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Πυρκαγιά στη Γιαννούλη Σουφλίου - Κινητοποιήθηκαν εναέρια μέσα

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Πυρκαγιά στη Γιαννούλη Σουφλίου - Κινητοποιήθηκαν εναέρια μέσα
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Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Έβρου.

Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση ξέσπασε λίγο μετά τις 15:00 στην περιοχή Γιαννούλη Σουφλίου. Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 32 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ και εννέα οχήματα, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκαν τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Στην επιχείρηση συνδράμει με υδροφόρες ο Δήμος Σουφλίου.

Υπενθυμίζεται ότι σήμερα η περιοχή βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Έβρου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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tags:
Πυρκαγιά
Πυροσβεστική
Έβρος
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