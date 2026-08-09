Αραγτσί: Συνομιλίες με τις ΗΠΑ δεν θα γίνουν, όσο παραβιάζεται μία μεταβατική συμφωνία

Ιράν και οι ΗΠΑ δεν εμπλέκονται σε (άμεσες) συνομιλίες και η Τεχεράνη δεν θα τις αρχίσει για όσο χρονικό διάστημα, η Ουάσινγκτον παραβιάζει μία μεταβατική συμφωνία που υπογράφτηκε τον Ιούνιο, δήλωσε σήμερα ο Ιρανός υπουργός των Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, προσθέτοντας ότι ανταλλάσσονται μηνύματα μεταξύ διαμεσολαβητών.
Ο Αραγτσί επανέλαβε την θέση του Ιράν ότι μία συμφωνία για τα Στενά του Ορμούζ μεταξύ της Τεχεράνης και της Μουσκάτ βρίσκεται στα “ τελικά στάδια” της, αλλά δεν θα ξανανοίξει τη στρατηγική θαλάσσια διάβαση.
Σε σχόλια του, που μεταδόθηκαν από το πρακτορείο ειδήσεων Mehr, ο ίδιος δήλωσε ότι η συμφωνία θα καθορίσει τις νέες διαδρομές ναυσιπλοΐας που θα χρησιμοποιηθούν αμέσως μετά από την εκπλήρωση άλλων όρων από τις ΗΠΑ, ώστε τα στενά να επαναλειτουργήσουν για τη ναυσιπλοΐα.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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