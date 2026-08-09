Apple: Δοκιμάζει τσιπ μνήμης της κινεζικής CXMT σε iPhone και MacBook

Κίνηση του τεχνολογικού κολοσσού προκειμένου να αντιμετωπίσει την έλλειψη εξαρτημάτων που έχει προκαλέσει η έκρηξη της ζήτησης για τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης.

Η Apple δοκιμάζει τσιπ μνήμης της κινεζικής CXMT σε διάφορες σειρές προϊόντων, μεταξύ άλλων στα iPhone και τα MacBook, προκειμένου να αντιμετωπίσει την έλλειψη εξαρτημάτων που έχει προκαλέσει η έκρηξη της ζήτησης για τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal την Κυριακή.

Η Apple είχε αρχικές επαφές με την CXMT, τη μεγαλύτερη κινεζική εταιρεία κατασκευής τσιπ με βάση τη χρηματιστηριακή της αξία, για την προμήθεια εξαρτημάτων, με στόχο αυτά να χρησιμοποιηθούν σε ορισμένες συσκευές που πωλούνται στην Κίνα, ανέφερε η εφημερίδα, επικαλούμενη άτομα που γνωρίζουν το θέμα.

Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει άμεσα το δημοσίευμα. Η Apple και η CXMT δεν απάντησαν στα αιτήματα του Reuters για σχόλιο.Το Reuters είχε μεταδώσει αποκλειστικά νωρίτερα ότι η CXMT εξετάζει το ενδεχόμενο κατασκευής δεύτερου εργοστασίου παραγωγής τσιπ μνήμης στο Πεκίνο, προκειμένου να αυξήσει την παραγωγική της δυναμικότητα.

Οι κατασκευαστές φορητών υπολογιστών HP και Acer έχουν ήδη αρχίσει να χρησιμοποιούν τσιπ μνήμης της CXMT σε συσκευές που πωλούνται εκτός ΗΠΑ, προκειμένου να περιορίσουν τις ελλείψεις στην εφοδιαστική αλυσίδα, ανέφερε η εφημερίδα.

