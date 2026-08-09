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Ηλεία: Φωτιά στο Μουζάκι του Δήμου Πύργου

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Ηλεία: Φωτιά στο Μουζάκι του Δήμου Πύργου
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Στο σημείο επιχειρούν 42 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 18ης ΕΜΟΔΕ και 10 οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού τρία πυροσβεστικά αεροπλάνα και ένα ελικόπτερο.

Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά σε δασική έκταση, στην περιοχή Μουζάκι, του Δήμου Πύργου, στην Ηλεία.

Στο σημείο επιχειρούν 42 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 18ης ΕΜΟΔΕ και 10 οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού τρία πυροσβεστικά αεροπλάνα και ένα ελικόπτερο.

Το έργο των δυνάμεων πυρόσβεσης συνδράμουν υδροφόρες της αυτοδιοίκησης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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tags:
Πυρκαγιά
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