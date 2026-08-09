Amazon: Έτοιμη να γίνει ο μεγαλύτερος μεμονωμένος ρυπαντής στις ΗΠΑ

Το κέντρο δεδομένων και ο μεγάλος σταθμός ηλεκτροπαραγωγής με φυσικό αέριο που θα το κινεί- κατασκευάζονται στο Τέξας-έχουν άδεια εκπομπής 33 εκατ. τόνων CO2 ετησίως.

Η Amazon επενδύει σε έναν μεγάλο σταθμό ηλεκτροπαραγωγής με φυσικό αέριο, στο πλαίσιο ενός τεράστιου κέντρου δεδομένων στο Τέξας, επιβεβαίωσε η εταιρεία. Σύμφωνα με τους New York Times, εφόσον κατασκευαστεί όπως προβλέπεται, η εγκατάσταση θα μπορούσε να αποτελέσει τη μεγαλύτερη μεμονωμένη πηγή κλιματικής ρύπανσης στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η Amazon και άλλοι τεχνολογικοί κολοσσοί αγωνίζονται να κατασκευάσουν αρκετά κέντρα δεδομένων ώστε να ανταποκριθούν στην εκρηκτική ζήτηση για υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης, αλλά και να εξασφαλίσουν την ηλεκτρική ενέργεια που απαιτείται για τη λειτουργία τους.

Εκπρόσωπος της εταιρείας δήλωσε ότι το σχεδιαζόμενο κέντρο δεδομένων στην κομητεία Πέκος του Τέξας θα «τροφοδοτείται από νέα παραγωγή ενέργειας στις εγκαταστάσεις, η οποία δεν θα αυξήσει το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας για τις οικογένειες του Τέξας».

Ο νέος σταθμός ηλεκτροπαραγωγής με φυσικό αέριο, εφόσον κατασκευαστεί σύμφωνα με τις προβλεπόμενες προδιαγραφές, θα έχει άδεια να εκπέμπει 33 εκατομμύρια τόνους διοξειδίου του άνθρακα ετησίως, σύμφωνα με τα αρχεία των ρυθμιστικών αρχών. Πρόκειται για περισσότερες εκπομπές αερίων που συμβάλλουν στην υπερθέρμανση του πλανήτη από οποιονδήποτε άλλο σταθμό ηλεκτροπαραγωγής στις ΗΠΑ.

Η Amazon δυσκολεύεται να τηρήσει τη δέσμευσή της να εξαλείψει ουσιαστικά τις εκπομπές που συμβάλλουν στην υπερθέρμανση του πλανήτη έως το 2040, στο πλαίσιο του Climate Pledge, μιας εθελοντικής πρωτοβουλίας που συνίδρυσε η εταιρεία πριν από αρκετά χρόνια.

Η καύση ορυκτών καυσίμων, όπως ο άνθρακας, το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, αποτελεί τον κύριο παράγοντα της υπερθέρμανσης του πλανήτη, η οποία αυξάνει επικίνδυνα τη θερμοκρασία της Γης.

Οι εκπομπές της Amazon έχουν αυξηθεί κάθε ένα από τα τελευταία χρόνια. Ο τεχνολογικός κολοσσός με έδρα το Σιάτλ έχει επίσης αναγνωρίσει ότι η αύξηση των εκπομπών από τα κέντρα δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης θα μπορούσε να δυσκολέψει την επίτευξη των κλιματικών του στόχων.

«Ο κόσμος είναι πλέον διαφορετικός από ό,τι ήταν όταν συνιδρύσαμε το Climate Pledge», δήλωσε η εκπρόσωπος της Amazon, Margaret Callahan. Ωστόσο, πρόσθεσε, «η δέσμευσή μας δεν έχει αλλάξει».

Το έργο στο Τέξας φαίνεται να αποτυπώνει με χαρακτηριστικό τρόπο τη δυσκολία επίτευξης αυτού του στόχου.

Τα κέντρα δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης απαιτούν τεράστιες ποσότητες ενέργειας για να εκτελούν τα τρισεκατομμύρια υπολογισμούς που χρειάζονται για τη δημιουργία και λειτουργία συστημάτων και υπηρεσιών AI. Και η κλίμακα και η ταχύτητα με την οποία αυξάνονται οι ενεργειακές ανάγκες τους εξαντλούν ταχύτατα την διαθέσιμη δυναμικότητα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας του αμερικανικού δικτύου.

Για να αποφύγουν χρόνια πιθανών καθυστερήσεων στη σύνδεση με τις εταιρείες ηλεκτρισμού, οι κατασκευαστές κέντρων δεδομένων επιλέγουν ολοένα και περισσότερο να κατασκευάζουν δικούς τους, αποκλειστικούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής στις εγκαταστάσεις τους. Και οι μονάδες που λειτουργούν με φυσικό αέριο είναι συνήθως οι ταχύτερες και ευκολότερες στην κατασκευή.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει στηρίξει την κατασκευή τέτοιων σταθμών για κέντρα δεδομένων και έχει δώσει έμφαση στην «ενεργειακή κυριαρχία», προωθώντας το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο και τον άνθρακα έναντι των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως η ηλιακή και η αιολική ενέργεια. Πέρυσι, ο Τραμπ εξέδωσε εκτελεστικό διάταγμα με στόχο να διευκολύνει την κατασκευή και λειτουργία κέντρων δεδομένων και έκτοτε ομοσπονδιακές υπηρεσίες έχουν θεσπίσει πολιτικές για την επιτάχυνση της κατασκευής τους.

Η Amazon δήλωσε ότι πρόσφατα απέκτησε την έκταση στην κομητεία Πέκος, όπου ένας κατασκευαστής αναπτύσσει τον σταθμό ηλεκτροπαραγωγής με φυσικό αέριο. Σύμφωνα με τις άδειες του έργου, ο σταθμός θα διαθέτει 35 τουρμπίνες φυσικού αερίου, οι οποίες θα μπορούν να παράγουν έως και 7,65 γιγαβάτ ηλεκτρικής ισχύος για την τροφοδοσία του σχεδιαζόμενου κέντρου δεδομένων της Amazon.

Αρχικά, ο σταθμός δεν θα συνδεθεί με το ευρύτερο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας, δήλωσε η Callahan της Amazon. Η εγκατάσταση βρίσκεται σε απομακρυσμένη περιοχή του Δυτικού Τέξας, κοντά στις σημαντικότερες περιοχές παραγωγής φυσικού αερίου της πολιτείας.

Η Callahan πρόσθεσε ότι η εταιρεία εξετάζει επίσης τη χρήση ηλιακής ενέργειας και συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες στο κέντρο δεδομένων, το οποίο, όπως είπε, θα δημιουργήσει χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας. Η τεχνολογική εταιρεία δεν αποκάλυψε πόσο κατέβαλε για την απόκτηση της έκτασης.

Ο σταθμός ηλεκτροπαραγωγής «θα μπορούσε να αποτελεί προάγγελο όσων πρόκειται να ακολουθήσουν», δήλωσε ο Michael Thomas, ιδρυτής της Cleanview, εταιρείας που παρακολουθεί τις ενεργειακές υποδομές των κέντρων δεδομένων και η οποία αποκάλυψε την Παρασκευή τη συμμετοχή της Amazon στο συγκεκριμένο έργο.

Πριν από φέτος, η Amazon τροφοδοτούσε τα κέντρα δεδομένων της με ηλεκτρική ενέργεια από τα παραδοσιακά δίκτυα κοινής ωφέλειας, τα οποία συνήθως βασίζονται σε έναν συνδυασμό παραγωγής από ορυκτά καύσιμα και καθαρές πηγές ενέργειας, δήλωσε ο Thomas. Η έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης αλλάζει τα δεδομένα.

«Θα δούμε μια έκρηξη έργων με σταθμούς φυσικού αερίου εκτός δικτύου» στο Τέξας και αλλού, είπε.

Περιβαλλοντικές οργανώσεις υποστήριξαν ότι το μέγεθος του σταθμού θα έχει επιβαρυντικές συνέπειες τόσο για την τοπική ατμοσφαιρική ρύπανση όσο και για το κλίμα.

«Πρόκειται να έχει τεράστιο αντίκτυπο στο περιβάλλον και στη δημόσια υγεία», δήλωσε η Kathryn Guerra, διευθύντρια εκστρατειών στην Public Citizen, μια οργάνωση που ασκεί έλεγχο στις επιχειρήσεις και έχει αντιταχθεί σε έργα κέντρων δεδομένων.

Παρότι ο σταθμός έχει λάβει άδεια να εκπέμπει περίπου 33 εκατομμύρια τόνους διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα κάθε χρόνο, οι εγκαταστάσεις συνήθως δεν εκπέμπουν τις μέγιστες ποσότητες που προβλέπουν οι άδειές τους.

Ωστόσο, οι άδειες παρέχουν στον σταθμό σημαντικό περιθώριο να ξεπεράσει τις εκπομπές της πιο ρυπογόνου μονάδας ηλεκτροπαραγωγής στις Ηνωμένες Πολιτείες, του εργοστασίου James H. Miller Jr. Power Plant, που λειτουργεί με άνθρακα στο Κουίντον της Αλαμπάμα. Η συγκεκριμένη μονάδα εκπέμπει περίπου 16 εκατομμύρια τόνους διοξειδίου του άνθρακα ετησίως.

Ο άνθρακας είναι πιο ρυπογόνος από το φυσικό αέριο ανά μονάδα παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας. Ωστόσο, ο σχεδιαζόμενος σταθμός της Amazon είναι πολύ μεγαλύτερος σε κλίμακα.

Τόσο οι μονάδες φυσικού αερίου όσο και εκείνες που λειτουργούν με άνθρακα απελευθερώνουν επίσης ρύπους που συμβάλλουν στη δημιουργία νέφους, οι οποίοι μπορούν να προκαλέσουν ή να επιδεινώσουν καρδιοπάθειες, άσθμα και άλλα προβλήματα υγείας.

Φωτογραφία @AP