Γερμανία: Ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις οι εργοστασιακές παραγγελίες - Δεύτερος μήνας ανόδου

Περισσότερο από το αναμενόμενο αυξήθηκαν οι παραγγελίες των γερμανικών εργοστασίων τον Ιούνιο, ένα ακόμη σημάδι ότι η πολυαναμενόμενη ανάκαμψη στη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης μπορεί επιτέλους να εδραιώνεται.

Περισσότερο από το αναμενόμενο αυξήθηκαν οι παραγγελίες των γερμανικών εργοστασίων τον Ιούνιο, ένα ακόμη σημάδι ότι η πολυαναμενόμενη ανάκαμψη στη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης μπορεί επιτέλους να εδραιώνεται.

Συγκεκριμένα, η ζήτηση αυξήθηκε κατά 3,1% τον Ιούνιο μετά από μια αναθεωρημένη προς τα κάτω αύξηση 0,3% τον Μάιο, σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά στοιχεία. Αυτό σηματοδότησε μια δεύτερη μηνιαία αύξηση και ξεπέρασε την υψηλότερη πρόβλεψη σε έρευνα του Bloomberg.

Τα μηχανολογικά προϊόντα αυξήθηκαν κατά 12,7% ενώ η ζήτηση για εξοπλισμό επεξεργασίας, ηλεκτρονικά και οπτικά προϊόντα ξεχώρισε, με τις παραγγελίες να αυξάνονται κατά 22,7%. Το αποτέλεσμα συνεχίζει μια σειρά θετικών γερμανικών οικονομικών δεδομένων τελευταία, που κορυφώθηκαν με την καλύτερη από την αναμενόμενη ανάπτυξη στο δεύτερο τρίμηνο, παράλληλα με μια ανοδική αναθεώρηση της παραγωγής στο πρώτο.

Οι ξένες παραγγελίες αυξήθηκαν κατά 0,2% τον Ιούνιο, με τις παραγγελίες από την ευρωζώνη να μειώνονται κατά 14,0% και τις παραγγελίες από χώρες εκτός ευρωζώνης να αυξάνονται κατά 10,2%.

Οι δείκτες επιχειρηματικής δραστηριότητας και εμπιστοσύνης έχουν επίσης βελτιωθεί περισσότερο από τις προβλέψεις, χάρη στις μεγάλης κλίμακας δημοσιονομικές δαπάνες και ένα πακέτο μεταρρυθμίσεων από την κυβέρνηση σε τομείς όπως οι συντάξεις και η γραφειοκρατία.

«Η αύξηση των εγχώριων παραγγελιών αποτελεί θετική εξέλιξη, καθώς η μεγαλύτερη θετική ώθηση έχει προέλθει μέχρι στιγμής από την ευρωζώνη», δήλωσε ο Βίνσεντ Στάμερ, οικονομολόγος στην Commerzbank.

«Τα «αδιάσειστα στοιχεία» δείχνουν επομένως ότι η αβεβαιότητα που προκαλείται από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή ανησυχεί λιγότερο από το αναμενόμενο τους Γερμανούς καταναλωτές και επιχειρήσεις» πρόσθεσε.

Ωστόσο, οι υψηλότερες τιμές ενέργειας που προκλήθηκαν από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή συνεχίζουν να επιβαρύνουν την ενέργεια, ενώ τα ιστορικά χαμηλά επίπεδα νερού στον ποταμό Ρήνο, έναν ζωτικό αγωγό για τη μεταφορά αγαθών στη Δυτική Ευρώπη, έφεραν στο προσκήνιο ένα ακόμη εμπόδιο.