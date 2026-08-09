Νετανιάχου: Όχι στο σχέδιο των 15 σημείων για τη Γάζα

Τόνισε ότι «δεν θα υπάρξει παλαιστινιακό κράτος, ούτε στη Γάζα ούτε στην Ιουδαία και τη Σαμάρεια, όσο είμαι πρωθυπουργός».

Το Ισραήλ απορρίπτει το 15 σημείων σχέδιο για τη Λωρίδα της Γάζας που προτάθηκε από το Συμβούλιο Ειρήνης, ανακοίνωσε την Κυριακή το απόγευμα ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, αναφέρει η Jerusalem Post.

«Το Ισραήλ απορρίπτει το 15 σημείων έγγραφο για τη Γάζα που προτάθηκε από το Συμβούλιο Ειρήνης», δήλωσε ο Νετανιάχου. «Οι IDF (ο ισραηλινός στρατός) δεν πρόκειται να πραγματοποιήσουν καμία αποχώρηση έως ότου η Χαμάς αφοπλιστεί πραγματικά».

Ο Νετανιάχου επανέλαβε επίσης την αντίθεσή του στην ίδρυση παλαιστινιακού κράτους.

«Όσον αφορά τη Λωρίδα της Γάζας, πρώτα απ’ όλα θέλω να καταστήσω σαφές το βασικό σημείο: όσο είμαι πρωθυπουργός, δεν θα υπάρξει παλαιστινιακό κράτος, ούτε στη Γάζα ούτε στην Ιουδαία και τη Σαμάρεια. Ούτε “Φαταχστάν” ούτε “Χαμαστάν”», δήλωσε.

Ο Νετανιάχου πρόσθεσε ότι το Ισραήλ βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε συνομιλίες με τις ΗΠΑ για τον αφοπλισμό της Χαμάς, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι θα πρέπει να πρόκειται για «πραγματικό αφοπλισμό και όχι εικονικό αφοπλισμό».

«Πλήρης αφοπλισμός» της Χαμάς

«Όταν λέω ότι η Χαμάς αφοπλίζεται, αυτό σημαίνει τα βαρέα όπλα, τα λιγότερο βαρέα όπλα, όλα τα όπλα», είπε. Ο Νετανιάχου πρόσθεσε ότι το Ισραήλ θα επιμείνει στις θέσεις του σχετικά με τις αμερικανικές προτάσεις που θεωρεί απαράδεκτες.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός αναφέρθηκε επίσης στις φήμες σχετικά με τη δραστηριότητα του Ισραήλ στον Λίβανο.

«Τις τελευταίες ημέρες το Ισραήλ έδρασε με αποφασιστικότητα στον Λίβανο, εξουδετερώνοντας τρομοκράτες, μεταξύ άλλων στην κορυφογραμμή Αλί Ταχέρ», δήλωσε ο Νετανιάχου, προσθέτοντας ότι δεν μπορούσε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες και περιοριζόμενος να πει ότι το Ισραήλ πραγματοποιεί «πολύ σημαντική δραστηριότητα».

Ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς: Η οργάνωση παραμένει δεσμευμένη στο σχέδιο

Ο ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς Μπασέμ Ναΐμ δήλωσε στο Reuters ότι η οργάνωση αναμένει από τους διαμεσολαβητές και τις ΗΠΑ να «ασκήσουν πίεση στον Νετανιάχου και την κυβέρνησή του ώστε να τηρήσουν τον οδικό χάρτη».

Ο Ναΐμ είπε ότι η Χαμάς παραμένει δεσμευμένη στον οδικό χάρτη που συμφωνήθηκε στο Κάιρο.

Ο Νετανιάχου εκφράζει την εκτίμησή του για την «ιστορική συμμαχία» με τις ΗΠΑ και τον Τραμπ

Αναφερόμενος στο Ιράν, ο Νετανιάχου δήλωσε ότι το Ιράν αποφεύγει προς το παρόν να επιτεθεί στο Ισραήλ επειδή «γνωρίζει τι ισχυρό πλήγμα θα του καταφέρουμε εάν το κάνει».

Ο Νετανιάχου εξέφρασε επίσης την εκτίμησή του προς τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και για τη συμμαχία Ισραήλ-ΗΠΑ με στόχο να αποτραπεί η απόκτηση πυρηνικών όπλων από το Ιράν.

Νωρίτερα την Κυριακή, το Army Radio μετέδωσε ότι ο Νετανιάχου και ο υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς ενέκριναν αθόρυβα, πριν από δύο εβδομάδες, νέα έργα ανάπτυξης και ανοικοδόμησης στη Λωρίδα της Γάζας.

Σύμφωνα με το Army Radio, η περιοχή που έχει επιλεγεί για τις νέες κατασκευές βρίσκεται ανατολικά της Ράφα, εντός της λεγόμενης Κίτρινης Γραμμής, με το σχέδιο να προβλέπει τη δημιουργία νέων χώρων διαμονής για Παλαιστινίους εκτός του ελέγχου της Χαμάς.

Πηγές ασφαλείας δήλωσαν ότι οι εργαζόμενοι που θα συμμετάσχουν στις κατασκευές θα είναι Παλαιστίνιοι από τη Γάζα, οι οποίοι υποβάλλονται επί του παρόντος σε ελέγχους ασφαλείας από τη Σιν Μπετ, την ισραηλινή υπηρεσία εσωτερικής ασφάλειας.

Ο ΥΠΟΙΚ Σμότριχ χαιρετίζει την απόρριψη του σχεδίου από τον Νετανιάχου

Ο υπουργός Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριχ χαιρέτισε τις δηλώσεις του Νετανιάχου, λέγοντας ότι «καλωσορίζει την ξεκάθαρη και κατηγορηματική διευκρίνιση του πρωθυπουργού».

«Πήγαμε στον πόλεμο με έναν κεντρικό στόχο: την καταστροφή της Χαμάς στρατιωτικά, πολιτικά και ως κυβερνητικής αρχής. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί να υπάρχει Χαμάς στη Γάζα την επόμενη ημέρα και ότι η Γάζα δεν πρέπει να αποτελεί απειλή για τους Ισραηλινούς πολίτες και κατοίκους του Νότου για πολλά χρόνια. Αυτός ο οδικός χάρτης βρίσκεται 180 μοίρες αντίθετα από αυτόν τον στόχο», δήλωσε ο Σμότριχ.

Ο Σμότριχ τόνισε επίσης ότι οποιαδήποτε ανοικοδόμηση στη Γάζα θα πρέπει να προϋποθέτει τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς.

«Ο στόχος του πολέμου στον οποίο παραμένουμε προσηλωμένοι είναι σαφής: να μην υπάρχει Χαμάς στη Γάζα… δεν πρόκειται να εγκαταλείψουμε ούτε ένα κλάσμα αυτού του στόχου», δήλωσε.

Φωτογραφία @AP

