Φιντάν: Η συμμαχία Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν θα μπορούσε να διευρυνθεί με την Αίγυπτο

Ο Τούρκος ΥΠΕΞ έκανε λόγο για συμπερίληψη και άλλων χωρών της περιοχής στο σύμφωνο αμοιβαίας άμυνας.

Ένα σύμφωνο αμοιβαίας άμυνας μεταξύ Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν θα μπορούσε να διευρυνθεί ώστε να συμπεριλάβει και άλλα κράτη της περιοχής, μεταξύ των οποίων και την Αίγυπτο, δήλωσε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, σύμφωνα με το Bloomberg.

Αρκετές χώρες ενδιαφέρονται να ενταχθούν στην τριμερή συμφωνία ασφαλείας που υπογράφηκε στη Μέκκα την Παρασκευή, δήλωσε ο Χακάν Φιντάν στο κρατικό πρακτορείο Anadolu σε συνέντευξή του αργά το Σάββατο, κατονομάζοντας την Αίγυπτο.

«Πιστεύω ότι στο επόμενο στάδιο η Αίγυπτος θα είναι επίσης μαζί μας», είπε. «Υπάρχουν εκεί ορισμένα τεχνικά ζητήματα. Μόλις αυτά διευθετηθούν, δεν υπάρχει κανένας λόγος να μην συμπεριληφθεί και η Αίγυπτος».

Η ένταξη της Αιγύπτου θα προσέθετε στη συμμαχία μία από τις μεγαλύτερες στρατιωτικές δυνάμεις της Μέσης Ανατολής, καθώς και ένα ακόμη σημαντικό κράτος της περιοχής με σουνιτική μουσουλμανική πλειοψηφία.

Αξιωματούχοι του υπουργείου Εξωτερικών της Αιγύπτου δεν ήταν άμεσα διαθέσιμοι για σχόλια.

Η συμμαχία, την οποία ο Φιντάν δήλωσε ότι αποκαλείται προσωρινά «Συμμαχία της Μέκκας» ή «Αμυντική Συμμαχία της Μέκκας», δημιουργήθηκε στον απόηχο του πολέμου στο Ιράν και προβλέπει ότι τα μέλη της θα προχωρούν σε κοινή αντίδραση σε περίπτωση επιθέσεων εναντίον συμμάχων.

Η συμμετοχή του Πακιστάν δείχνει ότι το πεδίο δράσης της συμμαχίας είναι περιφερειακό και «πολύ ευρύτερο» από τη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο Φιντάν.

«Στο όραμα του προέδρου μας, ούτως ή άλλως δεν προοριζόμαστε να παραμείνουμε περιορισμένοι σε τρεις χώρες· προοριζόμαστε να διευρυνθούμε περαιτέρω», πρόσθεσε.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν, Mohammad Ishaq Dar, δήλωσε ότι η συμφωνία «παραμένει ανοιχτή σε οποιαδήποτε χώρα της περιοχής επιθυμεί να τηρήσει τις θεμελιώδεις αρχές της και να επιλύει τις διαφορές μέσω αμοιβαίου σεβασμού, συνεργασίας και ειρηνικών μέσων», σε ανάρτησή του στο X την Κυριακή.

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