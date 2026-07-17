Burberry: Αύξηση 5% στις πωλήσεις για πρώτη φορά στα τρία χρόνια

Οι συγκρίσιμες πωλήσεις αυξήθηκαν 5% για το τρίμηνο που ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο, σε ευθυγράμμιση με τις προσδοκίες των αναλυτών.

Αύξηση πωλήσεων σε όλη τη γκάμα προϊόντων της Burberry σημειώθηκε για πρώτη φορά εδώ και τρία χρόνια το α' τρίμηνο του 2026, με τη ζήτηση για τα χαρακτηριστικά καρό ενδύματα και αξεσουάρ της να είναι αρκετά ισχυρή στις ΗΠΑ κατά την έναρξη της καλοκαιρινής περιόδου.

Ειδικότερα, οι συγκρίσιμες πωλήσεις αυξήθηκαν 5% για το τρίμηνο που ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο, σε ευθυγράμμιση με τις προσδοκίες των αναλυτών. Για τις ΗΠΑ, η αύξηση ήταν της τάξεως του 12%.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Burberry Τζόσουα Σούλμαν έχει ξεκινήσει εδώ και δύο χρόνια ένα πρόγραμμα αναδιάρθρωσης της βρετανικής εταιρείας πολυτελών ειδών, μειώνοντας τις τιμές και επαναφέροντας στο επίκεντρο τα εμβληματικά προϊόντα της. Η στρατηγική αυτή περιλαμβάνει βελτίωση της παρουσίασης των προϊόντων στις βιτρίνες και δημιουργία ειδικών σημείων πώλησης κασκόλ που φαίνεται να προσέλκυσαν πίσω παλαιούς πελάτες αλλά έφεραν και νέους.

Ωστόσο, είναι γεγονός ότι ο κλάδος πολυτελείας συνεχίζει να αντιμετωπίζει προκλήσεις κυρίως λόγω του πολέμου στο Ιράν. Παρά το γεγονός πως οι πωλήσεις της Burberry ενισχύθηκαν σε βασικές αγορές όπως η Κίνα, η μετοχή της έχει σημειώσει πτώση 12% μέχρι στιγμής το 2026 έως το κλείσιμο της Πέμπτης.

Πάντως, η Burberry παραμένει λιγότερο εκτεθειμένη σε σχέση με άλλες επιχειρήσεις του κλάδου, καθώς οι πωλήσεις της στη Μέση Ανατολή αντιπροσώπευαν μόλις το 2% των εσόδων της πριν την έναρξη του πολέμου.

Επιπλέον, πελάτες της Gen Z στην Κίνα προτιμούν προϊόντα της Burberry, ενώ στη Νότια Κορέα οι πωλήσεις σημείωσαν άνοδο 11% κατά το τρίμηνο. Ωστόσο, η περιοχή της Ασίας-Ειρηνικού παρουσίασε χαμηλότερη ανάπτυξη από την αναμενόμενη, καθώς η Ιαπωνία αντιμετώπισε πτώση του τουρισμού από την Κίνα.