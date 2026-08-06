Ζελένσκι: Ο ουκρανικός στρατός έπληξε δύο διυλιστήρια πετρελαίου στη Ρωσία

Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις έπληξαν δύο διυλιστήρια πετρελαίου βαθειά στο έδαφος της Ρωσίας, το διυλιστήριο Bashneft-Novoil στη δημοκρατία του Μπασκορτοστάν.

Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις έπληξαν δύο διυλιστήρια πετρελαίου βαθειά στο έδαφος της Ρωσίας, το διυλιστήριο Bashneft-Novoil στη δημοκρατία του Μπασκορτοστάν, σε απόσταση άνω των 1.300 χιλιομέτρων από το μέτωπο, και το διυλιστήριο Slavnet-Yanos στην περιφέρεια της Γιαροσλάβλ, που βρίσκεται σε απόσταση 700 χιλιομέτρων από το μέτωπο, ανακοίνωσε σήμερα ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι με ανάρτησή του στο Telegram.

Ο περιφερειάρχης της Γιαροσλάβλ, ο Μιχαήλ Γεβράγεφ, ανακοίνωσε με ανάρτησή του στο Telegram ότι πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε διυλιστήριο της περιφέρειάς του ύστερα από μεγάλη ουκρανική επίθεση με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones).

Στην ανάρτησή του πρόσθεσε ότι κλιμάκια των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς.

Σε εικόνες, που δεν έχει καταστεί δυνατό να επαληθευτούν και αναρτήθηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, φαίνονται στήλες πυκνού μαύρου καπνού να υψώνονται πάνω από την εγκατάσταση αυτή.

Ο Γεβράγεφ σημείωσε ότι δεξαμενές αποθήκευσης του διυλιστηρίου επλήγησαν από συντρίμμια drone που έπεσαν σε αυτές κατά την, όπως τη χαρακτήρισε, μεγαλύτερη εχθρική επίθεση που έχει γίνει μέχρι στιγμής στη Γιαροσλάβλ, η οποία βρίσκεται περίπου 250 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Μόσχας.

«Σήμερα η περιφέρεια απώθησε τη μεγαλύτερη επίθεση από εχθρικά drones. Και τα 93 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα καταρρίφθηκαν από συστήματα της αντιαεροπορικής άμυνας και μονάδες ηλεκτρονικού πολέμου», πρόσθεσε ο Γεβράγεφ, σημειώνοντας ότι 4 άνθρωποι τραυματίστηκαν από θραύσματα, αλλά κανένας δεν σκοτώθηκε.

Το διυλιστήριο στη Γιαροσλάβλ, το οποίο έχει στοχοθετηθεί και στο παρελθόν από την Ουκρανία, έχει δυνατότητα επεξεργασίας 15 εκατομμυρίων μετρικών τόνων ετησίως, ή περίπου 300.000 βαρελιών πετρελαίου ημερησίως.

Για το διυλιστήριο στο Μπασκορτοστάν δεν έχουν προς το παρόν γίνει σχόλια από Ρώσους αξιωματούχους.

Η Ουκρανία έχει εντείνει τις επιθέσεις της σε ρωσικά διυλιστήρια πετρελαίου τους τελευταίους μήνες, προκαλώντας ελλείψεις σε καύσιμα. Οι ρωσικές αρχές σταθεροποίησαν την κατάσταση σε πολλά τμήματα της Ρωσίας, αν και κυβερνητικοί αξιωματούχοι δηλώνουν ότι εξακολουθούν να υπάρχουν προβλήματα σε ορισμένες περιοχές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ