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Καιρός: Ζέστη και υψηλές θερμοκρασίες - Πότε έρχονται τα πρώτα 40αρια

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Καιρός: Ζέστη και υψηλές θερμοκρασίες - Πότε έρχονται τα πρώτα 40αρια
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Σε «ρυθμούς» παραλίας» φέρεται ότι θα κινηθούμε και σήμερα (17/7) καθώς ο καιρός θα συνεχίσει στο μοτίβο ζέστης των ημερών.

Σε «ρυθμούς» παραλίας» φέρεται ότι θα κινηθούμε και σήμερα (17/7) καθώς ο καιρός θα συνεχίσει στο μοτίβο ζέστης των ημερών.

Γενικά, η πρόγνωση της ΕΜΥ, κάνει λόγο για αίθριο καιρό, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρώτες πρωινές ώρες στη δυτική και κεντρική Μακεδονία και εκ νέου τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά με τοπικές βροχές ή όμβρους κυρίως στα ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια κυρίως ορεινά.

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tags:
Καιρός
ΕΜΥ
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