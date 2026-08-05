Τι αποκάλυψε η διοίκηση του ομίλου στην τηλεδιάσκεψη με τους αναλυτές που πραγματοποιήθηκε με αφορμή τη δημοσιοποίηση των οικονομικών μεγεθών για το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Ανοιχτά παραμένουν τα ραντάρ της Coca-Cola HBC για την είσοδό της σε νέες προϊοντικές κατηγορίες, καθώς η επέκταση του χαρτοφυλακίου της παραμένει ψηλά στη λίστα προτεραιοτήτων της αναπτυξιακής της στρατηγικής.

Όπως αποκάλυψαν το μεσημέρι της Τετάρτης οι κ.κ. Zoran Bogdanovic και Αναστάσης Σταμούλης, Διευθύνων Σύμβουλος και Chief Financial Officer, αντίστοιχα, στην τηλεδιάσκεψη με τους αναλυτές που πραγματοποιήθηκε με αφορμή τη δημοσιοποίηση των οικονομικών μεγεθών του ομίλου για το πρώτο εξάμηνο του 2026, η Coca-Cola HBC εξετάζει σοβαρά την επέκτασή της σε μια νέα κατηγορία, αυτή των πρωτεϊνούχων ροφημάτων (protein beverages).

«Τα πρωτεϊνούχα είναι μια από τις κατηγορίες που συζητούμε με την The Coca-Cola Company», δήλωσαν χαρακτηριστικά, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψουν περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τα σχέδιά τους.

Ικανοποίηση για τις επιδόσεις του α’ εξαμήνου

Σχετικά με τις επιδόσεις του ομίλου για το πρώτο εξάμηνο του 2026, η διοίκηση εμφανίστηκε ιδιαίτερα ικανοποιημένη, εξηγώντας πως μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα ο όμιλος κατόρθωσε να αυξήσει τα μερίδια στις αγορές και κατηγορίες που δραστηριοποιείται, να ενισχύσει την ανάπτυξη σε όγκους, αλλά και να υλοποιήσει μια σειρά από σημαντικές επενδύσεις που επιβεβαιώνουν την ικανότητά του να προσφέρει καταναλωτικές επιλογές που καλύπτουν ένα 24/7 χαρτοφυλάκιο κατανάλωσης.

Το mega deal στην Αφρική

Στις 21 Οκτωβρίου 2025 η Coca-Cola HBC ανακοίνωσε την εξαγορά του 75% της Coca-Cola Beverages Africa από τις The Coca-Cola Company και Gutsche Family Investments, έναντι συνολικού τιμήματος 2,6 δισ. δολαρίων. Η εξαγορά χρηματοδοτείται μέσω νέου εργαλείου bridge financing και μετοχών της Coca-Cola HBC ενώ ο σχεδιασμός περιλαμβάνει την πλήρη εξαγορά του 100% της αφρικανικής θυγατρικής εντός περιόδου έξι ετών από την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

Η εξαγορά μαμούθ των 2,6 δισ. δολαρίων αναμένεται να οδηγήσει σε έναν πανίσχυρο όμιλο με παρουσία σε 43 αγορές σε Ευρώπη και Αφρική και εκτιμώμενα έσοδα άνω των 14 δισ. δολαρίων. Ο νέος όμιλος θα καταστεί ο μεγαλύτερος εμφιαλωτής της αφρικανικής ηπείρου και θα εξυπηρετεί έναν πληθυσμό άνω των 1,2 δισεκατομμυρίων ανθρώπων, καλύπτοντας από κοινού τις ανάγκες άνω του 50% του πληθυσμού της Αφρικής.

Όπως αποκάλυψε η διοίκηση, η διαδικασία ενοποίησης με την Coca-Cola Beverages Africa προχωρά βάσει χρονοδιαγράμματος. Υπενθυμίζεται εδώ ότι η ολοκλήρωση της εξαγοράς του 75% της εταιρείας τοποθετείται χρονικά μέσα στο δεύτερο εξάμηνο του 2026.

Μέχρι σήμερα έχουν ληφθεί από τις κατά τόπους αρχές ανταγωνισμού, τέσσερις από τις έξι εγκρίσεις που απαιτούνται.

Μέσα, δε, στον Ιούλιο, η Επιτροπή Ανταγωνισμού της Νότιας Αφρικής εισηγήθηκε την έγκριση της συναλλαγής από το Δικαστήριο υποθέσεων ανταγωνισμού, υπό συγκεκριμένους όρους.

«Εργαζόμαστε εντατικά για την ενοποίηση με τη CCBA. Όλες οι ομάδες του ομίλου εργάζονται για την ενσωμάτωση. Πρόκειται για μια μεγάλη ευκαιρία, όπως έχουμε ξαναπεί. Θέλουμε να μάθουμε περισσότερα από τις αγορές της Αφρικής. Θέλουμε να επενδύσουμε στην ανάπτυξη», σημείωσε χαρακτηριστικά λίγο νωρίτερα η διοίκηση.

Αναβαθμίζει το guidance για το 2026

Παρά το απρόβλεπτο μακροοικονομικό και γεωπολιτικό περιβάλλον και με δεδομένο ότι ο όμιλος κατέγραψε ισχυρές επιδόσεις κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, η Coca-Cola HBC προχώρησε σε αναβάθμιση του guidance για το σύνολο του 2026.

Πλέον ο όμιλος προβλέπει αύξηση των καθαρών εσόδων από πωλήσεις σε οργανική βάση στο ανώτερο όριο του εύρους 6% με 7%, καθώς και αύξηση των λειτουργικών κερδών σε οργανική βάση στο εύρος 8% με 10%, έναντι προηγούμενου εύρους 7% με 10%.