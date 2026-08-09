Χανιά: Συνελήφθη 32χρονος αλλοδαπός κατηγορούμενος για κλοπές

Kατά τον έλεγχο που του έγινε στην κατοχή του βρέθηκε μέρος των αφαιρεθέντων και αποδόθηκε στους κατόχους τους.

Συνελήφθη 32χρονος αλλοδαπός κατηγορούμενος για κλοπές από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Κισσάμου σε περιοχή του Δήμου Κισσάμου στα Χανιά.

Ο συγκεκριμένος άνδρας ταυτοποιήθηκε από τους αστυνομικούς, την Παρασκευή 7/8/26 για -5- περιπτώσεις κλοπών από επιχειρήσεις της περιοχής, όπου με τη μέθοδο απασχόλησης αφαίρεσε χρηματικά ποσά και συσκευές κινητής τηλεφωνίας.

Κατά τον έλεγχο που του έγινε στην κατοχή του βρέθηκε μέρος των αφαιρεθέντων και αποδόθηκε στους κατόχους τους ενώ η προανάκριση ενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Κισσάμου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ