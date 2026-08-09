Τραμπ: Ασφυκτικές πιέσεις σε μεγιστάνα του πετρελαίου να αποεπενδύσει απ' τη Βενεζουέλα

Ο Χάρι Σάρτζεντ ΙΙΙ - σημαντικός δωρητής του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος- φαίνεται να έπεσε στη δυσμένεια του Αμερικανού προέδρου.

Η κυβέρνηση Τραμπ εντείνει την πίεση στον Χάρι Σάρτζεντ ΙΙΙ, μεγιστάνα του πετρελαίου από τη Φλόριντα και σημαντικό δωρητή του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, προκειμένου να αποεπενδύσει από τη Βενεζουέλα.

Σύμφωνα με το Bloomberg, το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ «πάγωσε» την Παρασκευή τα περιουσιακά στοιχεία υπεράκτιας εταιρείας του Σάρτζεντ, η οποία συμμετέχει σε δραστηριότητες παραγωγής πετρελαίου στη Βενεζουέλα, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν το μέτρο και μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Παράλληλα, το υπουργείο εξέδωσε ειδική άδεια που θα του επιτρέψει να αποδεσμεύσει και να ρευστοποιήσει σταδιακά τις συμμετοχές του στην εταιρεία, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Ο Σάρτζεντ λειτούργησε ως σημαντικός δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ της Ουάσινγκτον και του Καράκας κατά τα χρόνια της έντονης εχθρότητας μεταξύ των δύο πλευρών, αποκτώντας δυσανάλογα μεγάλη επιρροή και στις δύο. Ο πρώην πιλότος των Αμερικανών Πεζοναυτών βρέθηκε αργότερα στο στόχαστρο του Λευκού Οίκου, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ ανέλαβε τον έλεγχο της πλούσιας σε φυσικούς πόρους Βενεζουέλας υπό έναν νέο πρόεδρο που υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ.

Το Office of Foreign Assets Control (OFAC) του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών επέβαλε μέτρα κατά της Bluewave Properties του Σάρτζεντ, επικαλούμενο παραβιάσεις εκτελεστικού διατάγματος του 2018, το οποίο αποσκοπούσε στη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων προσώπων ή οντοτήτων που θεωρούνταν ότι είχαν υποστηρίξει την πρώην κυβέρνηση στο Καράκας, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Μέχρι το πρωί του Σαββάτου, η Bluewave δεν περιλαμβανόταν επίσημα στον κατάλογο κυρώσεων του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών. Ωστόσο, σύμφωνα με τις πηγές, η εταιρεία λειτουργεί με δεδομένο ότι υπόκειται σε κυρώσεις.

Το αμερικανικό υπουργείο μπορεί να χρησιμοποιεί διάφορα μέτρα για να μπλοκάρει χρηματοπιστωτικές συναλλαγές με οντότητες που έρχονται σε σύγκρουση με την εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ. Οι άνθρωποι που γνωρίζουν τις ενέργειες του υπουργείου Οικονομικών τις περιέγραψαν ως κυρώσεις.

Μακροχρόνιοι δεσμοί

Ο Sargeant κινήθηκε για χρόνια με αξιοσημείωτη ευκολία μεταξύ του γηπέδου γκολφ του προέδρου Τραμπ στο Παλμ Μπιτς και του προεδρικού μεγάρου της Βενεζουέλας, όπου συναντούσε τακτικά τον πρώην πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο -ο οποίος βρίσκεται πλέον υπό κράτηση στις ΗΠΑ - καθώς και άλλους κορυφαίους αξιωματούχους, μεταξύ των οποίων και τη νυν μεταβατική πρόεδρο Ντέλσι Ροντρίγκεζ .

Ο επιχειρηματίας αξιοποίησε αυτή την ασυνήθιστη πρόσβαση για να μεταφέρει επί χρόνια μηνύματα μεταξύ των δύο πρώην αντιπάλων, ενώ συνέβαλε στην απελευθέρωση Αμερικανών ομήρων που κρατούνταν στη Βενεζουέλα το 2025. Παράλληλα, έκλεινε επιχειρηματικές συμφωνίες σε μια χώρα που οι περισσότερες πετρελαϊκές εταιρείες απέφευγαν λόγω του πολιτικού κινδύνου και των αμερικανικών κυρώσεων.

Μετά από δημοσίευμα της Wall Street Journal σχετικά με την επιρροή του Σάρτζεντ στη Βενεζουέλα, ο Τραμπ δήλωσε τον Φεβρουάριο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι ο Σάρτζεντ «δεν έχει καμία απολύτως εξουσιοδότηση να ενεργεί για λογαριασμό των Ηνωμένων Πολιτειών, ούτε οποιοσδήποτε άλλος που δεν έχει εγκριθεί από το State Department».

Φωτογραφία @AP