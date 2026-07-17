ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Γεροβασίλη, Κόκκαλης και Καλαματιανός - Μένει με 11 βουλευτές

Επιπλέον, ο βουλευτής Ηλείας του ΣΥΡΙΖΑ Διονύσης Καλαματιανός απέστειλε επιστολή στον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη.

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Την πρόθεσή της να αποχωρήσει από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και να παραμείνει ανεξάρτητη βουλευτής, έκανε γνωστή με δήλωσή της η Όλγα Γεροβασίλη.

Επιπλέον, ο βουλευτής Ηλείας του ΣΥΡΙΖΑ Διονύσης Καλαματιανός απέστειλε επιστολή στον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, με την οποία γνωστοποιεί πως «εφεξής θα ασκώ τα καθήκοντά μου ως ανεξάρτητος βουλευτής Ηλείας». Η επιστολή του αναγνώστηκε και στην Ολομέλεια.

Λίγη ώρα αργότερα, την παραίτησή του από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε και ο βουλευτής Λάρισας, Βασίλης Κόκκαλης, ο οποίος ωστόσο θα παραδώσει στο κόμμα την έδρα του. Μετά και τις σημερινές αποχωρήσεις από την Κοινοβουλευτική Ομάδα, ο ΣΥΡΙΖΑ μένει με 11 βουλευτές.

Η δήλωση της Όλγας Γεροβασίλη

«Ανεξαρτητοποιούμαι από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-Π.Σ. Από τη θέση μου, της Αντιπροέδρου της Βουλής, εκπορεύονται θεσμικές υποχρεώσεις. Εξαιτίας αυτού, κατόπιν συνεννόησης με τον Πρόεδρο της Βουλής, ώστε να μην προκύψουν αιφνίδιες δυσλειτουργίες, θα του αποστείλω τη σχετική επιστολή ανεξαρτητοποίησης τις αμέσως επόμενες μέρες», αναφέρει η Όλγα Γεροβασίλη, σε σχετική δήλωσή της.

Η δήλωση της κ. Γεροβασίλη έχει ως ακολούθως:

«Από την πρώτη στιγμή που ασχολήθηκα με την πολιτική -την τοπική αυτοδιοίκηση και την κεντρική πολιτική σκηνή- προσπάθησα να υπηρετήσω έναν Στόχο, να υπερασπιστώ με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την κοινωνία και τις ανάγκες της.

Πίστευα και πιστεύω ότι η Αριστερά και η Προοδευτική παράταξη είναι οι κατ' εξοχήν δυνάμεις που μπορούν να φέρουν κοινωνική Δικαιοσύνη και να δώσουν αποτελεσματικές λύσεις στα διαρκώς εντεινόμενα θεσμικά, οικονομικά, κοινωνικά και πολιτικά προβλήματα, δημιουργώντας έτσι τις αναγκαίες συνθήκες για την ευημερία της κοινωνίας και την ισχυροποίηση της πατρίδας μας.

Αυτό άλλωστε έκανε η κυβέρνηση ΣΥ.ΡΙΖ.Α του '15-'19, όταν σε ναρκοθετημένες, ασφυκτικές συνθήκες, απεγκλώβισε τη χώρα από τη χρεοκοπία και τα μνημόνια, που είχαν κληροδοτήσει στον Ελληνικό λαό τα κόμματα που εναλλάσονταν στη διακυβέρνηση τις 4 δεκαετίες της μεταπολίτευσης.

Στα χρόνια που ακολούθησαν οι δυσκολίες ήταν πολλές, οι μάχες αναρίθμητες.

Στάθηκα ανιδιοτελώς. Δεν έκανα στιγμή «δεύτερες σκέψεις» όταν το διακύβευμα έφτασε να είναι η ίδια η αξιοπρέπεια του χώρου μας και των ανθρώπων του. Όποιον ρόλο κι αν έπρεπε να υπηρετήσω, παρά τις συγκρούσεις που απαιτούνταν να γίνουν, όποιο πολιτικό κόστος κι αν επωμιζόμουν, ακόμα κι όταν το καράβι δεν έμοιαζε να βρίσκει απάγκιο, λειτουργούσα με έναν μόνο γνώμονα:

«Ν' αγαπάς την ευθύνη..»

Έτσι πορεύτηκα και έτσι θα συνεχίσω να πορεύομαι. Με τον ίδιο Στόχο και τις ίδιες Αρχές.

Ωστόσο, αυτός ο Στόχος κι αυτές οι Αρχές δεν εκφράζονται από το εναπομείναν σχήμα.

Γι' αυτό και ανεξαρτητοποιούμαι από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-Π.Σ.

Από τη θέση μου, της Αντιπροέδρου της Βουλής, εκπορεύονται θεσμικές υποχρεώσεις. Εξαιτίας αυτού, κατόπιν συνεννόησης με τον Πρόεδρο της Βουλής, ώστε να μην προκύψουν αιφνίδιες δυσλειτουργίες, θα του αποστείλω τη σχετική επιστολή ανεξαρτητοποίησης τις αμέσως επόμενες μέρες».

Η επιστολή του Διονύση Καλαματιανού

Η δήλωση του Βασίλη Κόκκαλη

Στη δήλωση που συνόδευσε την παραίτησή του, ο βουλευτής Λάρισας αναφέρει: «Με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους πολίτες της Λάρισας και με σεβασμό στην εντολή που έλαβα, αποφάσισα να παραιτηθώ από το βουλευτικό αξίωμα και να παραδώσω την έδρα μου.

Η απόφαση αυτή δεν ήταν εύκολη. Είναι, όμως, καθαρή και συνειδητή, καθώς οι πολιτικές συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί δεν μου επιτρέπουν να συνεχίσω στη Βουλή προσποιούμενος ότι τίποτε δεν έχει αλλάξει.

Γνωρίζω ότι αγρότες, κτηνοτρόφοι, εργαζόμενοι και άνθρωποι που βρέθηκαν δίπλα μου όλα αυτά τα χρόνια θα αναρωτηθούν: «Έδινες τη μάχη στη Βουλή για εμάς. Πώς θα τη δίνεις από εδώ και πέρα;». Η απάντησή μου είναι απλή: Θα συνεχίσω να τη δίνω με την ίδια επιμονή, από άλλα μετερίζια, μέσα στην κοινωνία και δίπλα σε όσους αγωνίζονται για αξιοπρέπεια και δικαιοσύνη.

Η χώρα χρειάζεται άμεσα επαναφορά στη θεσμική κανονικότητα, αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών στους δημοκρατικούς θεσμούς και ουσιαστική εξυγίανση του πολιτικού συστήματος. Χρειάζεται μια νέα πολιτική αρχή, με διαφάνεια, λογοδοσία και σεβασμό στη Δημοκρατία.

Υπήρξα πάντοτε θιασώτης ενός διευρυμένου κοινωνικού και προοδευτικού μετώπου, ικανού να ενώσει δυνάμεις και να δώσει ουσιαστικές απαντήσεις στις μεγάλες κοινωνικές προκλήσεις της εποχής μας. Σε αυτή την κατεύθυνση θα εξακολουθήσω να εργάζομαι, χωρίς αξιώματα και χωρίς προσωπικές προϋποθέσεις.

Εντός της ερχόμενης εβδομάδας θα ενημερώσω και τον πρόεδρο της Βουλής. Ευχαριστώ από καρδιάς τους πολίτες της Λάρισας για την εμπιστοσύνη και την τιμή».