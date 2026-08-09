ΗΠΑ: Το Πεντάγωνο πιέζει την αμυντική βιομηχανία για περισσότερα όπλα

Στόχος να αναπληρωθούν τα μειωμένα αποθέματα πυρομαχικών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που εξαντλήθηκαν κατά τον συνεχιζόμενο πόλεμο με το Ιράν.

Το Πεντάγωνο πιέζει την αμερικανική αμυντική βιομηχανία να επιταχύνει την παραγωγή όπλων, προκειμένου να αναπληρώσει τα μειωμένα αποθέματα πυρομαχικών των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που εξαντλήθηκαν κατά τον συνεχιζόμενο πόλεμο με το Ιράν.

Ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου Sean Parnell δήλωσε το Σάββατο ότι το υπουργείο επικεντρώνεται ενεργά στην ενίσχυση των προμηθειών πυρομαχικών, ώστε να παρέχει «τα όπλα που χρειάζονται οι πολεμιστές μας με τον ρυθμό που απαιτεί η απειλή». Επιβεβαίωσε ότι την τελευταία εβδομάδα καταβλήθηκαν προσπάθειες για σημαντική επιτάχυνση της διαδικασίας, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι πρόκειται για μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας εκσυγχρονισμού που είχε ξεκινήσει πριν από τον πεντάμηνο πόλεμο.

Ο αναπληρωτής υπουργός Άμυνας Steve Feinberg απέστειλε την Τετάρτη επιστολή σε κορυφαία στελέχη της αμυντικής βιομηχανίας, δίνοντάς τους περιθώριο μόλις 21 ημερών για να υποβάλουν σχέδια που θα προβλέπουν «σημαντικά ταχύτερα και πιο επιθετικά χρονοδιαγράμματα παράδοσης και/ή αυξημένη παραγωγή κρίσιμων δυνατοτήτων», σύμφωνα με υπόμνημα που περιήλθε στην κατοχή της Washington Post.

«Κύκλοι ανάπτυξης που διαρκούν χρόνια δεν είναι αποδεκτοί», έγραψε ο Feinberg. «Πρέπει να επιταχύνουμε δραματικά τα χρονοδιαγράμματα των προγραμμάτων μας και να επεκτείνουμε άμεσα την παραγωγική μας ικανότητα».

Το υπόμνημα έρχεται καθώς οι πρόσφατες μάχες με το Ιράν κατανάλωσαν ακόμη μεγαλύτερο μέρος των ήδη μειωμένων αμερικανικών αποθεμάτων προηγμένων πυραύλων αναχαίτισης. Αυτό ενδέχεται να αφήσει τα αμερικανικά στρατεύματα πιο ευάλωτα σε περίπτωση επανέναρξης των εχθροπραξιών, σύμφωνα με νέα ανάλυση.

Η συρρίκνωση των αποθεμάτων πυραύλων αναχαίτισης Patriot και THAAD ενδέχεται να αναγκάσει τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους στη Μέση Ανατολή να αναλάβουν μεγαλύτερα ρίσκα για να εξοικονομήσουν τα συγκεκριμένα συστήματα αεράμυνας, σύμφωνα με ανάλυση του Center for Strategic and International Studies (CSIS), δεξαμενής σκέψης με έδρα την Ουάσινγκτον.

Για παράδειγμα, οι αμερικανικές δυνάμεις ενδέχεται να εκτοξεύουν λιγότερους πυραύλους εναντίον εισερχόμενων ιρανικών drones και πυραύλων, αυξάνοντας έτσι την πιθανότητα κάποιος από αυτούς να διαπεράσει την αεράμυνα.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ τις τελευταίες ημέρες έχει αντιδράσει έντονα στις δημόσιες αναφορές για έλλειψη πυρομαχικών. Σε ανάρτησή του στο Truth Social την Πέμπτη υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ διαθέτουν «τεράστιες ποσότητες» όπλων, προσθέτοντας ότι «μεγάλες ποσότητες κατασκευάζονται και αποστέλλονται στις ΗΠΑ, ανάλογα με τις ανάγκες».

Το Σάββατο, ο Parnell επιβεβαίωσε ότι το υπόμνημα του Feinberg για την ταχεία αύξηση της παραγωγής όπλων είναι «πραγματικό», προσθέτοντας ότι θα επηρεάσει τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2028 που θα υποβληθεί στο Κογκρέσο για χρηματοδότηση και ότι είναι πλήρως συμβατό με τη συνεχιζόμενη προσπάθεια ανασυγκρότησης της αμερικανικής αμυντικής βιομηχανικής βάσης.

Τα αποθέματα Patriot και THAAD

Ένα νομοσχέδιο για τις αμυντικές δαπάνες παραμένει μπλοκαρισμένο στο Κογκρέσο, καθώς οι νομοθέτες αντιδρούν στη στρατιωτική δράση του Τραμπ κατά του Ιράν και αντιστέκονται στο αίτημα του Λευκού Οίκου για σημαντική αύξηση των δαπανών του Πενταγώνου στα 1,5 τρισ. δολάρια, από περίπου 900 δισ. δολάρια πέρυσι.

Σύμφωνα με εκτίμηση του CSIS τον περασμένο μήνα, ο αριθμός των πυραύλων αναχαίτισης Patriot μειώθηκε από 2.330 πριν από τον πόλεμο σε 1.030 όταν τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία του Απριλίου.

Μετά τις πρόσφατες συγκρούσεις, το απόθεμα εκτιμάται πλέον σε μόλις 759 έως 827 πυραύλους, δηλαδή έχει μειωθεί τουλάχιστον κατά 65% σε σχέση με τα επίπεδα πριν από την έναρξη της σύγκρουσης.

Τα αποθέματα πυραύλων αναχαίτισης THAAD μειώθηκαν από 452 πριν από τον πόλεμο σε 232-262 στην αρχή της εκεχειρίας του Απριλίου. Οι ΗΠΑ κατάφεραν στη συνέχεια να αναπληρώσουν ένα μέρος τους, ανεβάζοντας το απόθεμα στους 234-278 πυραύλους.

Παρά την αναπλήρωση, το απόθεμα THAAD παραμένει τουλάχιστον 38% χαμηλότερο από το επίπεδο που υπήρχε πριν από την έναρξη του πολέμου.

Η εικόνα αυτή εξηγεί την επείγουσα πίεση του Πενταγώνου προς τις αμυντικές εταιρείες: δεν πρόκειται μόνο για αύξηση της παραγωγής, αλλά για προσπάθεια να μειωθεί δραστικά ο χρόνος που απαιτείται από την παραγγελία μέχρι την παράδοση κρίσιμων πυραύλων και πυρομαχικών.

Φωτογραφία @AP