Οι ευρωπαϊκές χρηματιστηριακές αγορές «παίρνουν φωτιά» και προσελκύουν επενδυτές

Ο Stoxx 600 έχει καταγράψει άνοδο 11% από την αρχή της χρονιάς, ενώ περιφερειακοί δείκτες - ο γερμανικός DAX, ο γαλλικός CAC 40 και ο ιταλικός FTSE MIB- έχουν ανέλθει σε ιστορικά υψηλά επίπεδα.

Η χρηματιστηριακή αγορά της Ευρώπης κινείται με όλες τις μηχανές στο φουλ και προσελκύει διαχειριστές κεφαλαίων, οι οποίοι εκτιμούν ότι το σημερινό ράλι θα έχει μεγαλύτερη διάρκεια και δεν θα αποτελέσει απλώς άλλη μία βραχυπρόθεσμη επενδυτική κίνηση.

Όπως αναφέρει το Bloomberg, είτε πρόκειται για εταιρικά κέρδη, οικονομική ανάπτυξη, έρευνες για το επενδυτικό κλίμα είτε για τις ροές κεφαλαίων, οι δείκτες της αγοράς παρουσιάζουν συνολικά μια σημαντική αλλαγή σκηνικού στις ευρωπαϊκές μετοχές. Η πορεία των τιμών το επιβεβαιώνει. Ο Stoxx Europe 600 κατέγραψε άνοδο κάθε ημέρα την περασμένη εβδομάδα, σημειώνοντας το μεγαλύτερο σερί ημερήσιων κερδών από τον Ιούνιο.

«Υπάρχει ξεκάθαρα ενθουσιασμός για την Ευρώπη», δήλωσε η Helen Jewell, διεθνής επικεφαλής επενδύσεων για τις θεμελιώδεις μετοχές στη BlackRock. «Η ανθεκτικότητα της περιοχής έχει εκπλήξει την αγορά και η ζήτηση παραμένει πολύ ισχυρότερη από ό,τι αναμενόταν».

Για μεγάλο χρονικό διάστημα, ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα των ευρωπαϊκών μετοχών ήταν ότι διαπραγματεύονταν σε εξαιρετικά χαμηλές αποτιμήσεις σε σύγκριση με τις αμερικανικές. Ωστόσο, καθώς οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις καταγράφουν πλέον την καλύτερη αύξηση κερδών εδώ και τέσσερα χρόνια - 17% - και η οικονομική δυναμική βρίσκεται στο ισχυρότερο επίπεδο από τον Μάρτιο του 2023, ολοένα και περισσότεροι στρατηγικοί αναλυτές θεωρούν ότι τα βελτιωμένα θεμελιώδη μεγέθη στηρίζουν το τρέχον ράλι.

«Με την ισορροπία των κινδύνων να γέρνει προς την κατεύθυνση των κερδών που θα ξεπεράσουν τις προσδοκίες αυτό το τρίμηνο, θεωρούμε ότι τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να επανεξετάσουμε τις ευρωπαϊκές μετοχές και, ενδεχομένως, να αυξήσουμε τις τοποθετήσεις μας σε αυτές», δήλωσε ο Mark Haefele, επικεφαλής επενδύσεων της UBS Global Wealth Management.

Η τελευταία έρευνα της Bank of America έδειξε ότι καθαρό ποσοστό 2% των διαχειριστών κεφαλαίων έχει πλέον αυξημένη έκθεση στις ευρωπαϊκές μετοχές, έναντι 15% που είχαν μειωμένη έκθεση τον Ιούνιο. Ανάλυση της Citigroup έδειξε ότι η Ευρώπη ήταν η μοναδική μεγάλη περιοχή που παρουσίασε σημαντική βελτίωση της διάθεσης για ανάληψη επενδυτικού κινδύνου την τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου.

Τα δεδομένα αυτά δημιουργούν τις προϋποθέσεις ώστε οι χρηματιστηριακοί δείκτες να συνεχίσουν την ιστορική τους πορεία κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2026.

Ο Stoxx 600 έχει καταγράψει άνοδο 11% από την αρχή της χρονιάς, ενώ περιφερειακοί δείκτες, μεταξύ των οποίων ο γερμανικός DAX, ο γαλλικός CAC 40 και ο ιταλικός FTSE MIB, έχουν ανέλθει σε ιστορικά υψηλά επίπεδα.

Τα κέρδη της αγοράς οφείλονται επίσης σε ένα ευρύτερο φάσμα μετοχών. Περίπου το 75% των εταιρειών που απαρτίζουν τον Stoxx 600 διαπραγματεύεται πάνω από τον κινητό μέσο όρο των 200 ημερών, κοντά στο υψηλότερο επίπεδο του εύρους της τελευταίας δεκαετίας.

Οι ενδείξεις αποκλιμάκωσης των εχθροπραξιών μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης έχουν ενισχύσει το επενδυτικό κλίμα, αν και εξακολουθούν να υπάρχουν ανησυχίες για το ενδεχόμενο πλήρους επαναλειτουργίας των Στενών του Ορμούζ. Οι τιμές του πετρελαίου έχουν υποχωρήσει από το υψηλό του Ιουλίου, περιορίζοντας τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό.

«Το επενδυτικό κλίμα επηρεαζόταν αρνητικά από τις γεωπολιτικές εξελίξεις, όμως καθώς αυτές αποκλιμακώνονται, θα απελευθερωθεί μεγαλύτερη ζήτηση για τις περιφερειακές μετοχές», δήλωσε η Beata Manthey, επικεφαλής στρατηγικής ευρωπαϊκών μετοχών στη Citigroup.

Η ελκυστικότητα της AI

Ένας ακόμη παράγοντας είναι η μεταβαλλόμενη στάση των επενδυτών απέναντι στην τεχνητή νοημοσύνη.

Αφού επιβράβευσαν τις τεράστιες δαπάνες για την τεχνολογία στο πρώτο σκέλος του ράλι, οι επενδυτές αναζητούν πλέον κλάδους που αναμένεται να επωφεληθούν από αυτές τις δαπάνες, καθώς και εταιρείες που θα μπορέσουν να ενισχύσουν τα περιθώρια κέρδους τους υιοθετώντας πλατφόρμες AI.

Ευρωπαϊκές εταιρείες που συνδέονται με τον κλάδο των ημιαγωγών, όπως η ASML Holding NV και η Infineon Technologies AG, έχουν σημειώσει άνοδο άνω του 60% το 2026 και συγκαταλέγονται στους σημαντικότερους μοχλούς ανόδου του Stoxx 600.

Ένα καλάθι της Bank of America με ευρωπαϊκές εταιρείες που υιοθετούν την AI, στο οποίο περιλαμβάνονται ο βιομηχανικός όμιλος ABB Ltd., η τράπεζα Standard Chartered Plc και η εταιρεία ηλεκτρικής ενέργειας E.On SE, έχει ενισχυθεί κατά 14% φέτος, ξεπερνώντας την άνοδο 3% των αμερικανικών εταιρειών hyperscaler.

Εν τω μεταξύ, οι κλάδοι της ευρωπαϊκής οικονομίας, όπως οι τράπεζες και τα βιομηχανικά προϊόντα, αποδεικνύονται ασφαλές καταφύγιο για τους επενδυτές που αναζητούν εναλλακτικές λύσεις απέναντι στην τεχνολογία, εν μέσω των έντονων διακυμάνσεων στις μετοχές που συνδέονται με την AI. Ο δείκτης Stoxx 600 Banks συγκαταλέγεται στους μεγαλύτερους κερδισμένους της φετινής χρονιάς, με άνοδο 22%.

«Ακόμη και αν η δυναμική της AI ενισχυθεί ξανά, οι επενδυτές γνωρίζουν πολύ καλά ότι η μεταβλητότητα στον κλάδο παραμένει, γεγονός που σημαίνει ότι η τεχνολογία αποτελεί πλέον συμπληρωματική και όχι αντιθετική επενδυτική επιλογή», δήλωσε η Manthey της Citi.

«Οι επενδυτές θα συνεχίσουν να διατηρούν τεχνολογικές μετοχές, αλλά παράλληλα θα προσθέτουν διαφοροποίηση μέσω κυκλικών κλάδων, και αυτό ευνοεί τις ευρωπαϊκές μετοχές».