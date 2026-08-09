Ακίνητα: Πώς Παγκράτι, Μετς, Νέος Κόσμος αναδεικνύονται σε hot αστικές γειτονιές της Αθήνας

Σημαντικό είναι το ενδιαφέρον για νοτιοανατολικές αστικές γειτονιές της Αθήνας, όπως για παράδειγμα το Παγκράτι με το έντονο lifestyle, το αριστοκρατικό Μετς και ο Νέος Κόσμος που θεωρείται το ανερχόμενο επενδυτικό hub, όπως σημειώνεται στο Athens Market Report 2026 της Engel & Völkers Ελλάδας για το αθηναϊκό real estate.

Σημαντικό είναι το ενδιαφέρον για νοτιοανατολικές αστικές γειτονιές της Αθήνας, όπως για παράδειγμα το Παγκράτι με το έντονο lifestyle, το αριστοκρατικό Μετς και ο Νέος Κόσμος που θεωρείται το ανερχόμενο επενδυτικό hub, όπως σημειώνεται στο Athens Market Report 2026 της Engel & Völkers Ελλάδας για το αθηναϊκό real estate.

Σύμφωνα με την ανάλυση, κοντά στο Καλλιμάρμαρο και στο Ιστορικό Κέντρο, μόλις 15- 20 λεπτά με τα πόδια, το Παγκράτι είναι η ιδανική περιοχή για όσους δεν θέλουν να μετακινούνται με αυτοκίνητο. Φιλοξενεί πληθώρα εστιατορίων και cafe, πολιτιστικούς χώρους όπως το Μουσείο Γουλανδρή αλλά και διεξόδους για άθληση, καθώς γειτνιάζει με το Καλλιμάρμαρο και το ομώνυμο άλσος. Το Παγκράτι είναι η ιδανική γειτονιά για όσους ψάχνουν κάποια στοιχεία της παλιάς Αθήνας σε συνδυασμό με ένα κοσμοπολίτικο lifestyle. Το Μετς είναι η μόνη γειτονιά της Αθήνας που διατηρεί χαμηλή κλίμακα δόμησης αλλά και τα πιο πολλά καλοδιατηρημένα νεοκλασικά κτίρια.

Αναφορικά με τις τιμές, στον Νέο Κόσμο η μέση τιμή πώλησης είναι στα 3.028 ευρώ/τ.μ. (με ετήσια μεταβολή +4,20%), στο Παγκράτι σε 3.404 ευρώ (+5,62%) και στο Μετς ανάμεσα σε 3.600 με 4.000 ευρώ/τ.μ. (ετήσια μεταβολή +5,62%). Όπως σημειώνεται, στο Παγκράτι οι πιο premium ζώνες για την αγορά κατοικίας θεωρούνται το Άλσος Παγκρατίου (€3.842/τ.μ.) και η Πλατεία Πλαστήρα (στα όρια με Μετς). Ο Προφήτης Ηλίας (€3.073/τ.μ.) είναι πιο προσιτός. Στο Μετς η πιο δημοφιλής μικρο-τοποθεσία είναι ο Λόφος Αρδηττού ενώ στο Νέο Κόσμο η περιοχή του Φιξ συνεχίζει να έχει έντονη δυναμική λόγω του Μετρό και της εγγύτητας στο Κουκάκι και το Μουσείο της Ακρόπολης.

Πολλά σημεία του Μετς έχουν μηδενική ηχορύπανση παρότι απέχει 10 μόλις λεπτά με τα πόδια από το Σύνταγμα. Διαθέτει μικρά bars, bistrot και cafe με καλλιτεχνικό χαρακτήρα και πρόσβαση σε χώρους για βόλτες και περιπάτους, όπως ο λόφος Αρδηττού και το Καλλιμάρμαρο. Είναι μια γειτονιά που απευθύνεται σε ένα premium κοινό που νοσταλγεί την παλιά Αθήνα. Ο Νέος Κόσμος είναι μια γειτονιά που χαρακτηρίζεται από μια αρχιτεκτονική μίξη. Από μονοκατοικίες με αυλές και πολυκατοικίες της δεκαετίας του 70’, μέχρι σύγχρονα οικιστικά συγκροτήματα με minimal αισθητική. Προσφέρει την καλύτερη πρόσβαση όχι μόνο στο Ιστορικό Κέντρο αλλά και σε όλη την Αθήνα, καθώς διαθέτει τρεις σταθμούς μετρό. Τα τελευταία χρόνια ο Νέος Κόσμος έχει γνωρίσει και μία ανοδική πορεία στον τομέα της γαστρονομίας και του πολιτισμού, με την παρουσία της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση, του ΕΜΣΤ αλλά και μοντέρνων wine bar και bistro. O Νέος Κόσμος είναι η ιδανική επιλογή για όσους αναζητούν στρατηγικές επενδυτικές ευκαιρίες.

Το 80-85% των ακινήτων στο Παγκράτι είναι δυάρια και τριάρια, τα περισσότερα ανακαινισμένα που έχουν κατασκευαστεί μεταξύ 1960 και 1980. Στο Μετς το 35% των ακινήτων είναι μεγάλα διαμερίσματα, το 15-18% μονοκατοικίες και νεοκλασικά και >10% studios. Τα κτίρια στο Μετς χρονολογούνται μεταξύ 1920 και 1940 και είναι ανακαινισμένα-αναπαλαιωμένα. Το ποσοστό νεόδμητων κατοικιών είναι σχεδόν μηδενικό. Στο Νέο Κόσμο το 41% των ακινήτων είναι δυάρια και τριάρια, το 20% είναι studios και το 9-10% είναι μεγάλα οροφοδιαμερίσματα, άνω των 120 τ.μ. Στο Νέο Κόσμο αν και τα περισσότερα ακίνητα είναι της δεκαετίας το 70 ́, η συγκεκριμένη περιοχή έχει το υψηλότερο ποσοστό νεόδμητων ακινήτων στο κέντρο.

Τόσο στο Παγκράτι και το Μετς όσο και στο Νέο Κόσμο, το αγοραστικό κοινό προτιμάει κυρίως μικρά ανακαινισμένα ή νεόδμητα διαμερίσματα 60-90 τ.μ. Βασικό κριτήριο είναι επίσης η εγγύτητα σε Μετρό και συγκοινωνιακούς κόμβους. Στο Μετς οι αγοραστές φαίνεται πως εστιάζουν επίσης και στα ακίνητα εκείνα που είτε έχουν θέα προς Ακρόπολη και Λυκαβηττό είτε έχουν ανοιχτό ορίζοντα.

Το 60% του αγοραστικού κοινού σε Παγκράτι και Μετς είναι κυρίως ελληνικές οικογένειες υψηλού εισοδήματος ενώ το 40% είναι ξένοι κυρίως Ευρωπαίοι που ενδιαφέρονται για pied-a-terre. Στο Νέο Κόσμο το αγοραστικό κοινό είναι μοιρασμένο, 50% Έλληνες (νέα ζευγάρια και φοιτητές) και 50% ξένοι επενδυτές Airbnb. Το αγοραστικό κοινό προτιμάει κυρίως μικρά ανακαινισμένα ή νεόδμητα διαμερίσματα 60-90 τ.μ. Βασικό κριτήριο είναι επίσης η εγγύτητα σε Μετρό και συγκοινωνιακούς κόμβους. Στο Μετς οι αγοραστές φαίνεται πως εστιάζουν επίσης και στα ακίνητα εκείνα που είτε έχουν θέα προς Ακρόπολη και Λυκαβηττό είτε έχουν ανοιχτό ορίζοντα.

Όπως, επίσης, σημειώνεται, η κατασκευή της Γραμμής 4 του Μετρό έχει ήδη επηρεάσει ανοδικά την τιμή των ακινήτων, ιδιαίτερα σε περιοχές κοντά στη Φορμίωνος. Ο Νέος Κόσμος παραμένει κορυφαία επιλογή για να επενδύσει κάποιος λόγω της στρατηγικής του θέσης. Το Μετς αποτελεί μια boutique market. Προσφέρει πολύ λίγα ακίνητα, τα οποία απευθύνονται σε αγοραστές υψηλού εισοδήματος. Οι αγοραστές στρέφονται σε ανακαινισμένα ακίνητα έτοιμα για χρήση, καθώς το κόστος μιας ανακαίνισης έχει αυξηθεί αρκετά.