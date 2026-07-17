Πτωτικό κλίμα στις ευρωαγορές με τεχνολογικές πιέσεις

Οι εταιρείες κατασκευής τσιπ σημειώνουν ισχυρές απώλειες λόγω του τεχνολογικού selloff που σημειώθηκε στην Ασία. Βουτιά 5% για Burberry.

Πτωτικά κινούνται οι δείκτες στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια την Παρασκευή μετά την έκτη νύχτα βομβαρδισμών των ΗΠΑ στο Ιράν που προκάλεσε άνοδο στην τιμή του πετρελαίου και ενέτεινε τους φόβους για αναζωπύρωση του πληθωρισμού. Ωστόσο, η δυναμική έναρξη της περιόδου των εταιρικών αποτελεσμάτων θέτει τους δείκτες καθ' οδόν για κέρδη σε επίπεδο εβδομάδας.

Ειδικότερα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημειώνει απώλειες 0,32% στις 641,6 μονάδες, ενώ ο Eurostoxx 50 υποχωρεί 0,74% στις 6.237 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης διολισθαίνει 0,13% στις 24.833 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 καταγράφει πτώση 0,34% στις 8.349 μονάδες. Στο Λονδίνο, ο FTSE 100 ενισχύεται 0,36% στις 10.610 μονάδες, ενώ ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο κινείται με -0,51% στις 52.098 μονάδες. Τέλος, στην Ισπανία, ο IBEX 35 κερδίζει 0,13% στις 19.262 μονάδες.

Στο ταμπλό, οι εταιρείες κατασκευής τσιπ σημειώνουν ισχυρές απώλειες με τις μετοχές των ολλανδικών ASMI και ASML να αποδυναμώνονται 4,6% και 3,8% αντίστοιχα. Η μετοχές της STMicroelectronics χάνει 5%, ενώ η Infineon σημειώνει πτώση 4,2% και της BE Semiconductor βρίσκεται στο -3,7%.

Επιπλέον, η μετοχή της Burberry κάνει βουτιά 5% στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, παρά το γεγονός πως ανακοίνωσε αύξηση πωλήσεων για πρώτη φορά σε διάστημα τριών ετών με τη ζήτηση για τα χαρακτηριστικά καρό ενδύματα και αξεσουάρ της να είναι αρκετά ισχυρή στις ΗΠΑ κατά την έναρξη της καλοκαιρινής περιόδου.

Στα μάκρο της ημέρας, το πλεόνασμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών της Ευρωζώνης σημείωσε σημαντική διεύρυνση το Μάιο, σύμφωνα με τα αναθεωρημένα στοιχεία που ανακοίνωσε την Παρασκευή η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ειδικότερα, το πλεόνασμα αυξήθηκε στα 25,1 δισ. ευρώ, από 17,5 δισ. ευρώ τον Απρίλιο.

Όπως επισημαίνεται, η άνοδος οφείλεται κυρίως στην αύξηση του ισοζυγίου πρωτογενών εισοδημάτων, στο οποίο περιλαμβάνονται οι διασυνοριακές εισπράξεις και πληρωμές από τόκους, επιχειρηματικά κέρδη, επενδύσεις και μερίσματα. Η εξέλιξη αυτή αντιστάθμισε τη μείωση του εμπορικού πλεονάσματος.

Ωστόσο, σύμφωνα με τα μη εποχικά διορθωμένα στοιχεία το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παρουσίασε έλλειμμα 6,2 δισ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 16,7 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Ασία

Σε έδαφος διόρθωσης εισήλθε ο ιαπωνικός Nikkei 225 μετά το τεχνολογικό selloff που σημειώθηκε στη Wall Street καθώς οι επενδυτές αρχίζουν να αποφεύγουν τα περιουσιακά στοιχεία υψηλού κινδύνου.

Ειδικότερα, ο ιαπωνικός δείκτης υποχώρησε 4,03% στις 64.141,12 μονάδες ενώ ενδοσυνεδριακά έφτασε έως και το -6,18%. Ο δείκτης είναι πλέον χαμηλότερα κατά 11,3% από το ιστορικό υψηλό κλεισίματος των 72.366,34 μονάδων που κατέγραψε στις 25 Ιουνίου. Ο ευρείας βάσης Topix διολίσθησε 2,72% στις 3.919,21 μονάδες.

Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ έχασε 2,15% στις 24.471 μονάδες.

Σημειώνεται πως οι αγορές της Νότιας Κορέας παρέμειναν κλειστές λόγω αργίας.