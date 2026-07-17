Ποια είναι η Ποτοποιία Πιλαβάς με ιστορία 86 χρόνων που «συμμαχεί» με την ΕΖΑ

Η ιστορία και η επιχειρηματική διαδρομή μιας οικογενειακής επιχείρησης από την Πάτρα με ρίζες από τη Χίο. Το ισχυρό αποτύπωμα στην αγορά ούζου και τσίπουρου και η μεγάλη εξαγωγική δραστηριότητα.

Τι κοινό μπορεί να έχει η Πάτρα με τη Χίο; Και πώς μπορούν να συνδυαστούν το ούζο και το τσίπουρο με τη μπύρα; Κι όμως όλα μπορούν να συμβούν στην περίπτωση της Ποτοποιίας Πιλαβάς ΑΕΒΕ.

Ο λόγος για μια οικογενειακή ποτοποιία με έδρα την Πάτρα, χιώτικες ρίζες και ιστορία 86 χρόνων με ισχυρό αποτύπωμα στην αγορά των αποσταγμάτων αλλά και με έναν νέο «σύμμαχο». Πλέον, η Ποτοποιία Πιλαβάς ΑΕΒΕ ενώνει τις δυνάμεις της με την Ελληνική Ζυθοποιία Αταλάντης, με τη δεύτερη να αναλαμβάνει την αποκλειστική εμπορία και διανομή των προϊόντων της Πιλαβάς στο κανάλι HΟRΕCΑ στην ελληνική αγορά.

«Η συνεργασία ξεκινάει με τη διανομή ούζου και τσίπουρου με προοπτική εν καιρώ να συμπεριληφθεί όλο το προϊοντικό χαρτοφυλάκιο της Πιλαβάς», εξηγούσε πριν από μερικές ώρες ο Παναγιώτης Πιλαβάς, γιος του προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας, Νίκου Πιλαβά, ήτοι της τρίτης γενιάς εκπροσώπησης της εταιρείας. Όταν δε «τρέξουν» οι διαδικασίες διαδοχής, ο Παναγιώτης Πιλαβάς θα είναι εκπρόσωπος της τέταρτης γενιάς στη διοίκηση.

«Η εταιρεία ξεκίνησε πριν από 86 χρόνια με την παραγωγή ούζου και την τελευταία 15ετία μπήκε και στο τσίπουρο», σημείωνε ο Παναγιώτης Πιλαβάς.

Σήμερα η εταιρεία παράγει ούζο, τσίπουρο, μπράντι και λικέρ και εμπορεύεται περίπου 40 διαφορετικούς κωδικούς προϊόντων.

Όταν η Χίος «συνάντησε» την Πάτρα

Όλα ξεκίνησαν το 1940 όταν ο Νίκος Πιλαβάς, ιδρυτής της εταιρείας, έρχεται από τη Χίο στην Πάτρα.

Το 1950 ιδρύει το πρώτο οικογενειακό αποστακτήριο στην οδό Βουλγάρεως. Και μπορεί η έδρα της εταιρείας να βρίσκεται στην αχαϊκή πρωτεύουσα, οι συνταγές όμως της εταιρείας για την παραγωγή των προϊόντων της είναι χιώτικες. Και πάντοτε η εταιρεία «κουβαλά» στην καρδιά της τη Χίο.

Το 1976 ο Νίκος Πιλαβάς αποκαλύπτει στον γιο του, τον Παναγιώτη Πιλαβά, τα µυστικά τηç απόσταξης και δύο χρόνια αργότερα, το 1978, ο Παναγιώτης Πιλαβάς, ως εκπρόσωπος πλέον της δεύτερης γενιάς της εταιρείας, ιδρύει ένα δεύτερο αποστακτήριο στην οδό Γ. Ολυµπίου και Κουµανιώτη στην Πάτρα.

Το 1980 η µεγάλη γνώση και η γρήγορη εξέλιξη της εταιρείας οδηγούν σε µια νέα µετεγκατάσταση στην οδό Πανεπιστηµίου 177 στην Πάτρα.

Το 1990 αναλαμβάνει τα ηνία της επιχείρησης η τρίτη γενιά. Οι γιοι του Παναγιώτη Πιλαβά, Νίκος και Περικλής, βρίσκονται στο τιμόνι. Λόγω της συνεχούς ανάπτυξής τηç, η εταιρεία µεταφέρεται σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στην Παλαιά Εθνική Οδό Πατρών – Κορίνθου 31, εκεί όπου βρίσκεται μέχρι σήμερα η έδρα της εταιρείας.

Με το βλέμμα πάντοτε στο μέλλον και με εγκαταστάσεις 3.500 τ.μ. στην Πάτρα, τελευταίου τύπου αποστακτήρες, υπερσύγχρονα μηχανήματα εμφιάλωσης οινοπνευματωδών ποτών και δυνατότητα παραγωγής 6.000 φιαλών την ώρα, η Ποτοποιία Πιλαβάς δείχνει να μην εφησυχάζει ποτέ...

«Ταξιδεύει» σε 18 χώρες του κόσμου

Σήμερα, οι εξαγωγές της εταιρείας αντιστοιχούν στο 75% του κύκλου εργασιών της, με τα αποστάγματά της να εξάγονται συνολικά σε 18 χώρες του πλανήτη και δη σε Ολλανδία, Αγγλία, Βέλγιο, Ισπανία, Ιταλία, Καναδά, Αμερική, Εσθονία, Πολωνία, Γερμανία, Αυστρία, Σερβία, Βόρεια Μακεδονία, Βουλγαρία, Κύπρο, Ισραήλ, Ιράκ, Αυστραλία.

Παράλληλα, μεγάλο μέρος των προϊόντων της διατίθεται και στα ελληνικά καταστήματα αφορολογήτων ειδών και σε αρκετά πλοία.

Το 2025 η Ποτοποιία Πιλαβάς κατέγραψε κύκλο εργασιών της τάξης των 5,5 εκατ. ευρώ και λειτουργική κερδοφορία που αντιστοιχεί περίπου στο 25% των πωλήσεων. Η εταιρεία έχει μηδενικό δανεισμό, ενώ εκφράζει αισιοδοξία πως τα οικονομικά της μεγέθη θα κινηθούν στα ίδια επίπεδα και το 2026.

Στο αναπτυξιακό πλάνο της εταιρείας περιλαμβάνονται σημαντικές επενδύσεις τόσο σε επίπεδο εμπλουτισμού του χαρτοφυλακίου της, με νέες κατηγορίες προϊόντων, όσο στο μέτωπο της επέκτασης των εγκαταστάσεων. Προς αυτή την κατεύθυνση δρομολογείται επένδυση για νέο logistics center περίπου 3.000 τμ στην Πάτρα, δίπλα στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις της εταιρείας, καθώς και επέκταση του αποστακτηρίου.

Παράλληλα, το τελευταίο διάστημα η εταιρεία «τρέχει» τις απαραίτητες διαδικασίες ώστε οι εγκαταστάσεις της να καταστούν επισκέψιμο αποσταγματοποιείο.

Τα «όχι»

Όπως μάλιστα αποκάλυψε ο επικεφαλής της εταιρείας, Νίκος Πιλαβάς, στο παρελθόν υπήρξαν προτάσεις τόσο για συνεργασίες όσο και για εξαγορά της εταιρείας, οι οποίες τελικώς απορρίφθηκαν, προκειμένου η επιχείρηση να μην χάσει τον οικογενειακό της χαρακτήρα.

Μια πατρινή επιχείρηση που εδώ και σχεδόν εννέα δεκαετίες παράγει ελληνικά αποστάγματα με την ίδια συνταγή και με αγάπη για τη Χίο.