ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκε ο βουλευτής Μ. Ζαμπάρας, παρελθόν και ο Γ. Ραγκούσης

Ως ανεξάρτητος βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας θα ασκεί εφεξής τα κοινοβουλευτικά του καθήκοντα, ο Μιλτιάδης Ζαμπάρας.

Ως ανεξάρτητος βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας θα ασκεί εφεξής τα κοινοβουλευτικά του καθήκοντα, ο Μιλτιάδης Ζαμπάρας. Ο βουλευτής, με επιστολή του στον Πρόεδρο της Βουλής, δηλώνει ότι αποχωρεί από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος με το οποίο είχε εκλεγεί, δηλαδή τον ΣΥΡΙΖΑ, και στο εξής θα είναι ανεξάρτητος.

Παράλληλα, την παραίτησή του από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΑΣ ανακοίνωσε με μία λακωνική δήλωση, και ο Γιάννης Ραγκούσης, μέλος της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος.

Συγκεκριμένα ανέφερε: «Μία μόνο λέξη επιθυμώ να απευθύνω τούτη την ώρα προς όλα τα μέλη και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με τα οποία συμπορευτήκαμε και δώσαμε κοινούς αγώνες - στη Β´ Πειραιά και σε ολόκληρη τη χώρα - από το 2019 έως σήμερα: Ευχαριστώ!».

Υπενθυμίζεται πως χθες Πέμπτη, την παραίτησή τους από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ υπέβαλαν η Πόπη Τσαπανίδου, βουλεύτρια Επικρατείας και οι Κωνσταντίνος Μπάρκας, βουλευτής Πρεβέζης και η Καλλιόπη Βέττα, βουλεύτρια Κοζάνης. Αμφότεροι θα συνεχίσουν να ασκούν τα καθήκοντά τους ως ανεξάρτητοι βουλευτές.