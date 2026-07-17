ΟΣΔΕ 2026: Δισ. ευρώ, αυτόματοι έλεγχοι, ανθρώπινα λάθη

Η δήλωση που παραλαμβάνει ο παραγωγός στα χέρια του δεν είναι απόδειξη παραλαβής, αλλά έγγραφο με έννομες και οικονομικές συνέπειες. Κάθε λάθος έχει μετρήσιμο κόστος.

Βρισκόμαστε στα μέσα Ιουλίου του 2026 και ο αγροτικός κόσμος περιμένει το άνοιγμα της πλατφόρμας του ΟΣΔΕ, το οποίο σύμφωνα με δημοσιεύματα τοποθετείται έως τις 22 Ιουλίου, με ορίζοντα υποβολών την 30ή Σεπτεμβρίου. Πρόκειται για το σύστημα μέσω του οποίου καταβάλλονται πολλά εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Η ΑΑΔΕ είχε ανακοινώσει την έναρξη των δηλώσεων έως τις 15 Ιουλίου, ωστόσο αυτή η ημερομηνία προφανώς παρατείνεται.

Την ίδια στιγμή, σε αρκετές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης η διαδικασία υποβολής έχει προ πολλού ολοκληρωθεί. Όσοι συντάσσουμε δηλώσεις επί σειρά ετών παρακολουθούμε τη μετάβαση με ενδιαφέρον αλλά και με τη γνώση του τι πραγματικά υπήρχε μέχρι χθες και τι πραγματικά αλλάζει από αύριο. Η διάκριση αυτή έχει σημασία, γιατί καθορίζει πού πρέπει να στραφεί η προσοχή του παραγωγού στη φετινή, ιδιαίτερη χρονιά.

Τι υπήρχε ήδη και τι πραγματικά έρχεται

Η δήλωση ΟΣΔΕ ερχόταν προσυμπληρωμένη εδώ και αρκετά χρόνια. Ο μελετητής ή ο παραγωγός παραλάμβανε την περσινή εικόνα της εκμετάλλευσης του και πάνω σε αυτήν πραγματοποιούσε τις όποιες μεταβολές. Επίσης, η δυνατότητα να υποβάλει ο ίδιος ο αγρότης τη δήλωσή του με τους προσωπικούς του κωδικούς taxis, χωρίς την παρέμβαση τρίτων, υπήρχε ανέκαθεν.

Απλώς την επέλεγε ένα ελάχιστο ποσοστό των δικαιούχων, ποσοστό που από μόνο του λέει πολλά για την πολυπλοκότητα της διαδικασίας και για τη φύση της δήλωσης ως τεχνικού αντικειμένου που απαιτεί γνώση της εθνικής και ενωσιακής αγροτικής νομοθεσίας. Το νέο στοιχείο του φετινού συστήματος είναι η διαλειτουργικότητα σε πραγματικό χρόνο (μένει να τη δούμε να λειτουργεί και στην πράξη).

Η ΑΑΔΕ έχει γνωστοποιήσει ότι η νέα πλατφόρμα θα αντλεί αυτόματα στοιχεία από το Φορολογικό Μητρώο μέσω του ΑΦΜ, θα ελέγχει τους δηλωμένους ΚΑΔ για την επιλεξιμότητα, θα επιβεβαιώνει μέσω του myDATA την ύπαρξη των τιμολογίων που ενεργοποιούν τις συνδεδεμένες ενισχύσεις και τα οικολογικά σχήματα, και θα διασυνδέεται με το ΜΙΔΑ και το Κτηματολόγιο για την ταυτοποίηση των αγροτεμαχίων μέσω της σύνδεσης ΑΤΑΚ και ΚΑΕΚ, καθώς και με τα δηλωμένα IBAN ειδικού σκοπού.

Παράλληλα, το monitoring του 2026 σχεδιάζεται να τρέξει σε ενημερωμένο γεωχωρικό υπόβαθρο των ετών 2024 και 2025, με τον νέο ψηφιακό δορυφορικό χάρτη της χώρας σε χωρική ανάλυση 0,5 μέτρων και με τον ετήσιο χάρτη καλλιεργειών του 2025 που δημιουργήθηκε μέσω τεχνητής νοημοσύνης και δορυφορικών δεδομένων, σε συνεχή συντονισμό με την DG AGRI. Αν όλα αυτά λειτουργήσουν όπως εξαγγέλλονται, πρόκειται για θετική και καλοδεχούμενη εξέλιξη. Οι διασταυρώσεις που μέχρι σήμερα γίνονταν εκ των υστέρων, συχνά με καθυστέρηση ετών και με δεσμευμένες πληρωμές, μεταφέρονται στην πηγή, δηλαδή στη στιγμή της υποβολής.

Το «δομικό όριο» της προσυμπλήρωσης

Υπάρχει ωστόσο ένα όριο που καμία διασύνδεση δεν μπορεί να υπερβεί, και αυτό πρέπει να ειπωθεί καθαρά. Η αγροτική εκμετάλλευση δεν είναι φορολογική δήλωση μισθωτού, όπου τα εισοδήματα του προηγούμενου έτους αποτυπώνονται παγιωμένα και αμετάβλητα αλλά είναι μια δυναμική επιχείρηση που αναπροσαρμόζεται κάθε εξάμηνο βάσει πολλών και συχνά απρόβλεπτων συνθηκών.

Η αμειψισπορά αλλάζει τη χρήση των αγροτεμαχίων από τη μία καλλιεργητική χρονιά στην επόμενη, οι μισθώσεις λήγουν και συνάπτονται νέες, οι καιρικές συνθήκες επιβάλλουν αναθεωρήσεις του καλλιεργητικού πλάνου και η αγορά κατευθύνει τις αποφάσεις σποράς μέχρι την τελευταία στιγμή. Τα μητρώα από τα οποία θα αντλεί το σύστημα αποτυπώνουν, στην καλύτερη περίπτωση, την περσινή πραγματικότητα. Η δήλωση όμως οφείλει να αποτυπώσει τη φετινή.

Η αυτόματη άντληση δεδομένων μειώνει τον διοικητικό φόρτο και περιορίζει τα σφάλματα αντιγραφής, αλλά δεν υποκαθιστά τη γνώση του τι πραγματικά καλλιεργείται φέτος στο χωράφι. Αυτή τη γνώση την έχει μόνο ο παραγωγός και ο μελετητής που συνεργάζεται μαζί του.

Πιεσμένος χρόνος, βέβαια λάθη…

Το δεύτερο στοιχείο που καθιστά τη φετινή χρονιά ιδιαίτερη είναι ο χρόνος. Το παράθυρο υποβολής συμπιέζεται σε λίγο περισσότερο από δύο μήνες, εν μέσω θέρους και αιχμής εργασιών, επειδή η διαδικασία πρέπει να ολοκληρωθεί εγκαίρως ώστε να τρέξουν οι πληρωμές το φθινόπωρο. Η βιασύνη αυτή είναι κατανοητή και ως έναν βαθμό αναγκαία, αφού χωρίς υποβληθείσα δήλωση δεν ενεργοποιείται ούτε η Κάρτα Αγρότη, το εργαλείο που επιτρέπει στον παραγωγό να λάβει ως πίστωση έως και το 80% της βασικής ενίσχυσης που δικαιούται.

Όμως η ταχύτητα έχει και αυτή το τίμημά της. Σε συνθήκες πίεσης, με νέο περιβάλλον εργασίας, νέες διασυνδέσεις και προσωπικό που θα κληθεί να διεκπεραιώσει εκατοντάδες χιλιάδες δηλώσεις σε συμπιεσμένο διάστημα, τα ανθρώπινα λάθη δεν είναι ενδεχόμενο, είναι στατιστική βεβαιότητα. Η διαφορά με το παρελθόν είναι ότι πλέον τα λάθη εντοπίζονται και τιμολογούνται.

Οι διασταυρώσεις σε πραγματικό χρόνο, ο δορυφορικός έλεγχος και η σύνδεση με το ΜΙΔΑ δημιουργούν ένα περιβάλλον όπου η ανακρίβεια, ακόμη και η ακούσια, αφήνει ίχνος. Το θεσμικό πλαίσιο του ΜΙΔΑ προβλέπει πρόστιμο 500 ευρώ για εκπρόθεσμη δήλωση χρήσης ακινήτου και πρόστιμο 1.000 ευρώ όταν δηλωθούν εσφαλμένα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν για τη λήψη ενισχύσεων.

Ένα λάθος σε μια μίσθωση αγροτεμαχίου, μια αναντιστοιχία μεταξύ δηλωθείσας και πραγματικής καλλιέργειας που θα εντοπίσει ο αλγόριθμος, μια εκκρεμότητα στο myDATA, όλα αποκτούν μετρήσιμο κόστος, είτε ως κύρωση είτε ως καθυστέρηση ή ακόμα και απώλεια πληρωμής. Από τα παραπάνω προκύπτει ένα πρακτικό συμπέρασμα που φέτος έχει μεγαλύτερη βαρύτητα από ποτέ. Η δήλωση που παραλαμβάνει ο παραγωγός στα χέρια του δεν είναι απόδειξη παραλαβής, είναι έγγραφο με έννομες και οικονομικές συνέπειες.

Ο έλεγχος ορθότητάς της δήλωσης καλλιέργειας, πριν από την οριστικοποίηση πρέπει να γίνεται από τον ίδιο, στο μέτρο των δυνατοτήτων του, ή σε συνεργασία με τον φορέα που τη συνέταξε, είτε αυτός ονομάζεται ΚΥΔ είτε όπως αλλιώς προκύψει από το νέο πλαίσιο πιστοποίησης που παραμένει προς το παρόν αδιευκρίνιστο. Δεν πρόκειται για γενική προτροπή επιμέλειας αλλά για στοιχειώδη διαχείριση κινδύνου, ανάλογη με αυτήν του επιχειρηματία που ελέγχει τον ισολογισμό του πριν τον υπογράψει.

Τα στοιχεία των αγροτεμαχίων, οι μισθώσεις και η αντιστοίχισή τους με το ΜΙΔΑ, οι καλλιέργειες που δηλώνονται σε σχέση με αυτές που πραγματικά υπάρχουν στο έδαφος, τα τιμολόγια που τεκμηριώνουν συνδεδεμένες και οικολογικά σχήματα, όλα αξίζουν μια δεύτερη ανάγνωση. Ναι, απαιτείται χρόνος. Αλλά ο χρόνος αυτός είναι η φθηνότερη ασφάλιση που μπορεί να αγοράσει φέτος ένας παραγωγός.

Το νέο σύστημα οικοδομείται πάνω σε μια λογική ελέγχου του δηλούντος από τη διοίκηση, με δορυφόρους, διασταυρώσεις και μητρώα. Για να λειτουργήσει όμως ως θεσμός και όχι απλώς ως μηχανισμός κυρώσεων, χρειάζεται και τη δεύτερη κατεύθυνση, δηλαδή τον έλεγχο της δήλωσης από τον ίδιο τον δηλούντα πριν από την υπογραφή της.

Η κουλτούρα της επαλήθευσης, από τη μεριά του παραγωγού και του μελετητή του, είναι το φυσικό αντιστάθμισμα της αυτοματοποίησης και η μόνη ρεαλιστική απάντηση σε μια χρονιά όπου ο χρόνος είναι πιεσμένος, το σύστημα καινούργιο και τα λάθη, τα αναπόφευκτα ανθρώπινα λάθη, κοστίζουν περισσότερο από ποτέ. Αν η φετινή μετάβαση συνοδευτεί από αυτή τη διπλή πειθαρχία (παραγωγού και μελετητή), το ΟΣΔΕ του 2026 μπορεί πράγματι να αποτελέσει τη βάση ενός αξιόπιστου πλαισίου διαχείρισης των ενισχύσεων και όχι απλώς μια ακόμη ψηφιακή υπόσχεση.

