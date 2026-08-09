Θεσσαλονίκη: Δύο συλλήψεις για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ στην Τούμπα

Συνολικά 17 αυτόφωρες συλλήψεις σε στοχευμένους αστυνομικούς ελέγχους. Οι συλληφθέντες, με τις δικογραφίες που σχηματίστηκαν σε βάρος τους, οδηγούνται στον εισαγγελέα.

Υπό την επήρεια μέθης εντοπίστηκαν να οδηγούν, τα ξημερώματα σήμερα (09-08-2026), δύο άτομα, ένας 40χρονος και ένας 58χρονος στην περιοχή της Τούμπας και συνελήφθησαν επ΄αυτοφώρω. Ένας 49χρονος; συνελήφθη τις βραδινές ώρες χθες, καθώς σύμφωνα με την αστυνομία, οδηγούσε δίκυκλο, στην περιοχή των Αμπελοκήπων, ενώ του είχε αφαιρεθεί η σχετική άδεια ικανότητας.

Στην αυτόφωρη σύλληψη, συνολικά δεκαεπτά ατόμων, προχώρησαν αστυνομικοί υπηρεσιών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο ειδικών δράσεων και στοχευμένων ελέγχων σε διάφορες περιοχές του νομού. Μεταξύ άλλων, συνελήφθη ένα άτομο καθώς εντοπίστηκε να κατέχει εντός του αυτοκινήτου που οδηγούσε ένα όπλο ρέπλικα, με γεμιστήρα που έφερε τέσσερα πλαστικά φυσίγγια (μπίλιες).

Τέσσερα άτομα συνελήφθησαν για δύο υποθέσεις κλοπής προϊόντων από καταστήματα, μία κλοπή κινητού τηλεφώνου από διερχόμενο πολίτη και απόπειρα κλοπής από κατάστημα, το τελευταίο 24ωρο. Επίσης συνελήφθησαν δύο αλλοδαποί, ηλικίας 32 και 41 ετών, έπειτα από μεταξύ τους συναλλαγή ναρκωτικών ουσιών, στο κέντρο πόλης. Κατασχέθηκαν συνολικά 34 αυτοσχέδιες συσκευασίες κάνναβης συνολικού βάρους 41,58 γραμμαρίων που κατείχε ο πρώτος, επιμελώς κρυμμένες, σε κάδο απορριμμάτων.

Ακόμη δύο άτομα, μια 35χρονη ημεδαπή και 42χρονο αλλοδαπό συνέλαβαν οι αστυνομικοί καθώς κατείχαν από κοινού μικροποσότητα κοκαΐνης .Κατασχέθηκε χρηματικό ποσό 4.100 ευρώ. Από την έρευνα προέκυψε ότι σε βάρος τους αλλοδαπού εκκρεμούσαν Ένταλμα σύλληψης για παράβαση του Νόμου περί Εξαρτησιογόνων ουσιών, Διάταξη Προέδρου Εφετών Θεσσαλονίκης και απόφαση Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης με την οποία καταδικάστηκε σε ποινή κάθειρξης 11 ετών και χρηματική ποινή, για παραβίαση της ίδιας νομοθεσίας. Επίσης χειροπέδες πέρασαν οι αστυνομικοί σε δύο άτομα για εκκρεμή διωκτικά έγγραφα και τρία άτομα για παράνομη παραμονή στην ελληνική επικράτεια.

Οι συλληφθέντες, με τις δικογραφίες που σχηματίστηκαν σε βάρος τους, οδηγούνται στον εισαγγελέα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

