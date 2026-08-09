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Συρία: Υπογραφή ΜοU για το μέλλον των ρωσικών βάσεων, μετά από 18 μήνες εντατικών διαπραγματεύσεων

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Συρία: Υπογραφή ΜοU για το μέλλον των ρωσικών βάσεων, μετά από 18 μήνες εντατικών διαπραγματεύσεων
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Οι δύο χώρες θα αρχίσουν την αναδιοργάνωση της ρωσικής παρουσίας στη συριακή ακτή υπό τα προβλεπόμενα στο μνημόνιο.

Η Συρία και η Ρωσία υπέγραψαν ένα μνημόνιο κατανόησης (MoU) για τη διευθέτηση ζητημάτων που σχετίζονται με το μέλλον των ρωσικών βάσεων στην Ταρτούς και στη Χμέιμιμ, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Εξωτερικών της Συρίας, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της χώρας (SANA).

Σύμφωνα με το SANA το ίδιο υπουργείο ανακοίνωσε ότι οι δύο χώρες θα αρχίσουν την αναδιοργάνωση της ρωσικής παρουσίας στη συριακή ακτή υπό τα προβλεπόμενα στο μνημόνιο, μετά από 18 μήνες εντατικών διαπραγματεύσεων.

Ωστόσο, δεν δημοσιοποιήθηκαν λεπτομέρειες σχετικές με την αναδιοργάνωση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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tags:
Συρία
Ρωσία
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