&P 500 με ολίγο προβληματισμό...

Η κύρια κινητήρια δύναμη της οικονομίας έδειξε σημάδια αδυναμίας, επισκιάζοντας ελαφρώς την αισιοδοξία γύρω από τα στοιχήματα ότι η Fed θα διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια τον Σεπτέμβριο.

Οι μετοχές έκλεισαν σε κόκκινο έδαφος στην Wall Street την Παρασκευή καθώς η κύρια κινητήρια δύναμη της οικονομίας έδειξε σημάδια αδυναμίας, επισκιάζοντας ελαφρώς την αισιοδοξία γύρω από τα στοιχήματα ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ θα διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια τον Σεπτέμβριο.

Συγκεκριμένα, οι επενδυτές έγιναν επιφυλακτικοί στην πορεία της συνεδρίασης, καθώς η καταναλωτική εμπιστοσύνη στις ΗΠΑ υποχώρησε για πρώτη φορά σε διάστημα τριών μηνών, με τα νοικοκυριά εμφανίζονται ολοένα πιο ανήσυχα για την επιδείνωση των επιχειρηματικών συνθηκών και την άνοδο του πληθωρισμού. Συγκεκριμένα, ο προκαταρκτικός δείκτης καταναλωτικού κλίματος του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν διαμορφώθηκε τον Αύγουστο στις 51 μονάδες έναντι τελικής μέτρησης 55,2 μονάδων τον Ιούλιο. Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα του Bloomberg ανέμεναν τον δείκτη στις 55 μονάδες.

Ενώ οι υποχωρήσεις τόσο στο καταναλωτικό κλίμα όσο και στις λιανικές πωλήσεις θα μείωναν τους φόβους για μια επικείμενη αύξηση των επιτοκίων, δεν θα αποτελούσαν καλό οιωνό για τις Αμερικανικές Επιχειρήσεις, όπως τονίζουν οι αναλυτές.

Σε αυτό το κλίμα, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones υποχώρησε 0,22% στις 53.732 μονάδες, ενώ ο διευρυμένος S&P 500 σημείωσε πτώση 0,18% στις 7.785 μονάδες, αφήνοντας πίσω το ενδοσυνεδριακό ρεκόρ την Πέμπτης όταν έπιασε για πρώτη φορα το φράγμα των 7.800 μονάδων. Ο τεχνολογικός Nasdaq έκλεισε στο -0,28% στις 26.729 μονάδες.

Παρά τον προβληματισμό ωστόσο που προκλήθηκε, ο S&P 500 έκλεισε για τρίτη συνεχόμενη εβδομάδα με κέρδη 0,4%. όπως και Nasdaq με μόλις ωστόσο 0,1%. Ο Dow Jones ολοκλήρωσε πτωτικά κατά 0,6%.

«Την περασμένη εβδομάδα είχαμε τρεις θετικές μετρήσεις στη σειρά, οι οποίες είναι καλές για μια αγορά που ανησυχούσε για μια επικείμενη αύξηση των επιτοκίων», δήλωσε ο Κρις Ζακαρέλι, επικεφαλής επενδύσεων στην Northlight Asset Management.

«Φυσικά, δύο από τις τρεις αναφορές βρίσκονται στην κατηγορία «Τα κακά νέα είναι καλά νέα», επειδή μια 'αδύναμη' έκθεση για την Εργασία (την περασμένη Παρασκευή) και μια ακόμη ασθενέστερη έκθεση για τις λιανικές πωλήσεις (σήμερα το πρωί) είναι κακά νέα για τους εργαζόμενους και τους καταναλωτές, αλλά ενδεχομένως καλά νέα για την χρηματιστηριακή αγορά, επειδή μειώνει την επείγουσα ανάγκη της Fed να αυξήσει τα επιτόκια για την καταπολέμηση του πολύ υψηλού πληθωρισμού», είπε.

«Η οικονομία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις καταναλωτικές δαπάνες - σχεδόν το 70% του ΑΕΠ μπορεί να αποδοθεί σε αυτήν - επομένως αποτελεί περίπτωση 'πρόσεχε τι εύχεσαι', επειδή μια πολύ μεγάλη επιβράδυνση, και ιδιαίτερα μια πολύ παρατεταμένη επιβράδυνση, θα μπορούσε να καταλήξει να βλάψει τα εταιρικά κέρδη και, με τη σειρά της, την χρηματιστηριακή αγορά, ωστόσο σε ένα περιβάλλον όπου ο πληθωρισμός μπορεί να υποχωρήσει και η Fed μπορεί να διατηρήσει τα επιτόκια αμετάβλητα ως αποτέλεσμα αυτού, θα ήταν πολύ καλό για αυτήν την 'bull' αγορά», πρόσθεσε.