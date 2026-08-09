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Αραγτσί: Συνομιλίες με τις ΗΠΑ δεν θα γίνουν, όσο παραβιάζεται μία μεταβατική συμφωνία

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Αραγτσί: Συνομιλίες με τις ΗΠΑ δεν θα γίνουν, όσο παραβιάζεται μία μεταβατική συμφωνία
Αμπάς Αραγτσί / Πηγή Φωτογραφίας: ΑΡ
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Ο Ιρανός ΥΠΕΞ επανέλαβε ότι Ιραν και Ομάν είναι κοντά σε συμφωνία για το Ορμούζ η οποία όμως δεν θα ξανανοίξει τη στρατηγική θαλάσσια διάβαση.

Ιράν και οι ΗΠΑ δεν εμπλέκονται σε (άμεσες) συνομιλίες και η Τεχεράνη δεν θα τις αρχίσει για όσο χρονικό διάστημα, η Ουάσινγκτον παραβιάζει μία μεταβατική συμφωνία που υπογράφτηκε τον Ιούνιο, δήλωσε σήμερα ο Ιρανός υπουργός των Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, προσθέτοντας ότι ανταλλάσσονται μηνύματα μεταξύ διαμεσολαβητών.

Ο Αραγτσί επανέλαβε την θέση του Ιράν ότι μία συμφωνία για τα Στενά του Ορμούζ μεταξύ της Τεχεράνης και της Μουσκάτ βρίσκεται στα “ τελικά στάδια” της, αλλά δεν θα ξανανοίξει τη στρατηγική θαλάσσια διάβαση.

Σε σχόλια του, που μεταδόθηκαν από το πρακτορείο ειδήσεων Mehr, ο ίδιος δήλωσε ότι η συμφωνία θα καθορίσει τις νέες διαδρομές ναυσιπλοΐας που θα χρησιμοποιηθούν αμέσως μετά από την εκπλήρωση άλλων όρων από τις ΗΠΑ, ώστε τα στενά να επαναλειτουργήσουν για τη ναυσιπλοΐα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Φωτογραφία @AP

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tags:
Ιράν
Ομάν
Στενά του Ορμούζ
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