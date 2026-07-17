Οικονομία

Παπαθανάσης: Νέα χρηματοδότηση για απόκτηση διδακτικής εμπειρίας σε ΑΕΙ από κατόχους διδακτορικού

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Παπαθανάσης: Νέα χρηματοδότηση για απόκτηση διδακτικής εμπειρίας σε ΑΕΙ από κατόχους διδακτορικού
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του insider.gr στην Google
Στη δράση, για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027, έχουν ήδη ενταχθεί τα: Πανεπιστήμιο Πατρών, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Νίκου Παπαθανάση και στο πλαίσιο του Προγράμματος ΕΣΠΑ «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027», εκδόθηκαν έξι νέες πράξεις για την απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας από κατόχους διδακτορικού διπλώματος μέσω της ανάθεσης αυτοδύναμης διδασκαλίας, συνολικής δημόσιας δαπάνης 4.448.614,15 ευρώ.

Οι έξι νέες πράξεις αφορούν τα ακόλουθα Ιδρύματα:

  • Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο
  • Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
  • Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
  • Πανεπιστήμιο Αιγαίου
  • Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • Ιόνιο Πανεπιστήμιο και
  • Πολυτεχνείο Κρήτης

Στη δράση, για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027, έχουν ήδη ενταχθεί τα: Πανεπιστήμιο Πατρών, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και Πανεπιστήμιο Κρήτης. Η διαδικασία υποβολής, αξιολόγησης και ένταξης πράξεων συνεχίζεται για τα υπόλοιπα Ιδρύματα της χώρας, ενώ ο Προϋπολογισμός για τα ακαδημαϊκά έτη 2024-2025, 2025-2026 και 2026-2027 αναμένεται να προσεγγίσει συνολικά τα 85.000.000 ευρώ.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Το ραντεβού Μητσοτάκη με τους βουλευτές -Γιατί είναι ο Γερουλάνος στο ραντάρ -Τα αλληλοφαγώματα στην αριστερή πολυκατοικία

Αποταμιεύσεις και επενδύσεις - Ανοδος επιτοκίων από Φθινόπωρο - Τα 4 καμπανάκια

Εξοικονομώ: Ανάσα έως τις 30 Νοεμβρίου για έργα που κινδύνευαν να μείνουν ημιτελή - Τι πρέπει να κάνουν οι δικαιούχοι

tags:
Νίκος Παπαθανάσης
Πανεπιστήμια
Φόρτωση BOLM...

reader insiderinsiderinsiderinsiderinsider