Coca-Cola HBC: Αύξηση 9,6% στα έσοδα από πωλήσεις - Αναβάθμιση των εκτιμήσεων για το 2026

Aύξηση των καθαρών εσόδων από πωλήσεις κατά 9,6% σε οργανική βάση εμφάνισε η Coca-Cola HBC το πρώτο εξάμηνο του έτους, με την εταιρεία να προχωρά σε αναβάθμιση των χρηματοοικονομικών κατευθύνσεων για το 2026.

Aύξηση των καθαρών εσόδων από πωλήσεις κατά 9,6% σε οργανική βάση εμφάνισε η Coca-Cola HBC το πρώτο εξάμηνο του έτους, με την εταιρεία να προχωρά σε αναβάθμιση των χρηματοοικονομικών κατευθύνσεων για το 2026.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, τα καθαρά έσοδα ανά κιβώτιο αυξήθηκαν κατά 1,9% σε οργανική βάση, ως αποτέλεσμα των στοχευμένων πρωτοβουλιών διαχείρισης αύξησης εσόδων (RGM), παρά την επίπτωση από το μείγμα χωρών, ενώ τα καθαρά έσοδα από πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 10,8% σε δημοσιευμένη βάση, λόγω της ισχυρής οργανικής αύξησης και του οφέλους από συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής των αποτελεσμάτων στο νόμισμα αναφοράς του Ομίλου.

Τα συγκρίσιμα κέρδη ανά μετοχή ανήλθαν σε 1,51 ευρώ σημειώνοντας αύξηση κατά 15,2%, λόγω της ισχυρής αύξησης των λειτουργικών κερδών, η οποία αντισταθμίστηκε μόνο εν μέρει από τα υψηλότερα χρηματοοικονομικά έξοδα έναντι του αντίστοιχου περσινού εξαμήνου.

Ο κ. Zoran Bogdanovic, Διευθύνων Σύμβουλος της Coca-Cola HBC AG, σχολίασε: «Βασιζόμενοι στη μακροχρόνια αναπτυξιακή μας πορεία, καταγράψαμε ισχυρές επιδόσεις κατά το πρώτο εξάμηνο, με τα οργανικά έσοδα να αυξάνονται κατά 9,6%, λόγω της αύξησης του όγκου πωλήσεων σε όλους τους τομείς δραστηριότητας. Η δυναμική αυτή αντανακλά τη συνεπή και αποτελεσματική υλοποίηση της στρατηγικής μας, τις συνεχιζόμενες επενδύσεις στις εξειδικευμένες δυνατότητές μας και τη δύναμη του χαρτοφυλακίου προϊόντων μας 24/7 κατανάλωσης.

Οι ισχυρές συνεργασίες αποτελούν βασικό στοιχείο της δραστηριότητάς μας και οι προωθητικές δράσεις που υλοποιήσαμε σε σχέση με το Παγκόσμιο Κύπελλο FIFA μαζί με τους πελάτες μας, συμπεριλαμβανομένων μοναδικών εμπειριών για τους φιλάθλους και ειδικών συσκευασιών Coca‑Cola και Powerade, συγκαταλέγονται στα σημαντικότερα γεγονότα της περιόδου. Η καινοτομία αποτέλεσε βασικό μοχλό ανάπτυξης, με δυναμικές πρωτοβουλίες στα εμπορικά σήματα ανθρακούχων αναψυκτικών, καθώς και Monster και Powerade.

Πραγματοποιήσαμε επίσης πρόσφατα το Bitesize Investor event στο Κάιρο, όπου ήμασταν περήφανοι να παρουσιάσουμε την αναπτυξιακή πορεία και τα επιτεύγματα της Αιγύπτου μετά την εξαγορά μας το 2022, τα οποία υποστηρίχτηκαν από τη συνεχιζόμενη επενδυτική μας δραστηριότητα.

Καθώς εισερχόμαστε στο δεύτερο εξάμηνο του έτους, θα ήθελα να ευχαριστήσω τις ομάδες μας, τους πελάτες μας, την The Coca‑Cola Company και όλους τους συνεργάτες μας για τη διαρκή αφοσίωση και υποστήριξή τους.

Λαμβάνοντας υπόψη τις ισχυρές επιδόσεις του πρώτου εξαμήνου, αναβαθμίζουμε σήμερα τις χρηματοοικονομικές κατευθύνσεις μας για το 2026. Το μακροοικονομικό και γεωπολιτικό περιβάλλον παραμένει απαιτητικό και απρόβλεπτο, ωστόσο, είμαστε βέβαιοι ότι το χαρτοφυλάκιο, οι δυνατότητες και οι άνθρωποί μας μάς δίνουν τα εφόδια να συνεχίσουμε τη θετική μας πορεία στην αγορά και να δημιουργούμε αξία».

Δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα στη δεξιά στήλη Σχετικά Αρχεία.