Η μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής ελαιολάδου στον κόσμο κηρύσσει τη «λήξη της αστάθειας» στην αγορά

Οι ευνοϊκές βροχοπτώσεις στις κυριότερες ελαιοπαραγωγικές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ισπανίας, έχουν δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για μια ικανοποιητική παγκόσμια παραγωγή κατά τη διάρκεια της επερχόμενης συγκομιδής.

Τη λήξη μίας περιόδου πρωτοφανούς αστάθειας στην παγκόσμια αγορά ελαιολάδου «κήρυξε» μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς η σημαντική βελτίωση των καιρικών συνθηκών επιτρέπει σε παραγωγούς και καταναλωτές να απολαύσουν συγκριτικά μειωμένες τιμές για ένα προϊόν που αποτελεί εδώ και καιρό βασικό στοιχείο της υγιεινής μεσογειακής διατροφής.

Όπως αναφέρει ο διευθύνων σύμβουλος της Deoleo, Cristóbal Valdés, «ο εξαιρετικά περίπλοκος κύκλος της αγοράς που βιώσαμε μεταξύ 2022 και 2024, ο οποίος είχε σοβαρό αλλά προσωρινό αντίκτυπο στον κλάδο, ανήκει πλέον οριστικά στο παρελθόν».

Σύμφωνα με τον CEO του ομίλου, που αποτελεί τη μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής και εμπορίας ελαιολάδου στον κόσμο, η οποία παράγει φημισμένες μάρκες όπως η Bertolli και η Carbonell, η περίοδος αστάθειας που ξεκίνησε σταδιακά από το 2022 και συνεχίστηκε μέχρι και πριν από την φετινή σεζόν, «έχει δώσει αναμφίβολα τη θέση της σε πιο σταθερές συνθήκες αγοράς», κάτι που αντικατοπτρίζεται και στην πορεία των πωλήσεων.

Οι τιμές του εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου (EVOO) στην Ισπανία διαμορφώθηκαν περίπου στα 3,9 ευρώ (4,47 δολάρια) ανά κιλό, σύμφωνα με τα τελευταία εβδομαδιαία στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συνεχίζοντας τη σταθερή πτωτική πορεία που καταγράφεται από την αρχή του έτους. Η εικόνα αυτή απέχει πολύ από την κατάσταση του Ιανουαρίου του 2024, όταν οι τιμές χονδρικής του εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου είχαν εκτιναχθεί στο ιστορικό υψηλό των 9,3 ευρώ ανά κιλό.

Οι ευνοϊκές βροχοπτώσεις στις κυριότερες ελαιοπαραγωγικές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ισπανίας, έχουν δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για μια ικανοποιητική παγκόσμια παραγωγή κατά τη διάρκεια της επερχόμενης συγκομιδής, ανέφερε ο Valdés, διασφαλίζοντας μια πιο εύρωστη και ισορροπημένη παγκόσμια προσφορά.

Τα προηγούμενα χρόνια, η έντονη ξηρασία και οι ακραίες θερμοκρασίες σε μεγάλες περιοχές της νότιας Ευρώπης κατέστρεψαν σημαντικό μέρος της παραγωγής ελαιολάδου, οδηγώντας σε μια ιλιγγιώδη άνοδο των τιμών που προκάλεσε σοκ τόσο στους επαγγελματίες του κλάδου όσο και στους καταναλωτές.

«Αυτή η σταθεροποίηση της προσφοράς παρέχει μεγαλύτερη προβλεψιμότητα σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας και μας επιτρέπει να αναμένουμε ένα πιο σταθερό περιβάλλον τιμών. Αυτό, με τη σειρά του, οδηγεί σε ανάκαμψη της παγκόσμιας ζήτησης από τα νοικοκυριά», δήλωσε ο Valdés.

Σημειώνεται πως μαζί με την Ιταλία και την Ελλάδα, η Ισπανία συγκαταλέγεται στους κορυφαίους παραγωγούς ελαιολάδου παγκοσμίως και αποτελεί σημείο αναφοράς για τις τιμές σε διεθνές επίπεδο.