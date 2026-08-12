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Gemini: Η εφαρμογή της Google έφτασε το 1 δισεκατομμύριο χρήστες

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Gemini: Η εφαρμογή της Google έφτασε το 1 δισεκατομμύριο χρήστες
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Σε ένα σημαντικό ορόσημο για την Google, ο Διευθύνων Σύμβουλος Sundar Pichai ανακοίνωσε μέσω του X ότι η εφαρμογή Gemini έχει γίνει ένα από τα ταχύτερα αναπτυσσόμενα προϊόντα της εταιρείας, ξεπερνώντας πρόσφατα το 1 δισεκατομμύριο μηνιαίους ενεργούς χρήστες.

Ένα σημαντικό ορόσημο για την Google κατέγραψε η εφαρμογή της, Gemini, καθώς ο Διευθύνων Σύμβουλος του τεχνολογικού κολοσσού, Σουντάρ Πιτσάι ανακοίνωσε μέσω του X ότι το app έχει γίνει ένα από τα ταχύτερα αναπτυσσόμενα προϊόντα στην ιστορία της εταιρείας, ξεπερνώντας πρόσφατα το 1 δισεκατομμύριο μηνιαίους ενεργούς χρήστες. Ο Πιτσάι σημείωσε επίσης ότι ήταν το 14ο προϊόν της Google που έφτασε το όριο του 1 δισεκατομμυρίου χρηστών.

Με αυτή την ταχεία ανάπτυξη, η Gemini συμβαδίζει με το ChatGPT της OpenAI, το οποίο έφτασε το 1 δισεκατομμύριο μηνιαίους ενεργούς χρήστες τον Ιούνιο.

Η εταιρεία ενσωματώνει σταθερά την Gemini σε όλα τα προϊόντα της, με την λειτουργία AI ειδικότερα στην μηχανή αναζήτησης, να έχει σημειώσει μεγάλη επιτυχία, με πάνω από 1 δισεκατομμύριο μηνιαίους ενεργούς χρήστες παγκοσμίως.

Ωστόσο, το σημερινό στοιχείο αναφέρεται συγκεκριμένα στην εφαρμογή Gemini και δεν περιλαμβάνει χρήστες AI από άλλα κανάλια.

Η εταιρεία συνέχισε να κυκλοφορεί νέα μοντέλα και λειτουργίες του app, συμπεριλαμβανομένου του Gemini 3.5 Flash, το οποίο η Google λέει ότι έχει σχεδιαστεί για να βελτιώνει τον προγραμματισμό και τις αυτόνομες εργασίες AI-agent.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Google, το 63% των χρηστών του chatbot μιλάνε απευθείας στον βοηθό χρησιμοποιώντας τη φωνητική λειτουργία, ενώ παράγει πλέον περισσότερες από 150 εκατομμύρια εικόνες κάθε μέρα, σύμφωνα με την Google.

Το ορόσημο έρχεται αμέσως μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του δεύτερου τριμήνου του 2026, όπου η εταιρεία γιόρτασε τo επίτευγμα των πάνω από 950 εκατομμυρίων μηνιαίων χρηστών, με τους καθημερινούς ενεργούς χρήστες να τριπλασιάζονται το τελευταίο έτοςι.

Η ανακοίνωση έρχεται επίσης πριν από την εκδήλωση Made by Google, όπου αναμένεται να κυκλοφορήσουν περισσότερες λειτουργίες με την υποστήριξη της Gemini σε συσκευές Pixel.

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Gemini
Google
Τεχνητή νοημοσύνη (ΑΙ)
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