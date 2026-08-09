Κορυφώνεται η έξοδος των αδειούχων – Χιλιάδες επιβάτες αναχωρούν από τα λιμάνια

Από το λιμάνι του Πειραιά έχουν προγραμματιστεί 23 αναχωρήσεις πλοίων, με την εκτιμώμενη κίνηση να φθάνει τους 34.441 επιβάτες. Από το λιμάνι της Ραφήνα αναμένεται να πραγματοποιηθούν 15 δρομολόγια ενώ θα αναχωρήσουν 7.320 επιβάτες, ενώ από το Λαύριο 11 δρομολόγια με 3.167 επιβάτες.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί η μεγάλη έξοδος των αδειούχων του Αυγούστου, με αυξημένη επιβατική κίνηση στα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας και του Λαυρίου και χιλιάδες ταξιδιώτες να αναχωρούν για διάφορα νησιά του Αιγαίου και των Κυκλάδων.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα Ελληνική Ακτοφυλακή για σήμερα, Κυριακή 9 Αυγούστου, από το λιμάνι του Πειραιά έχουν προγραμματιστεί 23 αναχωρήσεις πλοίων, με την εκτιμώμενη κίνηση να φθάνει τους 34.441 επιβάτες. Από το λιμάνι της Ραφήνα αναμένεται να πραγματοποιηθούν 15 δρομολόγια ενώ θα αναχωρήσουν 7.320 επιβάτες, ενώ από το Λαύριο 11 δρομολόγια με 3.167 επιβάτες.

Ιδιαίτερα αυξημένη είναι και η κίνηση προς τα νησιά του Αργοσαρωνικού. Από τον Πειραιά έχουν προγραμματιστεί συνολικά 58 δρομολόγια, εκ των οποίων 34 με επιβατηγά-υδροπτέρυγα και 24 με επιβατηγά-οχηματαγωγά, με την εκτιμώμενη επιβατική κίνηση να ανέρχεται σε 9.270 άτομα.

Χθες, Σάββατο 8 Αυγούστου, από το λιμάνι του Πειραιά απέπλευσαν 25 πλοία μεταφέροντας 32.876 επιβάτες σε διάφορα νησιά του Αιγαίου και των Κυκλάδων, ενώ για τον Αργοσαρωνικό πραγματοποιήθηκαν 52 δρομολόγια συμβατικών και ταχύπλοων πλοίων με 11.468 επιβάτες. Από τη Ραφήνα πραγματοποιήθηκαν 18 απόπλοι με 12.932 επιβάτες και από το Λαύριο επτά δρομολόγια με 3.408 επιβάτες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

