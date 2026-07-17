Κατεβάζει ταχύτητα η αποκλιμάκωση της ανεργίας: Στο 8,7% η πρόβλεψη για φέτος, στο 8,2% το 2027

Θετική επίδραση στην απασχόληση για το 2026 και το 2027 αναμένεται να έχει η προβλεπόμενη ενίσχυση των επενδύσεων

Περαιτέρω βελτίωση στην αγορά εργασίας το 2026 και το 2027, με σημάδια ωστόσο επιβράδυνσης της θετικής τάσης, προβλέπει η Έκθεση του ΙΟΒΕ για την ελληνική οικονομία το α' εξάμηνο του 2026. Σύμφωνα με το ΙΟΒΕ, η κυκλική ανεργία είναι ήδη σημαντικά περιορισμένη, ενώ βασική πρόκληση αποτελεί η μείωση της διαρθρωτικής ανεργίας και η αύξηση της συμμετοχής στην εργασία.

Λαμβάνοντας υπόψη τις παραπάνω επιδράσεις στην αγορά εργασίας, το ποσοστό ανεργίας αναμένεται να διαμορφωθεί στην περιοχή του 8,7% το 2026 και 8,2% το 2027. Υπενθυμίζεται ότι το α' τρίμηνο του 2026 το ποσοστό ανεργίας ανέκοψε την πτωτική του πορεία, παρουσιάζοντας μικρή αύξηση στο 10,6%, από 10,4% ένα έτος νωρίτερα.

Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών, επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες καθώς και ο τομέας της μεταποίησης κατέγραψαν τη μεγαλύτερη ετήσια άνοδο στην απασχόληση. Στα θετικά, το ποσοστό απασχόλησης του ηλικιακά ενεργού πληθυσμού αυξήθηκε σε ετήσια βάση, μειώνοντας την απόκλιση από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο. Αντίστοιχα, η συμμετοχή στην εργασία παρουσίασε άνοδο, ενώ ο δείκτης μισθολογικού κόστους συνέχισε την αυξητική του τάση ετησίως αλλά και συγκριτικά με το προηγούμενο τρίμηνο.

Θετική επίδραση στην απασχόληση για το 2026 και το 2027 αναμένεται να έχει η προβλεπόμενη ενίσχυση των επενδύσεων. Σε αυτή την ενίσχυση συμβάλουν δύο παράγοντες. Αφενός το μεγαλύτερο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, αφετέρου η υψηλή πιστωτική επέκταση, σχετιζόμενη και με την υλοποίηση του τελικού σκέλους του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Η προσδοκία για ανθεκτική κατανάλωση, συνιστώσα για την οποία αναμένεται αύξηση, αν και με βραδύτερο ρυθμό το 2026, θα επιδράσει ήπια θετικά στην απασχόληση. Η πρόβλεψη για αύξηση των εξαγωγών, αν και ηπιότερη το 2026, αναμένεται να έχει επίσης θετικές επιδράσεις στην απασχόληση, κυρίως το 2027. Η στάση της νομισματικής πολιτικής αναμφίβολα επηρεάζει τις παραπάνω τάσεις, με την ανοδική τάση των επιτοκίων να έχει αρνητική επίδραση στις βραχυπρόθεσμες προοπτικές επενδύσεων, κατανάλωσης, και εξαγωγών.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα από τις έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας, καταγράφεται ανάκαμψη των προοπτικών απασχόλησης στους τομείς των υπηρεσιών και του εμπορίου, ενώ ήπια υποχώρηση αναμένεται στη βιομηχανία και τις κατασκευές. Η επίδραση του τουριστικού τομέα στην αύξηση της απασχόλησης αναμένεται οριακά θετική το 2026 και 2027. Τέλος, ο δημόσιος τομέας αναμένεται να συνεχίσει να στηρίζει την απασχόληση μέσω νέων προσλήψεων.

Αναφορικά με τους κινδύνους, ο παρατεταμένος πόλεμος στη Μέση Ανατολή και η μεταβλητότητα στις διεθνείς τιμές των ενεργειακών αγαθών δημιουργούν αβεβαιότητα και πληθωριστικές πιέσεις, με τον εγχώριο πληθωρισμό να αναμένεται να κυμανθεί το 2026 και 2027 σε υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με το μ.ό. της Ευρωζώνης. Σημαντικό εμπόδιο για την ανταγωνιστικότητα, και συνεπώς για την απασχόληση, αποτελεί ο σχετικά υψηλός δομικός πληθωρισμός της ελληνικής οικονομίας.

Με βάση τις εκτιμήσεις ΙΟΒΕ για επιβράδυνση της κατανάλωσης το 2026, αναμένεται αντίστοιχα επιβράδυνση της θετικής δυναμικής στον τομέα της απασχόλησης. Παράλληλα με τη μείωση της κυκλικής ανεργίας, προτεραιότητα τίθεται στην αντιμετώπιση της εναπομένουσας διαρθρωτικής ανεργίας και της ανεργίας τριβής.