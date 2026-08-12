Αργυρού στο Reuters: «Η κλιματική αλλαγή εξελίσσεται σε δημοσιονομικό κίνδυνο για την Ελλάδα»

Μιλώντας στο Reuters, υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση προσαρμόζει τη στρατηγική των επενδύσεών της ώστε να περιορίσει τις επιπτώσεις από τα ακραία καιρικά φαινόμενα.

Οι πυρκαγιές και οι καύσωνες εξελίσσονται σε έναν σημαντικό μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο δημοσιονομικό κίνδυνο για την Ελλάδα και συνολικά για τη Μεσόγειο, προειδοποιεί ο επικεφαλής οικονομικός σύμβουλος του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, Μιχάλης Αργυρού.

Μιλώντας στο Reuters, υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση προσαρμόζει τη στρατηγική των επενδύσεών της προκειμένου να περιορίσει τις επιπτώσεις από τα ολοένα συχνότερα ακραία καιρικά φαινόμενα, με την Αθήνα να επιδιώκει επενδύσεις σε υποδομές ύδρευσης και ενέργειας σε τουριστικά σημεία, ενώ παράλληλα εξετάζει μέτρα για τη βελτίωση της ασφαλιστικής κάλυψης έναντι απωλειών που σχετίζονται με το κλίμα.

«Τα φαινόμενα αυτά εξελίσσονται σε έναν ολοένα σημαντικότερο και, από πολλές απόψεις, συχνότερο και σοβαρότερο κίνδυνο», δήλωσε ο Αργυρού. Όπως εξήγησε, πρόκειται πλέον για έναν μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο δημοσιονομικό κίνδυνο, όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά για ολόκληρη τη Μεσόγειο.

Η στρατηγική στοχεύει επίσης στην Ήπειρο, τα νησιά του Βόρειου Αιγαίου, τη Θεσσαλονίκη, την Κρήτη, τη Ρόδο και την Πελοπόννησο, όπου η κυκλοφορία της ταινίας του Κρίστοφερ Νόλαν «Η Οδύσσεια» έχει τροφοδοτήσει το αυξανόμενο τουριστικό ενδιαφέρον, όπως επισημαίνει το Reuters.

Όπως τονίζεται, τα θερμότερα καλοκαίρια παρατείνουν την τουριστική περίοδο, προσελκύοντας επισκέπτες ήδη από τον Απρίλιο έως τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο, μια τάση που, σύμφωνα με τον Αργυρού, βοηθά στην υποστήριξη των εσόδων από τον τουρισμό.

Θα χρησιμοποιηθούν τα φορολογικά έσοδα από την παραοικονομία

Ο επικεφαλής οικονομικός σύμβουλος του πρωθυπουργού δεν αποκάλυψε το ύψος των δημόσιων πόρων που θα διατεθούν για τη συγκεκριμένη επενδυτική στρατηγική.

Ανέφερε, ωστόσο, ότι σημαντικό μέρος της πρόσθετης χρηματοδότησης αναμένεται να προέλθει από την αύξηση των φορολογικών εσόδων, καθώς η κυβέρνηση εντείνει την προσπάθεια περιορισμού της παραοικονομίας.

Παράλληλα, η κυβέρνηση επιδιώκει να κινητοποιήσει και ιδιωτικά κεφάλαια, ώστε το βάρος της προσαρμογής στις νέες κλιματικές συνθήκες να μην πέσει αποκλειστικά στον κρατικό προϋπολογισμό, όπως τόνισε.

Ασφάλιση στις φυσικές καταστροφές

Ένα ακόμη ζήτημα που βρίσκεται στο επίκεντρο είναι η ασφάλιση απέναντι στις φυσικές καταστροφές. Η Ελλάδα εξετάζει κίνητρα για να αυξηθεί η ασφαλιστική κάλυψη νοικοκυριών και επιχειρήσεων, ενώ παράλληλα επιδιώκει να ενθαρρύνει τις ασφαλιστικές εταιρείες να διαθέσουν πιο προσιτά συμβόλαια.

Η Ελλάδα, πάντως, δεν σχεδιάζει προς το παρόν την έκδοση «ομολόγων καταστροφής» (catastrophe bonds), τα οποία χρησιμοποιούνται για την άντληση κεφαλαίων μετά από μεγάλες φυσικές καταστροφές. Ο κ. Αργυρού εκτίμησε, ωστόσο, ότι η συγκεκριμένη επιλογή αξίζει να εξεταστεί.

Φορολογικά κίνητρα πριν από τις εκλογές

Τον επόμενο μήνα ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να παρουσιάσει νέα φορολογικά κίνητρα για επιχειρήσεις, εργαζόμενους και ελεύθερους επαγγελματίες, ενόψει των βουλευτικών εκλογών του επόμενου έτους.

Ο κ. Αργυρού διαβεβαίωσε ότι οι σχεδιαζόμενες παρεμβάσεις δεν πρόκειται να υπονομεύσουν τη δημοσιονομική πειθαρχία, καθώς η κυβέρνηση επιδιώκει να συνδυάσει τις φορολογικές ελαφρύνσεις με τη διατήρηση της δημοσιονομικής σταθερότητας.