Μυλωνάς (Εθνική): Αναβαθμίζει στόχους, κρατά «πυρομαχικά» για εξαγορές και ποντάρει σε Allianz - Dromeus

Το νήμα από το ισχυρό πρώτο τρίμηνο έπιασε η Εθνική, με τα καθαρά κέρδη και τα λειτουργικά έσοδα να υπερβαίνουν τις εκτιμήσεις του consensus των αναλυτών, διατηρώντας παράλληλα ισχυρή κεφαλαιακή θέση, παρά την υψηλή επιβράβευση των μετόχων.

Σε στοχευμένη και συγκρατημένη αναβάθμιση των στόχων κερδοφορίας προχώρησε η διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας, καθώς οι επιδόσεις του πρώτου εξαμήνου, η ευνοϊκότερη πορεία των επιτοκίων και η ανθεκτικότητα των καθαρών εσόδων από τόκους επιτρέπουν υψηλότερους στόχους για το 2026.

Έτσι, η διοίκηση της Εθνικής αναβάθμισε το στόχο για τα επιτοκιακά έσοδα, με την αύξηση να τοποθετείται πλέον σε μεσαίο μονοψήφιο ποσοστό από χαμηλό μονοψήφιο προηγουμένως. Παράλληλα, ανεβάζει τον στόχο για το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο στις 280 μονάδες βάσης περίπου, από άνω των 275 μονάδων, ενώ διατηρεί αμετάβλητη την εκτίμηση για αύξηση των προμηθειών σε υψηλό μονοψήφιο ποσοστό και για κόστος κινδύνου κάτω από τις 40 μονάδες βάσης.

Η αναθεωρημένη καθοδήγηση μεταφράζεται σε υψηλότερους στόχους για την κερδοφορία, με τα κέρδη ανά μετοχή να αναμένονται πλέον άνω των 1,4 ευρώ και την απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων να εκτιμάται πάνω από το 15% (στο 15,5% στο εξάμηνο) που θεωρείται συντηρητική. Στο μέτωπο του ισολογισμού, η διοίκηση διατηρεί τον στόχο για υψηλή μονοψήφια μέση ετήσια αύξηση των ενήμερων δανείων την τριετία, με αύξηση άνω των 3 δισ. ευρώ το 2026, καθώς και για δείκτη NPE κάτω από το 2,4%.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΤΕ κ. Παύλος Μυλωνάς απέδωσε την αναβάθμιση της καθοδήγησης για τα καθαρά έσοδα από τόκους κυρίως στην υψηλότερη των αρχικών εκτιμήσεων πορεία των επιτοκίων. Όπως ανέφερε, η ισχυρή πιστωτική επέκταση θα συνεχίσει να στηρίζει την αύξηση των επιτοκιακών εσόδων στο δεύτερο εξάμηνο, παρά τη συνεχιζόμενη συμπίεση των περιθωρίων κατά 15-20 μονάδες βάσης έως το τέλος του έτους.

Ερωτηθείς γιατί η ΕΤΕ δεν προχώρησε σε αναβάθμιση του στόχου για την πιστωτική επέκταση (1,4 δισ. ευρώ στο τρίμηνο), σε αντίθεση με άλλες τράπεζες, ο κ. Μυλωνάς επανέλαβε την εκτίμηση για καθαρή αύξηση των ενήμερων δανείων λίγο πάνω από τα 3 δισ. ευρώ το 2026. Η δυναμική προέρχεται κυρίως από τις επιχειρηματικές χορηγήσεις, ενώ η τράπεζα διαθέτει ένα ισχυρό pipeline νέων χρηματοδοτήσεων. Ωστόσο, σημείωσε ότι μεγάλα εταιρικά έργα εξακολουθούν να εξαρτώνται από αδειοδοτήσεις και άλλες εγκρίσεις, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει τον χρονισμό των εκταμιεύσεων, με αποτέλεσμα η διοίκηση να διατηρεί προς το παρόν πιο συντηρητική στάση ως προς το guidance.

Σύμφωνα με το σχεδιάγραμμα που παρουσίασε η διοίκηση, η ισχυρή οργανική παραγωγή κεφαλαίου αναμένεται να ενισχύσει τον δείκτη CET1 κατά περισσότερες από 10 ποσοστιαίες μονάδες έως το 2028. Από αυτό το κεφαλαιακό απόθεμα, πάνω από 3 ποσοστιαίες μονάδες προβλέπεται να απορροφηθούν από την οργανική ανάπτυξη, περισσότερες από 9 ποσοστιαίες μονάδες θα κατευθυνθούν στις διανομές προς τους μετόχους (συμπεριλαμβανομένης της επίδρασης από την ταχύτερη απόσβεση του DTC), ενώ η τράπεζα διατηρεί πρόσθετο στρατηγικό «μαξιλάρι» χαμηλότερο των 3 ποσοστιαίων μονάδων. Με τον τρόπο αυτό, ο δείκτης CET1 εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί κοντά στο 16% το 2028.

Ο κ. Μυλωνάς επανέλαβε ότι αποτελεί προτεραιότητα η οργανική ανάπτυξη, οι επιλεκτικές εξαγορές και η ενίσχυση των τακτικών διανομών προς τους μετόχους. Όπως ανέφερε, οι έκτακτες διανομές αποτελούν επίσης εργαλείο που βρίσκεται στη διάθεση της διοίκησης, λειτουργώντας ως ενδιάμεση λύση μεταξύ της αξιοποίησης του κεφαλαίου για εξαγορές και της αύξησης των τακτικών διανομών. Σε ό,τι αφορά τον χρονισμό των αποφάσεων, ο CFO του ομίλου Χρίστος Χριστοδούλου, διευκρίνισε ότι τόσο για τις τακτικές όσο και για τις ενδεχόμενες έκτακτες διανομές, οι αποφάσεις λαμβάνονται προς το τέλος κάθε έτους, στο πλαίσιο της κατάρτισης του νέου τριετούς business plan και του κεφαλαιακού σχεδιασμού της τράπεζας, όπως είχε συμβεί και την προηγούμενη χρονιά.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε η διοίκηση και στις στρατηγικές συνεργασίες με Allianz και Dromeus, εκτιμώντας ότι θα ενισχύσουν σημαντικά την ανάπτυξη των προμηθειών, διαφοροποιώντας περαιτέρω τις πηγές εσόδων του ομίλου. Η συμφωνία με την Allianz αναμένεται να προσθέσει περίπου 6 ποσοστιαίες μονάδες στην αύξηση των καθαρών προμηθειών την περίοδο 2027 - 2028, περίπου 4 ποσοστιαίες μονάδες στα κέρδη ανά μετοχή και άνω των 50 μονάδων βάσης σε ROTE, ενώ η συνεργασία με τη Dromeus εκτιμάται ότι από το 2027 θα προσθέτει περίπου 3 ποσοστιαίες μονάδες στην αύξηση των προμηθειών, περισσότερο από 1 ποσοστιαία μονάδα στα κέρδη ανά μετοχή και άνω των 20 μονάδων βάσης στην απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων.

Αναφερόμενος στη συνεργασία με τη Dromeus Capital, ο κ. Μυλωνάς ανέφερε ότι η αρχική επένδυση αφορά χαρτοφυλάκιο εμπορικών ακινήτων άνω των 400 εκατ. ευρώ στην Αθήνα, με στόχο την αύξησή του στα 700 - 800 εκατ. ευρώ. Όπως επισήμανε, η δημιουργία αξίας και οι προμήθειες θα προκύπτουν μέσω της διαχείρισης του χαρτοφυλακίου, ενώ η επιλογή των ακινήτων θα γίνεται με αυστηρά επενδυτικά κριτήρια.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο κ. Μυλωνάς στις επενδύσεις της τράπεζας στην τεχνολογία, τονίζοντας ότι η τράπεζα ολοκλήρωσε πρόσφατα τη μεγαλύτερη τεχνολογική αναβάθμιση που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο, αντικαθιστώντας, έπειτα από ένα πενταετές έργο, το core banking system. Όπως εξήγησε, η νέα υποδομή προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία για την ανάπτυξη νέων προϊόντων, δυνατότητα ταχύτερης ενσωμάτωσης νέων εφαρμογών, αρχιτεκτονική συμβατή με το cloud και σημαντικά υψηλότερη δυναμικότητα επεξεργασίας συναλλαγών, δημιουργώντας τη βάση για την επόμενη φάση του ψηφιακού μετασχηματισμού της τράπεζας.

Παράλληλα, επισήμανε ότι η συνεισφορά του στα έσοδα θα προκύψει σταδιακά, μέσω της ανάπτυξης νέων εφαρμογών και υπηρεσιών. Αντίθετα, οι πρώτες μορφές εξοικονόμησης αναμένονται στο λειτουργικό κόστος, από τη διεύρυνση της χρήσης εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης, την περαιτέρω μείωση του κόστους των τηλεφωνικών κέντρων και τη σταδιακή απόσυρση των παλαιών πληροφοριακών συστημάτων. Τα οφέλη, όπως ανέφερε, θα γίνονται ολοένα και πιο αισθητά τα επόμενα χρόνια και θα ποσοτικοποιηθούν αναλυτικότερα στο νέο τριετές business plan που θα παρουσιαστεί στις αρχές του 2027.