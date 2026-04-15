Διαγωνισμό για την αναβάθμιση συρμών της σειράς 1, ηλικίας 25 ετών, προωθεί η ΣΤΑΣΥ με επίκεντρο και την τοποθέτηση κλιματισμού. Ο ορίζοντας 3ετίας από την υπογραφή σύμβασης, το αντικείμενο του έργου.

Από το καλοκαίρι του 2029 και… βλέπουμε, υπό καλές προϋποθέσεις, τμηματικά και όχι στο σύνολο των συρμών, αναμένεται η εγκατάσταση κλιματισμού στα τρένα του Μετρό της Αθήνας, που σημαίνει, καθώς ήδη προσεγγίζουμε το θέρος του 2026, ότι για τα επόμενα 3 τουλάχιστον καλοκαίρια οι συνθήκες στο δημοφιλές μεταφορικό μέσο της πρωτεύουσας θα παραμείνουν «καυτές» για το επιβατικό κοινό και τους πολίτες.

Όπως είχε προ ημερών αναδείξει το insider.gr, η ΣΤΑΣΥ (Σταθερές Συγκοινωνίες Α.Ε.) αποφάσισε τη διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού, με αντικείμενο την «Αναβάθμιση συρμών και εγκατάσταση κλιματιστικών σε συρμούς που εξυπηρετούν τις Γραμμές 2 & 3 του Μετρό Αθήνας», εκτιμώμενης αξίας 109 εκατ. (πλέον ΦΠΑ). Η παράδοση των υλικών πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός τριάντα έξι (36) μηνών.

Χρονοδιάγραμμα που σημαίνει ότι μπορεί η αναβάθμιση των παλαιότερων συρμών να μπαίνει πλέον «στις ράγες» από τη διοίκηση του φορέα, αλλά με ορίζοντα ολοκλήρωσης που προσεγγίζει την τριετία και μάλιστα όχι για το σύνολο των 28 συρμών αυτής της γενιάς, αλλά για τους 12. Αν, μάλιστα, κρίνουμε από τα δεδομένα που έχουν επικρατήσει σε άλλους σχετικούς διαγωνισμούς για την προμήθεια συρμών ή την αναβάθμισή τους, π.χ. για τους 14 της Γραμμής 1 (Ηλεκτρικός) που «εκτροχιάστηκε» χρονικά, τότε, ο ορίζοντας 3ετίας, όχι από σήμερα, αλλά από την προκήρυξη του διαγωνισμού και ειδικότερα από την υπογραφή της σύμβασης, είναι τουλάχιστον… σχετικός.

Πρέπει να σημειωθεί ότι οι συρμοί της σειράς 1 του μετρό της Αθήνας βρίσκονται σε κυκλοφορία από την έναρξη της λειτουργίας του μετρό, ήτοι πίσω στο 2000, άρα διανύουν το 25ο έτος της ηλικίας τους και παραπάνω. Οι εν λόγω συρμοί είναι οι μόνοι που δεν διαθέτουν σύστημα κλιματισμού στον χώρο των επιβατών, καθόσον την περίοδο που είχαν γίνει οι προδιαγραφές (1990) της προμήθειάς τους, κάτι τέτοιο δεν κρίθηκε απαραίτητο. Σήμερα όμως το σύστημα αυτό θεωρείται απαραίτητο για την παροχή μιας άνετης και ποιοτικής μετακίνησης στον επιβάτη, δεδομένης της συχνότητας φαινομένων καύσωνα, αλλά και ανοδικής τάσης της χρήσης του Μετρό. Ως εκ τούτου, η ΣΤΑΣΥ βάζει μπρος την αναβάθμιση των συρμών, όχι όμως όλων (στην πρώτη φάση).

Η σειρά 1 αποτελείται από 28 συρμούς συνολικά, ωστόσο στο έργο της αναβάθμισης θα περιληφθούν σε πρώτη φάση οι 12 συρμοί. Όπως αναφέραμε, το εκτιμώμενο κόστος του έργου για το πρώτο πακέτο συρμών (12 συρμοί των 6 οχημάτων) ανέρχεται περίπου στα 109 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, η διάρκεια υλοποίησης έργου από την υπογραφή της σύμβασης υπολογίζεται σε 36 μήνες και η παράδοση του πρώτου συρμού στους 22 μήνες. Όλα αυτά βέβαια, που θα γίνουν τμηματικά, εφόσον ο διαγωνισμός προχωρήσει άμεσα, δεν έχουμε καθυστερήσεις και προσφυγές, ο ανάδοχος εξασφαλίσει την παροχή υπηρεσιών του απρόσκοπτα και δεν «εκτροχιαστεί» το χρονοδιάγραμμα. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, για φέτος αλλά και τα επόμενα 2 (ή και 3) καλοκαίρια στους συρμούς του Μετρό θα επικρατούν «συνθήκες βρασμού».

Πάντως, αξίζει να αναφέρουμε ότι σχετικές πληροφορίες σημειώνουν ότι το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνονται, πέραν της εγκατάστασης συστήματος κλιματισμού στον χώρο επιβατών, και η αναβάθμιση / αντικατάσταση των παρωχημένων συστημάτων και εξοπλισμού, η προσθήκη εξοπλισμού βελτίωσης της ασφάλειας και ποιότητας μετακίνησης, βελτίωσης της λειτουργίας και συντήρησης του συρμού καθώς και η γενική επισκευή του εξοπλισμού.

Για παράδειγμα, το έργο φέρεται να περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, προσθήκη νέου εξοπλισμού που σχετίζεται με σύστημα κλιματισμού, κλειστό σύστημα τηλεόρασης, πινακίδες και οθόνες ενημέρωσης, ηχομόνωση, σύστημα ασύρματης μετάδοσης διαγνωστικών δεδομένων, μονάδα καταγραφής συμβάντων (event recorder). Σε σχέση με την αντικατάσταση παλαιού εξοπλισμού πληροφορίες της αγοράς κάνουν λόγο για νέο σύστημα έλξης με κινητήρες έλξης AC και τους απαραίτητους inverters, για μονάδα ελέγχου και ελατήρια πέδης, κλιματιστικό καμπίνας οδηγού και όργανα οδήγησης, μονάδα ελέγχου και διάγνωσης, εξοπλισμό θυρών επιβατών, ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, σύστημα πληροφόρησης επιβατών, φωτισμό κ.α.. Επίσης, προβλέπονται εργασίες αναβάθμισης και γενικής επισκευής, στεγανοποιήσεις, βαφές, αντιδιαβρωτική προστασία έως και σύστημα ρίψης άμμου, λίπανσης τροχών κ.α..

Να θυμίσουμε ότι εκκρεμεί και διαγωνισμός με αντικείμενο την απόκτηση 15 νέων τρένων, σε μια προσπάθεια να «πάρει ανάσες» το δίκτυο. Το σχέδιο προβλέπει οκτώ συμβατικούς συρμούς και επτά διρευματικούς, οι οποίοι θα εξυπηρετούν τη Γραμμή 3 μέχρι το αεροδρόμιο. Με τα μέχρι πρότινος δεδομένα, έχουν εξασφαλιστεί περίπου 184 εκατ. ευρώ από το ΕΣΠΑ, ενώ χρηματοδότηση αναμένεται να καλυφθεί μέσω του Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου. Όπως έχουμε αναφέρει, για το νέο αυτό ταμείο προβλέπονται δράσεις 0,5 δισ. μόνο για μεταφορές, όπως για Λεωφορεία, Μετρό και άλλες παρεμβάσεις.