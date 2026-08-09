Ιράν: Ανακοινώθηκε μελλοντική μετάδοση βιντεοσκοπημένου υλικού με τον ανώτατο θρησκευτικό ηγέτη

Στόχος της ανακοίνωσης, ο τερματισμός των εικασιών σχετικά με την υγεία του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ.

Βιντεοσκοπημένο υλικό με τον ανώτατο θρησκευτικό ηγέτη του Ιράν Μοτζτάμπα Χαμενεΐ “μεταξύ ανθρώπων κι έξω στους δρόμους, όπως επίσης, σε συναντήσεις με διοικητές των ενόπλων δυνάμεων”, θα δημοσιοποιηθεί στο μέλλον δήλωσε σήμερα ο υπαρχηγός της οργάνωσης Μπασίτζ, Κασέμ Κουραϊσί.

Ο Χαμενεΐ που διορίστηκε στη θέση του ανώτατου ηγέτη τον Μάρτιο, δεν έχει πραγματοποιήσει δημόσια εμφάνιση από τον διορισμό του και μετά.

Η αναφορά του επίσημου ειδησεογραφικού οργάνου της δικαστικής εξουσίας του Ιράν, Mizan φαίνεται να έχει στόχο τον τερματισμό των εικασιών σχετικά με την υγεία του Χαμενεΐ.

Υψηλόβαθμες πηγές του Ιράν έχουν δηλώσει ότι έχει υποστεί παραμόρφωση του προσώπου του κι άλλους τραυματισμούς κατά τον βομβαρδισμό που σκότωσε τον πατέρα του στις 28 Φεβρουαρίου, την πρώτη ημέρα των αμερικανικών και ισραηλινών βομβαρδισμών κατά του Ιράν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ