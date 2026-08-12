Ρεκόρ κερδών για το νορβηγικό fund – Τα τσιπ έφεραν 185 δισ. δολάρια σε έξι μήνες

Το Norges Bank Investment Management (NBIM), που διαχειρίζεται ένα fund συνολικής αξίας περίπου 2,34 τρισ. δολαρίων, ανακοίνωσε κέρδη άνω των 1,75 τρισ. νορβηγικών κορόνων, ή περίπου 184,9 δισ. δολαρίων, και συνολική απόδοση 9,4%.

Κέρδη-ρεκόρ άνω των 184 δισ. δολαρίων κατέγραψε στο πρώτο εξάμηνο του έτους το κρατικό επενδυτικό ταμείο της Νορβηγίας, με το ισχυρό ράλι των ασιατικών τεχνολογικών μετοχών και κυρίως των εταιρειών ημιαγωγών να απογειώνει τις αποδόσεις του.

Το Norges Bank Investment Management (NBIM), που διαχειρίζεται περίπου 2,34 τρισ. δολάρια, ανακοίνωσε κέρδη άνω των 1,75 τρισ. νορβηγικών κορόνων, ή περίπου 184,9 δισ. δολαρίων, και συνολική απόδοση 9,4%. «Το αποτέλεσμα οφείλεται στις καλές αποδόσεις των χρηματιστηριακών αγορών, ιδιαίτερα των ασιατικών τεχνολογικών μετοχών», ανέφερε ο CEO του NBIM, Nicolai Tangen.

Το μεγαλύτερο κρατικό επενδυτικό ταμείο στον κόσμο δημιουργήθηκε τη δεκαετία του 1990 για την επένδυση των εσόδων της Νορβηγίας από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Σήμερα έχει τοποθετήσεις σε περισσότερες από 7.000 εταιρείες, σε πάνω από 50 χώρες, και κατέχει περίπου το 1,5% των εισηγμένων μετοχών παγκοσμίως.

Πάνω από τα δύο τρίτα του χαρτοφυλακίου του βρίσκονται σε μετοχές, ενώ περίπου το 40% του συνολικού portfolio αφορά αμερικανικές εταιρείες. Μεταξύ των μεγαλύτερων συμμετοχών του βρίσκονται οι Nvidia, Apple και Microsoft. Στις 30 Ιουνίου, το fund κατείχε περίπου 1,3% της Nvidia, αξίας 61,8 δισ. δολαρίων, και 1,2% της Apple, αξίας 52,7 δισ. δολαρίων.

Το «στοίχημα» στη SpaceX και η δύσκολη σχέση με τον Μασκ

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκάλεσε η αποκάλυψη ότι το NBIM διαθέτει πλέον ποσοστό 0,05% στη SpaceX, αξίας λίγο πάνω από 1,2 δισ. δολάρια. Παράλληλα, κατέχει περίπου 1% της Tesla, συμμετοχή που στο τέλος του εξαμήνου αποτιμάτο σε περίπου 15,7 δισ. δολάρια.

Η σχέση του fund με τον Έλον Μασκ, ωστόσο, δεν υπήρξε ανέφελη. Το NBIM είχε καταψηφίσει το πακέτο αμοιβών ύψους 56 δισ. δολαρίων του επικεφαλής της Tesla το 2024, ενώ στα τέλη του 2025 αντιτάχθηκε και στο νέο πακέτο αποδοχών του, επικαλούμενο το συνολικό του μέγεθος, τον κίνδυνο dilution και την εξάρτηση της εταιρείας από ένα πρόσωπο.

«Τσιπ, τσιπ, τσιπ»

Ο Tangen δεν άφησε αμφιβολίες για τον μεγάλο πρωταγωνιστή του εξαμήνου. «Τσιπ, τσιπ, τσιπ, τσιπ», σχολίασε παρουσιάζοντας τις μετοχές με τις καλύτερες επιδόσεις στο χαρτοφυλάκιο, μεταξύ των οποίων Samsung, SK Hynix, TSMC, ASML, Intel και Nvidia.

Η πορεία, πάντως, δεν ήταν χωρίς αναταράξεις. Οι μετοχικές επενδύσεις του fund υποχώρησαν κατά 2,6% στο πρώτο τρίμηνο, πριν ανακάμψουν κατά 15,98% στο δεύτερο, οδηγώντας τη συνολική απόδοση των μετοχών στο 12,95% για το εξάμηνο.

Ο επικεφαλής του NBIM προειδοποίησε, ωστόσο, ότι η τεράστια περιουσία της Νορβηγίας δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένη. Χαρακτήρισε το fund «κουμπαρά ολόκληρης της Νορβηγίας», υπογραμμίζοντας ότι η χώρα πρέπει να είναι προετοιμασμένη για μεγάλες διακυμάνσεις στην αξία του.